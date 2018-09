Statele membre ale GUAM - Georgia, Ucraina, Azerbaidjan si Republica Moldova - au subliniat necesitatea de a-si uni eforturile si a-si coordona mai bine pozitiile pentru a-si putea apara integritatea teritoriala, conform declaratiilor facute de reprezentanti ai celor patru tari in cadrul sesiunii Adunarii Parlamentare a organizatiei, vineri, la Chisinau, potrivit mass-media de peste Prut. Responsabili din cele patru foste republici sovietice au criticat implicarea Rusiei in alimentarea conflictelor teritoriale si chiar agresiuni militare, in special in Georgia si in Ucraina. Discutiile in carul…