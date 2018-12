Reluarea de la zero a procesului in care 22 de vamesi de la Vama Albita au fost judecati pentru fapte de coruptie si apoi condamnarea lor la inchisoare cu suspendare, moartea arhimandritului Mina Dobzeu, cel care l-a botezat pe Nicolae Steinhardt, uciderea unui tanar de catre un politist, in timpul unei misiuni, dar si deshumarea ramasitelor pamantesti ale fostului episcop al Husilor, Grigore Leu, despre care se crede ca ar fi fost otravit in timpul regimului comunist, se numara printre evenimentele anului 2018, petrecute in judetul Vaslui. ***In luna ianuarie, magistratii de la Tribunalul Vaslui…