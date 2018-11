Reuniune extraordinară a NATO la Bruxelles după ce Rusia a sechestrat nave ucrainene "La cererea presedintelui (ucrainean Petro) Porosenko, secretarul general a acceptat sa convoace o reuniune extraordinara a Comisiei NATO-Ucraina la nivel de ambasadori, in aceasta dupa-amiaza la Bruxelles, pentru a examina situatia actuala", a anuntat NATO intr-un comunicat.



De asemenea, Consiliul de Securitate al ONU va avea luni o reuniune de urgenta, la cererea ambelor tari implicate, iar parlamentul ucrainean se va intruni la orele 14:00 GMT in sesiune extraordinara si ar putea decreta legea martiala pentru 60 de zile in Ucraina, la cererea presedintelui Petro Porosenko.



