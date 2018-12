Stiri pe aceeasi tema

- Separatiștii catalani au blocat drumurile și s-au confruntat cu poliția, in timp ce miniștrii spanioli au avut o ședința de cabinet in capitala regionala Barcelona, scrie BBC News. Guvernul spaniol condus de Pedro Sanchez, protejat de un important dispozitiv de politie, s-a reunit vineri la Barcelona…

- Protejat de un important dispozitiv de politie, guvernul spaniol condus de Pedro Sanchez s-a reunit vineri la Barcelona pentru un Consiliu de Ministri considerat o 'provocare' de catre separatisti si marcat de confruntari intre politie si militantii radicali, relateaza AFP. 'Am venit aici…

- Un tren a deraiat in Spania, in apropiere de Barcelona, iar in urma accidentului o persoana a murit. Garnitura ar fi sarit de pe șine din cauza unei alunecari de teren.Cel putin o persoana si-a pierdut viata si sase au fost ranite usor marti dupa ce un tren de navetisti al companiei Rodalies…

- Politia regionala catalana (Mossos d'Esquadra) a confirmat joi ca a arestat un barbat in varsta de 63 de ani care intentiona sa-l impuste pe premierul spaniol, Pedro Sanchez, relateaza Xinhua.Mossos d'Esquadra a anuntat arestarea intr-un "tweet". "La Terrassa (aproape de Barcelona) a fost…

- Politia regionala catalana (Mossos d'Esquadra) a confirmat joi ca a arestat un barbat in varsta de 63 de ani care intentiona sa-l impuste pe premierul spaniol, Pedro Sanchez, relateaza Xinhua. Mossos d'Esquadra a anuntat arestarea intr-un "tweet". "La Terrassa (aproape de Barcelona) a fost arestat…

- Politia regionala din Catalonia a arestat un lunetist care planuia sa-l omoare pe premierul Pedro Sanchez. Informatia a fost publicata in exclusivitate de ziarul online ‘Publico’ in aceasta dimineata. Politia catalana, Mossos d’Esquadra, a arestat un individ de 63 de ani, expert in armament si pregatit…

- Luni, în Catalonia au avut loc proteste în masa în legatura cu prima aniversare a referendumului nelegal privind independența regiunii. Seara în Barcelona radicalii au rupt cordoanele de polițiști lânga cladirea parlamentului regional. În afara de aceasta,…

- Luni, în Catalonia au avut loc proteste în masa în legatura cu prima aniversare a referendumului nelegal privind independența regiunii. Seara în Barcelona radicalii au rupt cordoanele de polițiști lânga cladirea parlamentului regional. În afara de aceasta,…