- in perioada de intensitate maxima a fenomenelor meteorologice ANM a emis astazi o avertizare de Cod portocaliu de averse cu caracter torential, descarcari electrice, vijelii si grindina pentru cea mai mare parte a Munteniei si Dobrogei, sudul Moldovei, nordul Olteniei si in zona Carpatilor Meridionali…

- Ministrul afacerilor interne Carmen Dan a avut, sambata, o intalnire cu femeile social – democrate, in comuna Cumpana, județul Constanța, condusa de 19 ani de o femeie-primar. “M-am incarcat cu energie pozitiva astazi la Cumpana și am plecat dupa o vizita care a durat mai bine de 3 ore cu sentimentul…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, i-a transmis, miercuri, intr-o postare pe pagina de Facebook, un mesaj dur președintelui Klaus Iohannis pentru modul in care acesta trateaza problemele naționale, precum aderarea Romaniei la Spațiul Schengen, punand pe primul plan, chiar și la summitul de la…

- Aplicația Ro-ALERT va fi imbunatațita. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, spune ca populația ar putea fi avertizata pe viitor inclusiv in legatura cu situații precum cea de marți, cand o tornada a maturat o localitate din județul Calarași.

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a precizat, joi seara, ca nu are un razboi personal cu nimeni, cu atat mai puțin cu o instituție aflata in subordinea ministerului pe care il conduce. “Nu am un razboi personal cu absolut nicio persoana, nici nu mai vorbesc ca nu am un razboi personal cu nicio…

- Ministrul de interne Carmen Dan s-a intalnit, marți, la sediul ministerului, cu veteranii de razboi ai tsructurilor de ordine publica. Ministrul le-a mulțumit veteranilor și le-a transmis un mesaj de respect, dar a ținut sa faca o referire discreta la scandalul din aceste zile provocat de șeful DGA,…

- ​Aflata în primul turneu electoral alaturi de Liviu Dragnea, Viorica Dancila le-a transmis ironic celor din opoziție ca va da o ordonanța de urgența prin care sa primeasca gratuit lecitina, daca tot uita ce au facut. ​„Românii nu uita. Ei au taiat pensii și salarii, noi am…