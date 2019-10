Lui Thierry Bollore, 56 de ani, i se reproseaza performantele grupului Renault, al carui cash-flow disponibil a coborat in teritoriul negativ in primul semestru, precum si relatiile delicate cu partenerul japonez Nissan, care ar putea constitui un obstacol in calea renegocierii aliantei intre cei doi producatori auto.

In replica, Thierry Bollore a denuntat ceea ce a numit o 'lovitura de forta ingrijoratoare' posibila sa inlaturare de la conducerea Renault. 'Brutalitatea si caracterul complet neasteptat a ceea ce urmeaza sa se intample sunt stupefiante...Aceasta lovitura de forta este…