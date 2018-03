Returul pe 21 martie, finala pe 28 aprilie

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunta ca sunt afectate de inundatii 71 de localitati din 15 judete (Arges, Brasov, Buzau, Calarasi, Covasna, Dolj, Dambovita, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Mures, Prahova, Olt, Teleorman, Vaslui) si municipiul Bucuresti.

- Federatia Romana de Tenis a pus in vanzare biletele la meciul Romania – Elvetia (21-22 aprilie), programat la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in play-off-ul Grupei Mondiale a Fed Cup, preturile fiind cuprinse intre 75 si 130 de lei. Conform site-ului oficial al FRT, tichetele de intrare se comercializeaza…

- Cod galben de inundații locale și creșteri de debite, cu posibile depașiri ale cotelor de aparare, pe raurile Putna și Rm. Sarat, potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA). Avertizarea, de cod galben, este valabila pana maine, la ora 22.00. „Scurgeri…

- PSD si-a ales sambata, intr-un Congres extraordinar organizat la nici o luna dupa ce a fost anuntat de presedintele Liviu Dragnea, noua conducere nationala – presedintele executiv, secretarul general si 16 vicepresedinti regionali. A fost in mare masura un scrutin cu rezultat anuntat, pentru ca in aproape…

- La final de saptamana, reprezentativa de rugby a Romania va juca la Buzau contra Belgiei, intr-un meci din cadrul celei de-a patra etape a Rugby Europe Championship ediția 2018. Pentru duelul cu „diavolii negri” tehnicianul galez Lynn Howells impreuna cu cei doi secunzi Massimo Cuttitta (antrenor cu…

- Elevii care nu au putut participa la simularea EN VIII din perioada 5-7 martie din cauza boicotului reprezentanților Federației Sindicale Libere din Invațamant, vor avea posibilitatea de a susține testul, care va fi anunțat, dupa consultarea inspectorilor școlari generali, anunța Ministerul Educației.…

- Ancheta a pornit de la autoritatile judiciare din Arges, extinzandu-se in Caras-Severin, Timis, Arad, Mehedinti, Bihor, Alba, Mureș, Buzau, Constanța Neamț, Covasna, Cluj, Brașov, Harghita, Valcea, Gorj, Olt, Dolj, Prahova, Maramureș, Ilfov, Galați și București. „Din cercetari au reieșit…

- Profesorii au renunțat la boicotarea simularii Evaluarii Naționale. Luni, protestul s-a derulat doar in cateva școli din Prahova, Harghita, Buzau, Arad și Ialomița, deși FSLI anunța ca testarea nu va putea avea loc in aproximativ 1.100 de unitați de invațamant. In timp ce sindicaliștii acuza presiuni…

- Ministrul Educației a precizat ca va solicita Inspectoratelor Școlare organizarea de noi simulari pentru elevii afectați de boicotul cadrelor didactice. Valentin Popa a mai spus și ca se va verifica daca protestul profesorilor a fost unul legal sau au fost incalcate atribuțiile din fișa postului. Ministrul…

- Unele sindicate din invatamant "boicoteaza evaluarea nationala" Foto: arhiva Agerpres. Aproximativ 180.000 de elevi de clasa a VIII-a participa astazi la primul test din cadrul simularii examenului de evaluare nationala, cel de Limba si literatura româna, aceasta, în contextul în…

- Centrul Infotrafic al IGPR avertizeaza ca sambata dimineata, din cauza carosabilui ud si a temperaturilor scazute, sunt conditii de aparitie a poleiului pe drumuri din noua județe. Este vorba despre județele Brasov, Braila, Buzau, Covasna, Dambovita, Harghita, Ialomita, Mures si Prahova. Din cauza temperaturilor…

- Nu se joaca deloc fotbal in acest week-end in Romania. Dupa ce Liga Profesionista de Fotbal a amanat meciurile din prima etapa in play-offul si playout-ul Ligii I, Federatia Romana de Fotbal a decis sa procedeze, in mod asemanator, cu etapa de Liga a 2-a si cu prima runda a returului in Liga a 3-a.…

- Vicecampioana FCSB a fost eliminata astazi din Cupa Romaniei, la Sibiu, de divizionara secunda FC Hermannstadt, la scor de forfait, 3-0, care a punctat prin Bogdan Rusu (min. 12 și 63) și Blanaru (30). Bucureștenii au terminat meciul cu un jucator mai puțin, Ovidiu Popescu fiind eliminat in min. 74,…

- Am un prieten, pe Horia, care la fiecare turneu de FIFA18 pe care il organizam oftica ”asistenta” pierzand cateva secunde pentru a se asigura ca jucam pe teren uscat, fara ploaie sau zapada. ”Am bagat destule alunecari la Chimistul pe zapada in tinerete, macar acum sa joc pe teren impecabil”, zice.…

- CSU Craiova – Dinamo, in sferturile Cupei Romaniei 2018 (joi, 20.30). ”Leii” sau ”cainii”? Bratu debuteaza pe banca lui Dinamo . CSU Craiova – Dinamo ACTUALIZARE 28 februarie. Clubul Universitatea Craiova a sistat vanzarea biletelor pentru meciul cu Dinamo din sferturile Cupei Romaniei, pana in momentul…

- Meciul CS Universitatea Craiova - Dinamo Bucuresti, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, programat pentru joi, a fost amanat de Federatia Romana de Fotbal din cauza conditiilor meteo nefavorabile. "Ca urmare a prelungirii codului portocaliu de temperaturi foarte scazute in judetul…

- Dinspre Marea Mediterana se genereaza un ciclon atmosferic ce aduce in continuare un val de viscol. Ca urmare ninsorile se vor extinde din nou, cuprinzand Oltenia, Muntenia, Dobrogea, partea de sud a Moldovei. Vor fi sub avertizare cod portocaliu judetele: Giurgiu, calarasi, Ialomita, Constanta, Tulcea,…

- Presedintele FCSB, Valeriu Argaseala, a declarat, ieri, la finalul Adunarii Generale a LPF, ca Federatia Romana de Fotbal a refuzat cererea de a amana meciul cu FC Hermannstadt, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei si ca arbitrul va decide daca meciul se va juca sau nu. "Nu stiu daca o sa se…

- Federația Romana de Fotbal a luat o decizie de ultim moment in contextul temperaturilor extreme și a ninsorilor cu care se confrunta Romania in aceste zile. Astfel, duelul de miercuri din sferturile Cupei Romaniei dintre FC Botoșani și Poli Iași a fost amanat, anunța TV Digi Sport. ...

- F.T. Cu riscul de a ne transforma “in avocații diavolului”, cum ar concluziona perdanții unui proces aflat pe rol la Curtea de Apel Ploiești, putem afirma ca, da, actul de justiție trebuie indeplinit corect, cu celeritate, sa fie transparent și fara partinire. Pe de alta parte insa, balanța trebuie…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis COD PORTOCALIU de temperaturi extrem de scazute pentru judetele Regiunii Nord-Est. De altfel, avertizarea vizeaza in totalitate Moldova si Muntenia, plus judetele transilvane Harghita, Covasna si Brasov, in timp ce pentru restul Transilvaniei s-a…

- Ionuț Lupescu a postat un mesaj pe contul personal de Facebook prin care ataca Federația pentru modul in care se comporta cu FCSB și Viitorul și ii cere lui Gica Hagi sa nu plece din Romania, așa cum "Regele" anunța de la o vreme. "Ii mulțumesc lui Gheorghe Hagi pentru ca iși pune speranța in schimbarile…

- Federația Romana de Tenis a decis ca meciul Romania - Elveția, din play-off-ul primei Grupe Mondiale a Fed Cup, sa se joace la Cluj-Napoca in zilele de 21 și 22 aprilie 2018. "Astfel, dupa consultari cu componentele echipei de Fed Cup a Romaniei, precum și cu Florin Segarceanu, capitanul-nejucator,…

- Deși trebuia sa caștige la masa verde, FRF nu a fost de acord, hotarand ca partida LPS Piatra Neamț – Sporting Juniorul Vaslui sa se dispute pe 7 martie. Federația Romana de Fotbal (FRF) a decis ca meciul dintre LPS Piatra Neamț și Sporting Juniorul Vaslui sa se dispute pe teren și nu la comisii. Deși…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, doua atentionari cod galben de ninsori abundente, ambele vizand si judetul Brasov. Prima atentionare cod galben de ninsori abundente, local viscolite, depunere de strat consistent de zapada a intrat intra in vigoare marti seara, la ora 22.00…

- Paisprezece judete se vor afla, de miercuri, de la ora 11.00, pana joi, la aceeasi ora, sub atentionare cod galben de ninsori abundente si vant puternic, iar alte douasprezece judete sunt deja sub cod galben de vreme rea. Potrivit meteorologilor, pana joi dupa-amiaza vor fi precipitatii insemnate…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari de COD GALBEN de ninsori abundente, local viscolite și depunere de strat consistent de zapada. Prima, valabila de astazi 13 februarie, incepand cu ora 22.00 pana maine, 14 februarie, ora 11.00 vizeaza 12 județe: Caraș-Severin, Mehedinți,…

- Clubul de fotbal gorjean care se zbate sa supravietuiasca in liga a II-a a pierdut un proces important cu Federatia Romana de Fotbal. Asta dupa ce in toamna instantele din Capitala nu au dat un verdict favorabil in procesul pr...

- Meteorologii au instituit cod portocaliu de vant puternic in zona montana din sapte judete, unde intensificarile vantului vor atinge si depasi la rafala 130-140 de kilometri la ora. Alte 16 judete sunt sub cod galben de viscol, pana sambata seara. Potrivit avertizarii transmise de Administratia…

- Se cauta voluntari pentru educația copiilor din centrele de plasament din Cluj Programul educational Ajungem MARI lanseaza un apel de voluntariat catre toate marile companii din Romania si angajatii acestora, oferind posibilitatea angajatilor cu program incarcat sa devina voluntari Ajungem MARI…

- Federatia Romana de Tenis a anuntat nominalizarea celor mai bune jucatoare de tenis din Romania, din acest moment, pentru echipa de FED Cup care va juca la Cluj-Napoca, cu Canada, in zilele de 10 si 11 februarie 2018, meci din primul tur al Grupei Mondiale II. Astfel, Florin Segarceanu, capitanul-nejucator…

- Reprezentativa de futsal a Romaniei debuteaza, astazi, contra Portugaliei, in grupa C de la Campionatul European din Slovenia. Meciul va avea loc de la ora 19.00 si va transmis de Pro X. Lusitanii ocupa locul 7 in ierarhia mondiala, in timp ce Romania se afla pe 23:00. Din grupa Romaniei mai face…

- Federația Romana de Fotbal anunța faptul ca Sorin Colceag nu va mai ocupa funcția de selecționer al reprezentativei U17 a Romaniei, formata din jucatori nascuți incepand cu 1 ianuarie 2001. Decizia vine ca urmare a unei analize facute in cadrul Comisiei Tehnice a FRF, dupa turneul amical din Turcia,…

- Potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in ultima saptamana (22 – 26 ianuarie) , in Romania au fost raportate inca 50 de cazuri noi, confirmate in 13 judete si in municipiul Bucuresti. In perioada menționata, in județul Brașov au fost raportate…

- Marian Dima Ca si calificata in finala Cupei Regiunilor, faza nationala, selectionata Asociatiei Judetene de Fotbal Prahova isi va apara trofeul, pe care il detine de la precedenta editie, pe 28 aprilie, la Mogosoaia. Cum timpul pana la reprezentarea pe plan european a Romaniei, in UEFA Regions Cup,…

- Meteorologii au emis, duminica, o atenționare Cod Galben de ninsori insemnate cantitativ, valabila pana luni la orele 11.00, pentru județele Caraș-Severin, Argeș, Teleorman, Olt, Dolj, Valcea, și zonele de munte ale județelor Brașov, Mehedinți, Gorj, Hunedoara, Sibiu, Alba, Dambovița și Prahova. Potrivit…

- Meciul amical al Romaniei cu reprezentativa Suediei, programat la 27 martie, se va disputa in premiera pe noul Stadion "Ion Oblemenco" din Craiova, anunta, vineri, Federatia Romana de Fotbal pe site-ul oficial.„Stadionul "Ion Oblemenco" din Craiova va gazdui partida ...

- Federatia Romana de Fotbal a mai anuntat ca negocieaza si cu alte federatii pentru perfectarea unui alt meci amical in luna martie. Nationala Romaniei va disputa urmatoarele jocuri oficiale in septembrie 2018, odata cu debutul noii competitii Liga Natiunilor UEFA. Tragerea la sorti a grupelor va avea…

- Romania – Suedia, amical in martie! E prima data cand nordicii ne viziteaza dupa coșmarul din 1994. La 24 de ani distanța de la celebrul meci de la Cupa Mondiala din SUA 1994, cand Ravelli și Kenneth Andersson ne-au rapit bucuria unei semifinale cu Brazilia, nordicii vor veni in țara noastra. Echipa…

- Romania va juca un amical cu Suedia in luna martie. „Meciul va avea loc in afara Bucurestiului” Echipa nationala a Romaniei va disputa la 27 martie, pe teren propriu, o partida amicala cu prima reprezentativa a Suediei, informeaza, luni, site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. „Meciul va avea…

- Echipa nationala a Romaniei va disputa la 27 martie, pe teren propriu, o partida amicala cu prima reprezentativa a Suediei, informeaza, luni, site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. "Meciul va avea loc in afara Bucurestiului, orasul gazda urmand a fi anuntat in functie de disponibilitatea…

- Naționala Romaniei disputa pe 27 martie, pe teren propriu, o partida de verificare impotriva echipei Suediei. Meciul va avea loc in afara Bucureștiului, orașul gazda urmand a fi anunțat in funcție de disponibilitatea arenelor din celelalte orașe mari din Romania. FRF iși dorește ca echipa naționala…

- Petre Apostol Echipa masculina de volei Tricolorul LMV Ploiesti a reluat pregatirile inca de pe 2 ianuarie, avand in vedere ca primul meci oficial il are programat la finalul saptamanii viitoare, in campionat. Elevii antrenorilor Sergiu Stancu si Madalin Marinescu se pregatesc saptamana aceasta la Complexul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni, atenționari cod galben de vant, ceața și ploi, in mai multe județe din țara. Potrivit ANM, este valabila pana la ora 12 o atenționare cod galbende ceața pentru județele Cluj și Salaj. Din cauza acestui fenomen, vizibilitatea scade local sub 200 de…

- Meteorologii anunta cod galben de vant asociat cu ninsori pana la ora 17:00 in zona de munte din judetele Buzau, Arges, Prahova si Dambovita. Pentru zona montana a judetului Caras - Severin este instituit cod portocaliu.Avertizarea meteorologica vizand zonele de munte din cele patru judete…

- Potrivit statisticilor, in Capitala si in judetul Ialomita s-au inregistrat cate 16 cazuri, in Prahova zece cazuri, in Calarasi sase, in Ilfov cinci, in Harghita patru, in Neamt si Iasi cate trei, in Braila, Constanta si Giurgiu cate doua, iar in Brasov unul. Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola…

- Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 15.12.2017 este 10.198, din care 36 de decese. In saptamana 11 - 15.12.2017 au fost raportate in total 82 de cazuri nou confirmate de rujeola in 15 judete, cele mai multe dintre ele, 35, fiind in Ialomița.…

- Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in saptamana 11 -15.12.2017 au fost raportate inca 82 de cazuri nou confirmate, in 15 judete. Cele mai multe dintre acestea, respectiv 35, s-au inregistrat in Ialomita. Alte 14 cazuri s-au confirmat in…