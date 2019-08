Reuniune cu uşile închise a Consiliului de Securitate al ONU privind situaţia din Kashmir, teatru al confruntărilor Consiliul de Securitate al ONU a avut vineri o reuniune cu usile inchise foarte asteptata privind situatia din Kashmirul indian, unde au avut loc ciocniri intre sute de manifestanti si politie, relateaza AFP si dpa.



Potrivit dpa, reuniunea pe tema statului Jammu si Kashmir a fost prima din ultimele decenii, iar Pakistanul pretinde ca a obtinut o victorie diplomatica.



Reuniunea, ceruta de China la solicitarea Pakistanului, a avut loc in contextul in care tensiunile din acest teritoriu au escaladat dupa ce guvernul indian a revocat statutul special al Kashmirului.



… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Imran Khan "a vorbit cu presedintele Trump astazi. Ei au facut un schimb de opinii asupra situatiei in regiune si in special a celei din Kashmir", a declarat Shah Mehmood Qureshi intr-o scurta conferinta de presa.Seful guvernului pakistanez "i-a expus in detaliu presedintelui Trump punctul…

- China a sprijinit miercuri solicitarea Pakistanului pentru o discutie in cadrul unei reuniuni cu usile inchise a Consiliului de Securitate despre decizia Indiei de a revoca statutul special al statului Jammu-Kashmir, joi sau vineri, informeaza Reuters citand surse diplomatice de la New York. Ca reactie,…

- Pakistanul a cerut marti ONU sa convoace o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate in contextul escaladarii tensiunilor intre Islamabad si New Delhi in privinta statului Jammu si Kashmir administrat de India, relateaza dpa potrivit Agerpres "Situatia prezinta o amenintare iminenta pentru…

- Pakistanul a cerut marti ONU sa convoace o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate in contextul escaladarii tensiunilor intre Islamabad si New Delhi in privinta statului Jammu si Kashmir administrat de India, relateaza dpa. "Situatia prezinta o amenintare iminenta pentru pacea si securitatea…

- La trei zile de la decizia guvernului indian de a abroga autonomia speciala a Casmirului, Pakistanul, care revendica suveranitatea asupra acestei regiuni cu majoritate musulmana, lanseaza un raspuns diplomatic foarte ferm: Islamabadul expulzeaza ambasadorul Indiei și anunța incetarea oricaror relații…

- „Iranul nu ar trebui sa confunde retinerea americana cu o lipsa de determinare”, a declarat Pence la o conferinta a gruparii Christians United for Israel. „Statele Unite nu doresc un razboi cu Iranul. Suntem dispusi sa stam de vorba. Suntem dispusi sa ascultam. Dar America nu va da inapoi”,…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite se reuneste miercuri de urgenta cu privire la Libia, dupa ce 44 de migranti au fost ucisi si 130 raniti in urma unui atac aerian cu o zi in urma asupra centrului de adapostire a migrantilor de langa Tripoli, informeaza AFP, citand surse diplomatice, potrivit…

- Parlamentul de la Chisinau a adoptat o declaratie duminica, 9 iunie, prin care anunta ca Partidul Democrat din Moldova a uzurpat puterea de stat. Parlamentul a declarat Guvernul lui Pavel Filip in afara legii si a indemnat structurile de forta sa treaca de partea Guvernului Maiei Sandu.