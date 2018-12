Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei a propus Parlamentului de la Kiev instituirea legii martiale, in urma incidentului de duminica, in timpul caruia rusii sunt acuzati ca au capturat, in Marea Neagra, trei ambarcatiuni urainene, ranind marinari ucraineni. Totodata, pe fondul acestui episod tensionat, ambele state…

- Natiunile Unite ar trebui sa faca Statele Unite raspunzatoare pentru reimpunerea luni de sanctiuni care afecteaza industria iraniana a petrolului si cea maritima, masuri care sfideaza o rezolutie a Consiliului de Securitate, a scris ambasadorul Iranului la ONU intr-o scrisoare

- O comisie a Adunarii Generale a ONU a respins vineri, cu 55 de voturi impotriva, 31 pentru si 54 de abtineri, cererea Rusiei de a introduce pe ordinea de zi un proiect de rezolutie referitor la Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), din care Statele Unite intentioneaza sa se retraga informeaza…

- O comisie a Adunarii Generale a ONU a respins vineri, cu 55 de voturi impotriva, 31 pentru si 54 de abtineri, cererea Rusiei de a introduce pe ordinea de zi un proiect de rezolutie referitor la Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), din care Statele Unite intentioneaza sa se retraga.…

- Aflat la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, la New York, Donald Trump a acuzat China de amestec in alegerile de la jumatatea mandatului, care vor avea loc in noiembrie in Statele Unite. Presedintele american nu a dat insa detalii. "Din pacate, am constatat ca China incearca…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat China miercuri, intr-o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, la New York, de amestec in alegerile de la jumatatea mandatului, prevazute in noiembrie in Statele Unite.

- Ambasadorul SUA la ONU, Nikki Haley, a avertizat Rusia si Iranul ca vor exista „consecinte teribile” daca vor continua raidurile aeriene asupra regiunii Idlib in Siria, ultima zona aflata sub controlul rebelilor, si a precizat ca SUA vor raspunde daca se vor folosi arme chimice, scrie CNN. Haley a afirmat…

- Statele Unite vor organiza vineri o reuniune a Consiliului de Securitate privind situatia din Idlib, a anuntat marti ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, care a parut sa accepte o ofensiva a regimului sirian cu conditia ca aceasta sa se desfasoare cu armament conventional, transmite AFP.…