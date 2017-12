Stiri pe aceeasi tema

- Algerienii si marocanii au îngrosat în anul 2017 fluxul migrator pe Mediterana catre Spania, tara unde sosirile migrantilor ilegali s-au triplat fata de anul precedent, însa majoritatea celor veniti în Europa în cautarea unei vieti mai bune au debarcat tot în Italia,…

- ''Toata atentia se concentreaza pe a afla daca procesul separatist va continua sau se va intrerupe'' in Catalonia, regiune din nord-estul Spaniei, este de parere politologul Joan Botella din Barcelona. In 2015, separatistii au castigat pentru prima data o majoritate de locuri in parlamentul…

- Inca din primele zile ale lunii decembrie spiritul sarbatorilor este prezent la aproape fiecare colt de strada. Cat am clipi, Craciunul ne duce cu gandul de obicei la timpul petrecut alaturi de familie si de prieteni, acasa. Cateva zile mai tarziu, cand vine vorba de marcat trecerea catre un nou an,…

- Presedintele FIFA, elvetianul Gianni Infantino, a exclus posibilitatea ca selectionata de fotbal a Italiei sa ia parte la Cupa Mondiala din vara anului viitor, în locul reprezentativei Spaniei, informeaza agentia EFE.

- FIA a trmis o scrisoare de înștiințare Federației Spaniole de Fotbal privind implicarea politicului în alegerile prezidentiale, iar acum ibericii risca sa fie exclusi de la Cupa Mondiala din 2018, gazduit de Rusia.El Pais scrie ca Ministerul Sportului a propus noi alegeri…

- Totul a pornit dupa ce Consiliul miniștrilor de Finanțe din UE a adoptat marți o decizie care stabilește ca Romania a eșuat in adoptarea masurilor eficiente pentru a corecta o abatere bugetara semnificativa. Consiliul a emis o noua recomandare, revizuind una deja adresata Romaniei in cadrul "procedurii…

- Directorul general al FC Viitorul, Cristian Bivolaru, a declarat, luni seara, ca s-ar bucura daca jucatorul Cristian Ganea ar ajunge in campionatul Spaniei, la Athletic Bilbao, mai ales ca acesta are familia acolo."Ne uitam inapoi cu mandrie, nu cu manie, a fost un an extraordinar si cred…

- Scoala Gimnaziala Milcovul a incheiat proiectul european eTwinning „Schimb de urari“ (Echange de voeux), ca partenera alaturi de alte scoli europene din Italia, Spania, Grecia si Turcia. Proiectul s-a adresat elevilor cu varsta intre 7 si 12 ani si a urmarit: dezvoltarea competentei de comunicare…

- Libia reprezinta principalul punct de plecare pentru majoritatea migrantilor africani care incearca sa ajunga in Europa. Contrabandistii ii imbarca de obicei in barci gonflabile subtiri care se scufunda adesea. Cei mai multi migranti sunt salvati de ambarcatiuni internationale si dusi in Italia,…

- Din cei 140 de producatori de vinuri din Republica Moldova, 23 exporta pe piața din România. Chiar daca de peste Prut pleaca spre piața locala doar 6% din exporturile realizate de producatorii moldoveni de vin, aceștia au ales țara noastra drept poarta spre statele din Uniunea Europeana.…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Europa (UE plus EFTA) a urcat in octombrie cu 5,9%, cel mai ridicat nivel din 2009, si vine dupa un usor declin in septembrie, a anuntat joi Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite DPA. Luna trecuta, au fost livrate…

- PSD insista ca masurile fiscale adoptate recent sunt bune, desi mediul de afaceri, numeroase sindicate si inclusiv primari social-democrati au contestat Ordonanta de Urgenta pentru modificarea Codul Fiscal. In fata acestor critici, insa, liderii PSD raspund acuzand bancile si multinationalele…

- "Ma surprinde faptul ca nimeni nu se indigneaza pentru faptul ca bancile din Romania, companii multinaționale, raporteaza pierderi sau profit zero de ani de zile, se extind ca activitate, au niște sedii foarte luxoase, un parc auto absolut spectaculos, fac team-buildinguri in stațiuni dintre cele…

- Stația Tiangong-1 nu a mai fost vazuta de China din septembrie 2016, iar experții sunt de parere ca aceasta construcție in greutate de de 8,5 tone se va prabuși pe Pamant la inceputul anului 2018, scrie protv.ro. Citeste si Armata germana avertizeaza: Uniunea Europeana s-ar putea destrama.…

- Juncker respinge ideea ca Spania ar incalca statul de drept prin masurile luate impotriva separatiștilor catalani. 'Nu vad ca statul de drept sa fie incalcat de catre autoritațile spaniole. Cred mai degraba ca incalca legea aceia care nu respecta ordinea constituționala spaniola', a spus Juncker…

- Carles Puigdemont, liderul catalan, și alți foști patru miniștri ai Guvernului regiunii Catalonia s-au predat azi poliției belgiene, informeaza The Independent. Cei cinci au sosit la biroul unui procuror din Bruxelles, conform presei belgiene. Procurorul va face un anunț despre…

- Cei cinci lideri catalani doriti de Spania au fost luati in custodia politiei belgiene duminica, a declarat purtatorul de cuvant al procurorului din Bruxelles, informeaza Reuters. Procurorul general al Spaniei a cerut, joi, emiterea unui mandat european de arestare pe numele fostului lider…

- Deputatul UDMR de Mureș, Zsolt Biro, susține intr-o postare pe Facebook, ca Transilvania, dar mai ales Ținutul Secuiesc, ar trebui sa priveasca la exemplul dat de Lombardia, Veneto și Catalonia. Deputatul UDMR de Mureș, Zsolt Biro, intr-o postare pe Faceook, susține ca Transilvania și Ținutul Secuiesc…

- Separatistii catalani fac prin actiunile lor un deserviciu altor minoritati din Europa, au transmis luni, la Viena, lideri ai acestor minoritati, relateaza DPA. Eforturile de a rupe Catalonia de Spania 'nu sunt de foarte mare ajutor', pentru ca guvernele altor state au crescut gradul de alerta si…

- Autoritatile spaniole i-au pus oficial sub acuzare, luni, pe liderii separatisti catalani, pentru rebeliune, razvratire si folosire abuziva a banilor publici. Parchetul General spaniol anuntase inca de saptamana trecuta, de cand Parlamentul catalan a votat proclamarea independentei, ca va…

- Procurorul general al Spaniei a anuntat, luni, ca fostul lider catalan Carles Puigdemont, alaturi de alti fosti oficiali ai regiunii, vor fi acuzati de rebeliune, dupa ce Parlamentul regional a adoptat o declaratie de independenta fata de Spania, relateaza Mediafax.Potrivit declaratiei procurorului…

- Controlul Madridului asupra Cataloniei va fi testat luni, atunci când politicienii si functionarii civili revin la munca, pe fondul incertitudinii legate de acceptarea administrarii directe impuse de guvernul central spaniol pentru a stopa demersurile pentru independenta regiunii, noteaza luni…

- Carles Puigdemont, liderul separatist al Cataloniei si sotia lui, vasluianca Marcela Topor, trec prin momente dificile. Dupa proclamarea independentei Cataloniei, Puigdemont a fost inlocuit la conducerea regiunii catalane de catre o femeie, Soraya Saenz de Santamaria, o apropiata a premierului Spaniei,…

- Madridul a continuat sambata punerea Cataloniei sub tutela sa, preluand fraiele guvernului si ale politiei din regiune, la o zi dupa declaratia de independenta fara precedent facuta in parlamentul regional, respinsa in unanimitate in Europa, relateaza AFP, conform agerpres.ro. La mijlocul zilei…

- Comisia Europeana (CE) a avertizat Italia, Franța, Portugalia și Belgia ca planurile lor privind proiectele de buget pe 2018 prezinta riscul de a nu indeplini țintele UE privind deficitul și datoria și a cerut Spaniei un proiect de buget actualizat, care sa conțina mai multe informații, transmite…

- Romania, in topul producatorilor mondiali de vin Producția mondiala de vin a scazut cu 8,2% in 2017, pana la 246,7 milioane hectolitri, cel mai redus nivel inregistrat dupa 1961, insa Portugalia, Romania, Ungaria și Austria au fost singurele țari din Europa a caror producție de vin a crescut comparativ…

- In timp ce toti ochii sunt atintiti spre Catalonia si lupta ei pentru independenta de Spania, doua dintre cele mai prospere regiuni ale Italiei ies la vot, duminica, in cadrul unui referendum consultativ pentru mai multa autonomie. Nu este insa vorba despre un "divort" de Italia, noteaza CNN, citat…

- Suveranul spaniol s-a aratat convins ca instituțiile democratice "legitime" ale Spaniei vor rezolva, in spiritul Constituției, "intenția inacceptabila de secesiune" a autoritaților regiunii Catalonia. "Nu vrem sa renunțam la ce am construit impreuna", a spus el intr-un discurs incarcat de…

- Euro, un activ de refugiu, a inceput sa se aprecieze dupa doua sedinte in re­tra­gere, iar marile burse de actiuni europene au luat-o in jos ieri, prima zi a unui sum­mit UE de doua zile tinut in vremuri de cotitura pentru Uniunea Europeana. Alunecarea Austriei spre grupul eurosceptic Visegrad…

- TransferGo, compania de transferuri online internaționale la costuri mici, câștiga popularitate în rândul românilor, care au trimis de trei ori mai mulți bani în primele zele luni ale 2017 fața de aceeași perioada a anului precedent. Compania are sedii în Londra…

- SOCI, 17 oct — Sputnik, Victor Ciobanu. În cadrul intervenției sale în fața participanților la Festivalul Mondial al Tineretului și Studenților de la Soci, Franco Frattini a menționat ca actualmente se atesta o dezordine globala, deoarece unele state iau, de sine statator,…

- Destinatiile preferate de romani pentru city-break. Cat costa Romanii sunt mai deschisi ca oricand sa calatoreasca si sa descopere destinatii noi si aloca totodata un buget mai mare pentru vacante fata de anii anteriori. Italia, Spania, Grecia si Marea Britaniei se regasesc in topul cautarilor pentru…

- Uraganul Ophelia este furtuna care s-a format cel mai recent în Atlantic, dar traseul acestuia este diferit de cel pe care l-au anticipat meteorologii. Astfel, acesta si-a modificat directia si se îndreapta acum spre Europa, mai exact spre coasta nord-vestica a Spaniei, în…

- "Diversitatea nu ar trebui și nu trebuie sa duca la un conflict, ale carui consecințe ar fi evident negative pentru catalani, Spania și pentru intreaga Europa", a indemnat Tusk in fața Comitetului Regiunilor, care reprezinta colectivitațile locale la Bruxelles. Potrivit EFE, Donald Tusk i-a…

- Independenta Cataloniei, în cazul proclamarii ei, nu va fi recunoscuta si va antrena imediat o iesire a regiunii din Uniunea Europeana. Acest avertisment vine de la Paris sub forma unei declaratii, foarte clar formulata de catre ministrul francez al Afacerilor europene, Nathalie…

- Daca în culise liderii europeni reactioneaza în legatura cu problema catalana, Bruxelles-ul nu vrea nici sa deschida cutia Pandorei a revendicarilor regionale, nici sa afecteze suveranitatea Spaniei. UE se mentine pe pozitiile sale. Nici vorba sa intervina sau sa propuna…

- Daca in prima zi a penultimei runde din preliminariile europene ale Cupei Mondiale s-a consemnat calificarea Germaniei si Spaniei la turneul final, in celelalte doua zile, o singura echipa e sigura de procurarea biletelor pentru Moscova. Este vorba de Spania, ajutata si de un neasteptat egal realizat…

- Nationala de fotbal a Spaniei a castigat la scor de neprezentare (3-0) disputa de pe teren propriu impotriva Albaniei, asigurandu-si astfel prezenta la Campionatul Mondial din 2018, competitie gazduita de Rusia. Cu o etapa inainte de finalul preliminariilor, ibericii sunt pe primul loc in Grupa G, la…

- Judecatorii Curtii Constitutionale din Madrid au suspendat reunirea Parlamentului din Catalonia a carui majoritate se pregatea sa declare independenta regiunii. Referendumul din cea mai bogata regiune a Spaniei este considerat ilegal de catre autoritatile centrale, iar Carles Puigdemont, seful…

- Ministrul de interne spaniol a acuzat guvernul regional al Cataloniei ca „instiga populația la revolta”, dupa o creștere a numarului cazurilor de harțuire a polițiștilor trimiși pentru a menține ordinea în regiunea spaniola, relateaza AFP. „Vedem cum guvernul…

- Cladirea principala Art Nouveau a statiei are o lungime de 240 de metri si este a doua cea mai mare constructie din Europa. De asemenea, aceasta are 365 de ferestre si 156 de usi. Atat regele Alfonso al XIII-lea al Spaniei, cat si presedintele Republicii Franceze Gaston Doumergue, au fost prezenti la…

- Referendumul din Calalonia și posibilitatea ca aceasta regiune sa se desparta de Spania va avea efect de tsunami pentru lumea fotbalulului. Pana sa ajungem la efectele economice, care se vor resimți in timp, o lovitura rapida va fi data in lumea fotbalului, pentru ca echipele din Catalonia vor fi…

- Intre BREX-itul din Marea Britanie si referendumul din Catalonia nu exista la prima vedere nicio legatura. Una dintre cele mai mari tari din lume nu a mai dorit sa ramana in structurile celei mai curajoase initiative din istorie, o uniune a tarilor dintr-o Europa care, de-a lungul istoriei, au purtat…

- Joan Barata, un expert internațional în probleme de libertați civile, a vorbit duminica, la Antena 3, despre referendumul din Catalonia pe tema independentei. „Astazi am vazut ca au avut loc violențe pe strazile Barcelonei, iar acest lucru este practic un eșec al democrației spaniole.…

- Așa cum sunt deschise Catalunia și Spania par doua lumi diferite. Daca in Catalunia, situația e incordata, in restul Spaniei, exista un val de susținere a integritații țarii. ”In Catalunia, situația este extrem de incordata. In restul Spaniei avem de a face cu un val de susținere a integritații…

- "De ce sa zbori la Cluj Napoca? Pentru a citi Dracula, de Bram Stoker, in orasul in care incepe povestea din celebra carte. Wizz Air zboara direct pana la Cluj-Napoca, pretul unui bilet dus-intors incepand de la 80 de euro. Se pleaca din Alicante, Barcelona si Madrid", informeaza cotidianul spaniol…