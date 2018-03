Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Calin Mitica a apelat la mita si la folosirea influentei politice pentru a-si atinge scopurile, potrivit rechizitoriului prin care a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie sub acuzatiile de dare de mita si spalare de bani."Inculpatii Calin Mitica si Stefan Adriian…

- Responsabilii Rugby Europe vor evoca din nou, joi, arbitrajul controversat al meciului Belgia - Spania (18-10), din preliminariile Cupei Mondiale 2019, de al carui rezultat a profitat Romania, calificata la turneul de anul viitor in detrimentul spaniolilor, a anuntat instanta continentala a sportului…

- Actorul Teatrului de Satira din Moscova Fiodor Dobronravov a suferit un accident vascular cerebral și a suportat o intervenție chirurgicala, transmite Noi.md cu referire la portalul iz.ru. Pentru prima data, artistul s-a simțit rau pe 17 martie. Cu semne de accident vascular cerebral, ambulanța l-a…

- Din 26 martie (de la ora 04:00) si apoi in fiecare joi (din 29 martie, de la ora 22:00), AMC isi trimite privitorii in lumea inghetata a noului serial original marca proprie „The Terror”. Va poftim sa pasiti in spatele ecranului, pentru detalii de culise interesante!

- Un cunoscut interlop de la noi a fost, de doua ori, ținta tentativelor de asasinat. Povestea șocanta a celei mai dure dintre cele doua tentative a fost relatata chiar de presupusul asasin care, speriat, s-a „refugiat” sub „protecția” celui pe care trebuia sa-l execute.

- Pe lânga tratamente medicamentoase și cure de suplimente alimentare, exista și remedii naturiste pentru întarirea oaselor și articulațiilor. Acest remediu poate rezolva problema imobilitații și a durerilor cronice. Iata în ce consta!

- Mai multe personaje principale vor fi ucise in ultimul episod al serialului de succes "Game of Thrones", au confirmat reprezentanti ai postului american HBO, care va difuza al optulea si ultim sezon al seriei in 2019, informeaza independent.co.uk. Potrivit Variety, Francesca Orsi, Senior…

- Ziua Mondiala a Somnului | 35% dintre oameni nu dorm suficient, ceea ce duce la tulburari psihice Societatea Romana de Pneumologie informeaza ca in jur de 35% dintre oameni nu se pot odihni suficient, ceea ce creeaza tulburari psihice si fizice, aceste persoane fiind expuse la afectiuni diabetice, hipertensiune…

- La inceputul anilor 2000, serialul Clona era serialul fenomen al planetei. Dupa succesul din tara de origine, Brazilia, drama a avut un succes enorm in toate tarile in care a fost difuzata. Unul dintre personajele care au ramas in memoria oamenilor este si personajul ''Mel''. Povestea fetei care a revenit…

- Stephen Hawking a murit, pe 14 martie, la varsta de 76 de ani. Fizicianul britanic a devenit cunoscut pentru cercetarile sale si pentru cartile sale stiintifice, printre care "O scurta istorie a timpului".

- Actorul de comedie si cantaretul Ken Dodd, decorat cu insemnele Ordinului Imperiului Britanic, a murit, duminica, la varsta de 90 de ani, scrie NEWS.RO.Citeste si: Gabriela Firea, mesaj TRANSANT pentru 'rebeli' dupa congresul PSD: 'Sa treaca peste suparari...' Dodd a fost spitalizat…

- De cele mai multe ori, in lumea manelelor, relațiile sunt de scurta durata și, adeseori, desparțirile se transforma in scandaluri de pomina care face deliciul publicului larg. Dar, pare-se, mai sunt și excepții...

- Saptamana trecuta, lumea mondena a fost zguduita din temelii de un scandal infiorator ce a avut loc intr-unul dintre cele mai luxoase localuri din Herastrau. „Bunesa” din Urlati si gasca ei de prietene s-au batut cu Diana Guresoaie, Georgiana Constantin, dive cunoscute ca fiind „clientele” sectiei 19,…

- Actrita americana Julia Louis-Dreyfus, care a anuntat recent ca a câstigat lupta cu un cancer mamar, si Jerry Seinfeld sunt în discutii pentru o reluare a serialului de succes "Seinfeld", informeaza Mediafax.

- Un celebru medic din tara noastra lanseaza un avertisment dur pentru toti romanii. Situatia in Romania este grava, inca se moare de gripa si singura modalitate de a evita sa facem gripa este in continuare vaccinul, a avertizat, intr-o conferinta de presa, managerul Institutului de Boli Infectioase…

- Procesul fostei conduceri a Partidului Comunist i-a țintuit pe romani in fața televizoarele la inceputul anilor ’90. Deși procesele au nascut pasiuni și dezbateri aprinse, romanii fiind atunci in situația de a dori pedepse cat mai grele, o data cu trecerea timpului lucrurile au inceput sa fie analizate…

- Compania CFR Calatori se confrunta cu "un grav deficit de vagoane", a declarat luni ministrul Transporturilor, Lucian Sova."Compania se confrunta cu un grav deficit de vagoane, ma ocup sa gasesc o solutie, avand in vedere ca peste 400 de vagoane au norme de reparatie sau de intretinere neefectuate,…

- In varsta de 28 de ani, un model de pe Instagram dorește sa-și scoata implanturile din fese pentru care a platit nu mai puțin de 15.000 de lire. Motivul? Femeia considera ca sunt prea mari și se teme ca ar putea exploda.

- Ministrul sanatatii, Sorina Pintea, a declarat miercuri la Realitatea TV ca a fost chemata marti imperativ sa participe la o reuniune a ministrilor din tarile Europei de Sud Est privind vaccinarea, informeaza Agerpres.ro. Avem nevoie urgenta de aceasta lege pentru a putea face lucrurile asa cum trebuie.…

- Actrița Camila Mendes, joaca rolul Veronicai Lodge in serialul “Riverdale” și-a destainuit problemele pe contul de Instagram pentru a-și face fanii sa ințeleaga ca dietele drastice și pastilele pentru slabit pot duce la probleme grave de sanatate. Intr-o postare induioșatoare, actrița vorbește despre…

- Demers fara precedent: un celebru manelist a depus, recent, denunturi la Parchet! Florin Salam a mers in fata procurorilor si a facut plangere impotriva mai multor interlopi, despre care spune ca l-au amenințat pentru a pune mana pe averea sa. Salam spune ca nu mai poate accepta ca banii din cantari…

- Mahmoud Hawi tocmai se urcase la volanului SUV-ului sau de lux s-a tras asupra sa. El a suferit rani grave, iar dupa cateva ore a murit la spital. Moartea sa a starnit rumoare in lumea interlopa din Sydney, iar oamenii se tem ca orasul va deveni teatrul unor atacuri si razbunari fara precedent intre…

- Un video tulburator a ridicat multa indignare in mediul online. Doi adolescenti de 13, respectiv de 14 ani au supus un copil unui chin groaznic. I-au pus o punga de plastic in cap pentru a il invasa disciplina.

- Cel mai dorit bucatar britanic, Jamie Oliver, a acumulat datorii in valoare de 80 milioane de euro. El intenționeaza sa inchida 12 restaurante și sa concedieze peste 200 de angajați, conform site-ului Obiectivdesuceava.ro.

- Dumitru Constantin Dulcan, unul dintre cei mai renumit medic neurolog și psihiatru din Romania, a publicat in 1981 o carte numita „Inteligenta materiei“, o lucrare care a bulversat pe oamenii de știința.

- Un actor american care s a remarcat in productii precum serialele "Culisele puterii House of Cards" si "Cartelul Crimelor The Wire", actorul Reg E. Cathey, a murit la varsta de 59 de ani. Anuntul a fost facut de scenaristul David Simon pe platforma de socializare Twitter, acesta spunand despre Reg E.…

- A doua reuniune din acest an a Cabinetului guvernatorului Districtului 124 Romania al Lions Clubs Internatioal, dr. Ion Antonio Tache, va avea loc in luna martie la Bacau. La aceasta reuniune – a anunțat chiar guvernatorul – componenta culturala a activitaților va fi marcata de concursul de costume…

- Rob Delaney, in varsta de 41 de ani, este un cunoscut actor, apreciat de publicul din Romania dupa ce jucat in "Catastrophe". Fiul lui, Henry, a murit dupa ce a fost diagnosticat cu o tumora pe creier. Diagnosticul i-a fost pus in anul 2016. Deși a suferit o intervenție chirurgicala, cancerul a…

- Jennifer Garner va juca intr-un nou serial de pe HBO al Lenei Dunham, creatoarea serialului "Girls", relateaza vineri agentia de stiri UPI. Actrita de 45 de ani se va intoarce in televiziune pentru un remake al comediei britanice "Camping", potrivit Entertainment Weekly. Lena…

- Un cantaret celebru de la noi, cunoscut si apreciat pentru originalitatea de pe scena s-a confruntat, recent, cu o probleme de sanatate destul de grava. Artistul a ajuns pe mana medicilor din cauza alcoolului.

- Compania Lucasfilm a anuntat ca va produce o noua serie de filme din universul "Star Wars" care va fi realizata de echipa de scenaristi si producatori a serialului fantasy cult "Game of Thrones".Creatorii "Game of Thrones" vor realiza o noua serie "Star Wars", fara legatura cu aventurile…

- Dj Sava, unul dintre cei mai cotați DJ de peste Prut a realizat recent un clip alaturi de Olga Verbițchi, ciștigatoarea X Factor Romania 2016. Coco Bongo se intituleaza premiera și deja face furori in topurile radio din Romania. Ciștigatoarea X-Factor Romania apare intr-un videoclip incendiar alaturi…

- Doi adolescenți cu vârstele de 16 si 17 ani, originari din raionul Leova, au fost identificati si retinuti de catre politistii sectorului Botanica din cadrul Directiei de Politie a mun.Chisinau, dupa ce ar fi patruns într-un automobil de model „BMW ” parcat în curtea…

- Romancierul, poetul si cineastul israelian Haim Gouri, cunoscut mai ales pentru operele sale despre Holocaust, a murit miercuri la varsta de 94 de ani, a anuntat fiica scriitorului, citata de AFP. Reuven...

- Istoricul polonez și disidentul anticomunist Adam Michnik a trimis o scurta scrisoare catre mișcarea civica Inițiativa Romania prin care iși exprima solidaritatea cu mișcarile civice anticorupție din Romania.Conform lui Adam Michnik, protestele anticorupție din Romania trebuie sa fie un motiv…

- Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au fost convocate pentru vineri, la ora 15.00, pentru a stabili calendarul audierilor in comisii a ministrilor Cabinetului condus de Viorica Dancila, transmite News.ro . Dupa sedinta Comitetului Executiv National (CExN) a PSD, programata…

- Inceputul acestui an a adus dupa sine o adevarata bomba in showbiz. Mai exact, unul dintre cele mai sudate cupluri ale lumii artistice este istorie, iar cantarețul care, nu cu mult timp in urma spunea ca soția lui este femeia perfecta, și-a și gasit o amanta.

- Probleme mari pentru un celebru cantaret autohton. Acesta a fost pradat de hoti. Este vorba despre Pepe caruia i s-au furat de la o sala de fitness din Pipera 7.000 de lei. „Aveam banii cash, in buzunarul de la pantaloni. Cand m-am schimbat, i-am scos si i-am bagat in buzunarul de la geaca, sa nu…

- Ellen Pompeo, interpreta personajului principal din Anatomia lui Gray, chirurgul Meredith Gray, a facut dezvaluiri șocante despre cum au decurs cei 14 ani pe platoul de filmare a unuia dintre cele mai de succes seriale ale tuturor timpurilor. In tot acest timp, Anatomia lui Gray a adunat peste 300 de…

- Ambrus Attila, poreclit ‘Whisky Man’, este un fost spargator de banci devenit celebru dupa zeci de jafuri comise in Ungaria. Attila s-a nascut intr-o localitate din apropierea municipiului Miercurea Ciuc si din 1988 traieste in Ungaria. Autoritatile maghiare au reusit sa-l prinda dupa sase ani de cautari,…

- Inceput furtunos in politica romaneasca. Mihai Tudose si-a prezentat demisia din fruntea Guvernului la CEx al PSD, iar la final a declarat ca relatia sa cu liderul formatiunii, Liviu Dragnea, este „foarte buna”, din moment ce au trecut peste momentul tensionat. O posibila explicatie a acestei atitudini…

- Potrivit unui comunicat, la sediul Ministerului Justitiei a avut loc luni cea de a treia reuniune a Consiliului de Management Strategic, infiintat prin protocolul incheiat la finele anului 2016 intre MJ, Consiliul Superior al Magistraturii, Inalta Curte de Casatie si Justitie si Ministerul Public,…

- Grigore Leșe este astazi unul dintre numele sonore al muzicii populare din Romania. Acesta a devenit cunoscut dupa ce Sofia Vicoveanca l-a adus pentru prima oara cu ea la o emisiune de televiziune. Grigore Leșe, care este jurat la emisiunea pe care Iuliana Tudor o modereaza la TVR , este unul dintre…

- Premierul Mihai Tudose a declarat intr o emisiune la Antena3 ca astazi fotbalistul Gica Popescu a acceptat sa fie consilierul sau. "In 2013, Romania s a batut in piept ca organizeaza o grupa de la CE de fotbal. Am batut palma cu UEFA, am fost foarte mandri in momentul ala. Nu s a facut nimic. Ne trebuiau…

- Este adevarat ca majoritatea dietelor sfarsesc sunt un mare esec. Deci, care dieta funcționeaza de fapt? Este intrebarea pe care o auzim aproape zilnic. Medicul specialist Xand Van Tulleken, incearca sa raspunda la aceste intrebari in noua sa emisiune tv, explicand care ar putea fi cele mai eficiente…

- Al optulea si ultimul sezon al serialului TV "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones" va fi difuzat pe micile ecrane in 2019, a anuntat producatorul seriei de succes, postul HBO, care nu a precizat, insa, si luna in care este programata premiera, transmite Reuters.

- Este vorba despre Kamara si sotia lui, Oana, care se pare ca sunt in pragul divortului. Surse apropiate de cuplu sustin ca cei doi au decis sa mearga pe cai separate si sa se desparta, desi au impreuna un copil. Motivele ar fi destul de multe. Se pare ca cea care a fost cea mai hotarata sa faca primul…

- Dupa ce a fost soția lui Sean Penn și a fost pe cale sa ajunga la altar cu Ben Foster, Robin Wright (51) și-a refacut viața amoroasa langa un alt barbat faimos, mult mai tanar. Robin Wright are un nou iubit! /foto:Thibault Camus Potrivit ziarelor internaționale, starul din ”House of Cards” se iubește…