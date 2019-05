Stiri pe aceeasi tema

- Si americanul Nasdaq depusese in decembrie o oferta pentru achizitionarea bursei norvegiene, ultimul mare operator bursier independent din Europa. "Euronext saluta decizia Ministerului de Finante din Norvegia de a aproba preluarea integrala a Oslo Bors si asteapta cu nerabdare finalizarea…

- Mike Pompeo, secretarul american de Stat, a avertizat Iranul ca orice atac la adresa cetațenilor și intereselor SUA va provoca o replica rapida și decisiva din partea Washingtonului, informeaza Mediafax, citând agenția de știri Reuters."Regimul din Teheran ar trebui sa înțeleaga…

- Belgia, Germania si Kuweit au cerut o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU privind situatia din provincia Idleb, din nord-vestul Siriei, au declarat miercuri diplomati citati de AFP. Aceasta reuniune ar urma sa se desfasoare cu usile inchise vineri, de la ora 14.00 GMT, iar cu acest…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut luni, la Palatul Victoria, o intrevedere cu Președintele comitetului director al EUROPALIA International, Contele Georges Jacobs de Hagen. Intrevederea a avut loc in contextul in care, anul acesta, Romania este invitat de onoare al Festivalului Internațional Europalia,…

- Soferi din 11 tari europene (Franta, Germania, Belgia, Spania, Marea Britanie, Italia, Suedia, Grecia, Polonia, Olanda si Slovacia) au fost chestionati in privinta obiceiurilor lor de conducere a automobilelor cu ocazia celui de-a saselea barometru european al condusului responsabil, realizat de Ipsos…

- O celebra replica folosita de Jean-Paul Sartre in piesa lui de teatru "Huis clos" ("Cu usile inchise") - "L'enfer, c'est les autres" ("Infernul sunt ceilalti") - se aplica de minune pe drumurile din Europa, unde excesul de incredere si autosatisfactia domnesc in randul soferilor, potrivit…

- EUROSTAT: Uniunea Europeana a produs, in 2017, peste 4 milioane de tone de ciocolata. In randul statelor membre, Germania a produs cea mai multa ciocolata (1,3 milioane de tone, sau 32% din totalul productiei de ciocolata din UE), urmata de Italia (0,7 milioane de tone, 18%), Franta si Olanda (ambele…

- In anul 2017, in UE au fost produse aproximativ patru milioane de tone de ciocolata, in valoare de 18,3 miliarde de euro, potrivit datelor publicate miercuri de Eurostat. In randul statelor membre, Germania a produs cea mai multa ciocolata (1,3 milioane de tone, sau 32% din totalul productiei de…