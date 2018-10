Reprezentantii celor 29 de tari membre NATO se vor reuni joi la sediul Aliantei din Bruxelles pentru a discuta despre consecintele posibilei retrageri a SUA din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), document care - in opinia Washingtonul - nu mai este eficient, intrucat Rusia il incalca de mai multi ani, conform AFP.



In acelasi timp, secretarul general al NATO a declarat miercuri intr-o conferinta de presa ca tarile membre ale Aliantei refuza sa desfasoare noi arme nucleare in Europa pentru a raspunde la amenintarile Rusiei. Luni, presedintele american Donald Trump…