Stiri pe aceeasi tema

- Concordia: Caparco – Matei, Leca ("50 - Albu), Marc, Barboianu – Gorobsov, Prepelita - Ivanovici, Cristescu ("65 - Ropotan), Deaconu – Batin ("52- Mazarache). Antrenor: Dorinel Munteanu. Poli: Rusu – Gallego, Frasinescu, Cioinac, Sin – Qaka, Flores ("87 - Mihaescu) – Platini, Petre ("71 - Chelaru),…

- Poli Iasi a marcat prin A. Cristea (4, 57), Sanoh (8, 55), Flores (48) si Platini (90+2(, iar pentru Concordia au punctat Marc (21, 64) si Albu (67). Concordia: Caparco - G. Matei, Leca (Albu '50), Marc, Barboianu - Gorobsov, Prepelita - Ivanovici, Cristescu (Ropotan '65), R. Deaconu - Batin…

- Au marcat: Flores '53 / Man '61, Tanase '77 (p). 1-0, min 53 - Dylan Flores a marcat cu un sut de la aproxiamtiv 20 de metri. Mingea a lovit bara, intrand apoi in poarta; 1-1, min 61 - Man a patruns in careu si a egalat cu un sut puternic de la 12 metri; 1-2, min. 77 - Pantiru…

- Astra: Lazar – Belu ("77 - Bahamboula), Bejan, Cestor, Radunovic – Mrzjlak ("83 - Moise) – Begue, Biceanu, N. Rosu ("53 - Zoua), V. Gheorghe - Alibec. Antrenor: Gheorghe Multescu. Iasi: Rusu – Gallego, Mihalache, Frasinescu, Sin – Qaka - Sanoh, Platini, Flores ("75 - Zaharia), Petre ("46 - Pantiru)…

- Poli Iași și CS U Craiova deschid in aceasta seara, de la ora 21:00, returul sezonului regulat. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. live de la 21:00 » Poli Iași - CS U Craiova Click AICI pentru liveTEXT Echipele probabile: Poli Iași: D. Rusu…

- CFR: Arlauskis – Manea, Muresan, Vinicius, Camora – Djokovic, Hoban ("33- Bordeianu), Culio – Ionita ("67 - Deac), Tucudean, Moutinho ("82 - Omrani). Antrenor: Antonio Conceicao, Poli: Rusu – Rus, Mihalache, Cioinac, Sin – Sanoh ("60 - Aguinaldo), Qaka, Flores ("82 - Badic), Petre – Enoh, Bekui…

- CFR Cluj a trecut in urma acestui rezultat pe locul 1 in Liga 1. Golul a fost marcat de A. Muresan, in minutul 19. CFR Cluj: Arlauskis - Manea, Vinicius, Muresan, Camora - Djokovic, Hoban (Bordeianu ’33), Culio – Ionita (Deac ’67), Tucudean, Moutinho (Omrani ’82). Antrenor: Antonio Conceicao…

- Formatia CFR Cluj a invins, vineri seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa CSM Politehnica Iasi, intr-un meci din etapa a XII-a a Ligii I, informeaza news.ro.Golul a fost marcat de Andrei Muresan, in minutul 19. CFR Cluj: Arlauskis - Manea, Vinicius, Muresan, Camora - Djokovic,…