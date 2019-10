Stiri pe aceeasi tema

- Problema apei potabile este una dintre cele mai mari provocari globale pentru omenire. In ce situație se afla Moldova la acest capitol am aflat de la expertul in sanatate publica și autorul proiectului de lege privind calitatea apei potabile, Ion Șalaru.

- Romanii vor sa munceasca pe bani mai mulți: peste jumatate dintre angajați vor sa ceara o majorare salariala. Pentru cați bani și-ar da demisia chiar și maine Peste jumatate dintre angajați au in plan sa ceara o marire salariala sau sa iși caute un nou loc de munca pana la finele acestui an, principala…

- Mai mult de jumatate din angajatii de la nivel global se simt amenintati de automatizare si cred ca locurile lor de munca vor fi schimbate semnificativ sau vor disparea in urmatorii zece ani, potrivit sondajului PwC „Upskilling Hopes and Fears”. Totodata, angajatii considera ca actualii angajatori ar…

- Klaus Iohannis a declarat ca in doi ani și jumatate PSD a schimbat trei guverne și 80 de miniștri, dupa ce Viorica Dancila l-a acuzat ca blocheaza activitatea Guvernului. Președintele a afirmat, joi, la Palatul Cotroceni, PSD a generat o criza politica „prin comportamentul iresponsabil fața de guvernarea…

- Peste un sfert dintre angajații din Romania recunosc ca remunerațiile sunt insuficiente si sunt nevoiti sa ceara imprumuturi familiei si prietenilor pana la primirea urmatorului salariu, potrivit unui sondaj efectuat de Best Jobs. 32% din respondenti afirma ca situatia lor financiara s-a inrautatit.…

- Valoarea acestei prime de insertie este de 1.500 lei, din care jumatate se plateste in prima luna dupa incadrarea in munca, iar cealalta jumatate, la 12 luni de la angajare.In cazul absolventilor de liceu, indiferent daca a fost sau nu promovat examenul de Bacalaureat, termenul de 60 de…

- Activitatea a avut loc in perioada 1-4 august la nivelul țarii pentru depistarea celor care efectueaza transport neautorizat de persoane. „La nivelul județului nostru, pana la aceasta ora, au fost depistate 12 autovehicule care efectuau curse ilegale de taxi. In toate cazurile s-au aplicat sancțiuni…

- Gratie unei noi legi, publicata in Monitorul Oficial, domeniile in care zilierii pot desfasura activitatea se extind. Este vorba despre Legea nr. 132/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilier. Potrivit reprezentantilor…