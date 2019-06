Sesiunea de Justitie va include discutii referitoare la cooperarea judiciara in spatiul cibernetic, precum si rezilienta sistemelor electorale si va fi prezidata de ministrul Ana Birchall, informeaza Ministerul Justitiei, pe pagina de Facebook.

Ministeriala este a doua reuniune UE-SUA organizata in timpul presedintiei romane a Consiliului UE in domeniul Justitiei si Afacerilor Interne, dupa reuniunea in format SOM (Senior Officials Meeting) de la Bucuresti, din 28 februarie. Romania are rolul de a prezida intreaga reuniune la care vor fi prezenti ministrul Justitiei, Ana Birchall, ministrul…