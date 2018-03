Stiri pe aceeasi tema

- Diplomati care reprezinta statele membre ale UE la negocieri privind Brexit-ul au fost convocati intr-o reuniune de urgenta, luni, de catre negociatori UE, au anuntat diplomati si oficiali, in contextul aparitiei unor speculatii despre incheierea unui acord interimar inaintea unui summit care va avea…

- Rezolutia a fost adoptata cu 544 voturi pentru, 110 voturi contra si 51 abtineri.Conform documentului, viitoarea relatie dintre UE si Londra s-ar putea baza pe patru elemente: relatii comerciale si economice (FTA), securitate interna, cooperare in politica externa si de aparare si cooperare…

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a adoptat miercuri o rezolutie care prezinta un posibil cadru de asociere pentru viitoarele relatii dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie dupa Brexit, potrivit unui comunicat de presa al PE. Rezolutia a fost adoptata cu 544 voturi pentru,…

- Uniunea Europeana nu doreste sa ridice „un zid” care sa o separe de Marea Britanie dupa Brexit, chiar daca divortul va conduce in mod inevitabil la slabirea legaturilor dintre cele doua parti, a declarat miercuri presedintele Consiliului European, Donald Tusk, scrie France Presse, preluata…

- 'Nu dorim sa construim un zid', a afirmat Donald Tusk intr-o conferinta de presa la Luxemburg, unde si-a prezentat viziunea asupra viitoarei relatii cu Londra. UE 'doreste ca Regatul Unit sa devina prieten si partener apropiat si sa inceapa negocierile cu privire la viitor intr-un spirit deschis…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, se intalneste miercuri, la Bucuresti, cu ministrul pentru Brexit al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, David Davis, potrivit agendei publice a MAE. Vizita lui Davis vine in contextul in care Regatul Unit va parasi…

- Intr-un discurs extrem de asteptat referitor la viziunea Londrei asupra viitoarei relatii cu UE dupa Brexit, sefa executivului britanic a spus ca perioada de tranzitie respectiva trebuie sa fie limitata in timp si ca aceasta nu poate fi o solutie permanenta. Potrivit Theresei May, este…

- Pozitia Londrei cu privire la viitoarele relatii cu Uniunea Europeana lasa ca optiune un acord de comert liber intre cele doua parti, a declarat joi negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, transmite Reuters. ''Marea Britanie isi inchide singura usile, una cate una, si singurul model…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a prezentat, miercuri, la Bruxelles, proiectul tratatului retragerii Marii Britanii din blocul comunitar, provocand agitatie la Londra.

- Guvernul britanic a cerut Uniunii Europene sa ia in considerare o perioada de tranzitie mai lunga fata de cea propusa de Bruxelles, conform unor documente redactate de negociatorii pentru Brexit. Comisia Europeana afirma ca tranzitia, in timpul careia Marea Britanie va trebui sa respecte regulile UE,…

- Guvernul britanic a cerut Uniunii Europene sa ia in considerare o perioada de tranzitie mai lunga fata de cea propusa de Bruxelles, conform unor documente redactate de negociatorii pentru Brexit, scrie The Independent.Citește și: Cum arata, de fapt, autobuzele cumparate de Primaria Capitalei/GALERIE…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, si-a exprimat marti convingerea ca Londra si Uniunea Europeana vor putea ajunge la un acord asupra iesirii Marii Britanii din UE, dar i-a solicitat blocului comunitar sa se implice mai mult in eforturile pentru incheierea intelegerii, potrivit Reuters.…

- ''Unii din viata politica britanica sunt impotriva adevarului, pretinzand ca eu sunt un federalist stupid, incapatanat, si ca sunt in favoarea unui superstat european'', a declarat Juncker intr-o conferinta de presa la Bruxelles. ''Sunt strict impotriva unui superstat european. Noi nu suntem…

- "Date fiind aceste dezacorduri, tranzitia nu este consfintita", a avertizat Barnier intr-o conferinta de presa la Bruxelles, care a incheiat o noua serie de discutii, la nivel tehnic, intre cele doua parti.Negociatorul-sef al UE, care s-a aflat luni la Londra pentru a se intalni cu omologul…

- Mai multe dezacorduri 'substantiale' intre Uniunea Europeana si Marea Britanie ar putea pune sub semnul intrebarii faza de tranzitie ceruta de Londra dupa Brexit, a atras vineri atentia negociatorul sef al UE, Michel Barnier, relateaza AFP. "Date fiind aceste dezacorduri, tranzitia…

- "Nu cred ca a fost o dovada de buna-credinta sa se publice acest document cu un limbaj sincer vorbind lipsit de politete, aratand ca ei ar putea sa puna capat arbitrar perioadei de tranzitie", a declarat presei David Davis. "Este de rea-credinta si deloc intelept sa publici asta", a adaugat el.Demnitarul…

- Negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a insistat luni pe langa guvernul de la Londra sa 'faca o alegere' pentru ceea ce va urma dupa iesirea Marii Britanii din UE, reamintind ca barierele comerciale 'sunt 'inevitabile' in afara uniunii vamale si a pietei unice din care…

- Marea Britanie trebuie sa ofere clarificari privind tipul de relatiei pe care o vrea cu Uniunea Europeana post-Brexit, afirma Michel Barnier, negociatorul-sef al Bruxellesului, somând Londra sa "faca o alegere" si avertizând ca barierele

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a declarat ca "nu este timp de pierdut” daca UE si Regatul Unit vor sa ajunga la o intelegere, noteaza BBC. Barnier, care a vorbit inaintea discutiilor de la Londra cu Theresa May si David Davis, a declarat ca respecta „liniile rosii”…

- Marea Britanie va parasi uniunea vamala a Uniunii Europene dupa Brexit, a declarat o sursa din cadrul cabinetului prim-ministrului Theresa May, citata de postul BBC News, pe fondul confuziei privind planurile Londrei in legatura cu relatiile Regatului Unit cu UE. Comentariul oficialului…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene (UE) pentru Brexit, Michel Barnier, va avea luni, la Londra, o intrevedere cu premierul britanic Theresa May si cu ministrul sau pentru Brexit, David Davis, a anuntat vineri guvernul britanic, informeaza AFP.

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene (UE) pentru Brexit, Michel Barnier, va avea luni, la Londra, o intrevedere cu premierul britanic Theresa May si cu ministrul sau pentru Brexit, David Davis, a anuntat vineri guvernul britanic, informeaza AFP. 'Premierul il va primi pe Michel Barnier…

- Guvernul britanic a semnat acorduri comerciale in valoare de peste 10 miliarde de euro cu China, in timpul vizitei oficiale a premierului Theresa May, a anuntat vineri ministrul britanic al Comertului, Liam Fox, relateaza site-ul publicatiei The Guardian. "Acordurile semnate saptamana…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a alimentat dezbaterea legata de credibilitatea previziunilor propriului sau guvern, afirmand ca toate prognozele privind economia britanica de dupa referendumul de iesire din UE s-au dovedit a fi gresite, relateaza Reuters, preluata de Agerpres. În…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a alimentat joi dezbaterea legata de credibilitatea previziunilor propriului sau guvern, afirmand ca toate prognozele privind economia britanica de dupa referendumul de iesire din UE s-au dovedit a fi gresite, relateaza Reuters. In aceeasi dezbatere…

- Economia britanica va crește intr-un ritm incetinit dupa ieșirea țarii din UE, indiferent de acrodul pe care Londra il va negocia cu Bruxelles-ul dupa Brexit, arata documente guvernamentale, citate de BBC News. Potrivit documentelor citate, creșterea pe care economia Marii Britanii o va întregistra…

- Un purtator de cuvant al premierului britanic Theresa May a declarat ca pozitia privind tranzitia post-Brexit decisa luni de ministrii afacerilor europene, reuniti la Bruxelles in Consiliul Afaceri Generale, este 'bine aliniata' planurilor guvernului de la Londra privind aceasta tranzitie,…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, va incerca vineri sa asigure tabara euroscepticilor cu privire la dorinta guvernului de la Londra de a taia cu adevarat puntile cu Uniunea Europeana, dupa ce afirmatii facute de ministrul de finante din executivul Theresei May au starnit indignare, relateaza…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a declarat miercuri ca un acord cu UE privind perioada de tranzitie dupa Brexit ar putea fi incheiat "pana la sfarsitul lunii martie". "Ma astept sa se intample acest lucru pana la sfarsitul lunii martie", a declarat el in timpul unei audieri in fata deputatilor…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a declarat ca cetatenii din UE care traiesc in Marea Britanie nu ar trebui sa isi faca griji in legatura cu iesirea Londrei din blocul comunitar, pentru ca nu vor fi expulzati, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Într-un discurs susţinut…

- CHISINAU, 24 ian — Sputnik, Doina Crainic. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a dat de înteles ca agreeaza propunerea ca UE sa acopere costul estimat de 72 de lire sterline pentru cetatenii europeni care vor sa solicite permis de sedere permanenta în Marea…

- Ministrul britanic insarcinat cu Brexitul, David Davis, a estimat miercuri ca un acord cu UE privind o perioada de tranzitie dupa Brexit ar putea fi convenit 'pana la sfarsitul lunii martie', informeaza AFP si Reuters. Aceasta perioada de tranzitie, daca va fi stabilita, va incepe la data oficiala…

- Intr-un discurs sustinut intr-o comisie parlamentara, David Davis a spus ca un punct sensibil in protejarea drepturilor cetatenilor ar putea fi cel legat de dreptul de vot in alte tari, aspect pe care ministrii britanici ar putea fi nevoiti sa il reglementeze prin negocieri bilaterale.Marea…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a declarat miercuri ca cetatenii din UE care traiesc in Marea Britanie nu ar trebui sa isi faca griji in legatura cu iesirea Londrei din blocul comunitar, pentru ca nu vor fi expulzati, transmite Reuters. Intr-un discurs sustinut intr-o comisie…

- Este posibil ca dupa Brexit sa existe un acord special intre Marea Britanie si Uniunea Europeana asa cum isi doreste Guvernul de la Londra, a declarat sambata Emmanuel Macron intr-un interviu acordat postului BBC. Intrebat daca exista sansa finalizarii unui acord cum isi doreste Marea…

- Votul a durat doua ore, timp in care guvernul condus de Theresa May a respins mai multe amendamente propuse de parlamentari. Opozitia laburista a votat impotriva, apreciind ca nu se asigura protectia angajatilor si a consumatorilor.Textul adoptat abroga legea din 1972 privind aderarea Regatului…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson le-ar fi declarat unor prieteni ca este ingrijorat ca Londra va accepta un acord de Brexit care o va lasa subordonata fata de Bruxelles, ceea ce ar transforma referendumul din 2016 intr-o 'pierdere totala de vreme', transmite Reuters. …

- Doi importanti ministri britanici au facut miercuri declaratii ce risca sa provoace noi tensiuni cu Bruxelles-ul, dupa ce au lansat catre Germania un apel pentru un nou model economic si comercial de cooperare cu Berlinul si cu UE in contextul in care convorbirile privind Brexit-ul intra intr-o etapa…

- Purtatorul de cuvant al Executivului comunitar, Margaritis Schinas, a raspuns astfel unei scrisori publicate de cotidianul Financial Times, pe care ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a trimis-o luna trecuta premierului Theresa May. In acest text, David Davis scria ca pregatirile Bruxellesului…

- Comisia Europeana a atentionat marti ca este 'firesc' sa desfasoare pregatiri pentru un eventual scenariu in care Uniunea Europeana si Marea Britanie nu vor reusi sa ajunga la un acord privind Brexit-ul, mai ales ca si guvernul de la Londra are in vedere o asemenea posibilitate si se pregateste…

- Negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, nu a inteles motivele care au impins Marea Britanie sa vrea sa paraseasca Uniunea Europeana, a indicat luni eurodeputatul Nigel Farage, fost lider al partidului UKIP si al campaniei pentru Brexit, dupa o discutie care a avut loc la Bruxelles intre…

- Marea Britanie ar trebui sa includa serviciile financiare in acordul comercial cu Uniunea Europeana, in caz contrar Londra ar trebui sa opteze pentru un "Brexit dur", a declarat luni europarlamentarul britanic Nigel Farage, relateaza site-ul agentiei Reuters. Nigel Farage se intalneste,…

- Federica Mogherini, Înaltul reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, a declarat, miercuri, ca Uniunea Europeana va ramâne puternica si dupa ce Marea Britanie va parasi Blocul comunitar, în pofida faptului ca multi se asteptau ca Brexit sa fie începutul sfârsitului…

- Intr-un interviu acordat cotidianului The Independent, Sir Martin Sorrell, directorul executiv al WPP, sugereaza ca tonul xenofob al campaniei de referendum din 2016 a facut un mare rau care trebuie reparat, iar tratatul de la Bruxelles din 8 decembrie asupra drepturilor cetațenilor Uniunii Europene…

- Premierul britanic Theresa May a declarat marti, in fata ministrilor sai, ca obiectivul Marii Britanii trebuie sa fie un acord care sa stabileasca reguli adecvate pentru situatia tarii dupa ce aceasta va parasi Uniunea Europeana (UE), a declarat purtatorul sau de cuvant in fata jurnalistilor, dupa…

- Premierul britanic Theresa May le-a transmis, marti, ministrilor din cabinet ca obiectivul Marii Britanii ar trebui sa fie un acord care permite stabilirea unor reguli potrivite pentru situatia de dupa Brexit, a precizat purtatorul de cuvant al Theresei May, relateaza site-ul agentiei Reuters.…