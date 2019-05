Stiri pe aceeasi tema

- Rodica Nassar, lider PSD Sector 2, a declarat ca Viorica Dancila trebuie sa organizeze, conform statutului, un congres pentru a alege conducerea, dupa condamnarea lui Liviu Dragnea la 3 ani și 6 luni de inchisoare."Avem un statut care spune clar ceva și avem aceasta capacitate", a declarat…

- Social-democrații se reunesc luni intr-o sedinta de urgenta, care va fi coordonata de premierul Viorica Dancila, ca urmare a condamnarii lui Liviu Dragnea la trei ani si jumatate de inchisoare, dar si ca urmare a vocilor critice din PSD dupa rezultatul slab de la alegerile...

- Viorica Dancila, presedinte executiv al PSD, va prelua sefia partidului dupa ce Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv la trei ani si jumatate de inchisoare cu executare. Dancila este decisa sa candideze la Congresul PSD din luna iunie pentru functia de presedinte, sustin surse politice pentru Adevarul.…

- Dupa condamnarea lui Liviu Dragnea, PSD este in degringolada. Niciun lider social democrat nu vrea sa-și asume deocamdata conducerea partidului, fara o negociere in prealabil cu liderii din teritoriu. Statutar, președintele executiv al PSD este și cel care preia interimatul partidului in cazul vacantarii…

- Urmeaza saptamâna cuțitelor lungi în PSD. Social-democrații sunt în stare de șoc fiindca nu se așteptau sa înregistreze un rezultat atât de slab la alegerile europarlamentare. De altfel, primul care a cerut public demisia lui Liviu Dragnea este Marian Oprișan. Surse social-democrate…

- Deputații USR de București organizeaza azi o audiența publica in Piața Victoriei, in timpul ședinței de guvern in care ar putea fi adoptat proiectul de OUG pentru modificarea Codurilor Penale. Deputații Cristian Seidler, Cristina Pruna, Claudiu Nasui, Tudor Pop vor fi de la ora 13:00 in fața Guvernului…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a recunoscut, luni, la Romania TV, ca partidul a fost pacalit de Tudorel Toader, el dand de inteles ca ar fi vorba si despre o alta persoana care a promis Ordonanta de Urgenta pe Codurile Penale. "Ne-am lasat pacaliți, tot partidul. Cred ca domnul Toader ne-a pacalit. Nu știu…

- Liviu Dragnea și premierul Dancila au ajuns la sala de grup a PSD pentru ședința. Viorica Dancila a spus ca va face declarații dupa terminarea ședinței. Ședinta de urgenta la PSD, in contextul...