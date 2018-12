Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a anunțat miercuri intr-o conferința de presa de bilanț ca specialiștii instituției pe care o conduce lucreaza in prezent la proiectul construirii unui spital pentru copii in municipiul Suceava. ”Am cerut aprobarea Ministerului Sanatații, am cerut…

- In perioada 26 noiembrie – 02 decembrie, politistii maramureseni au organizat 29 de actiuni punctuale pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. De asemenea, in perioada mentionata s-a intervenit la peste 130 evenimente de natura judiciara sau privind siguranta…

- Un tânar de 19 ani a murit, în timpul noptii de sâmbata spre duminica, dupa ce masina pe care o conducea a lovit un cap de pod, apoi a luat foc, în localitatea Corni din judetul Botosani.

- La sfarșit de saptamana polițiștii covasneni au acționat pentru menținerea siguranței rutiere. Astfel, de vineri pana duminica, in urma activitaților desfașurate in trafic, au fost constatate 148 de abateri pentru care s-au aplicat sancțiuni contravenționale și au fost reținute 19 permise de conducere.…

- In primele noua luni ale acestui an s-au inregistrat peste 60 de accidente rutiere grave, in județul Gorj, din care 17 cu implicarea pietonilor. In acest sens, Inspectoratul de Poliție, in parteneriat cu reprezentanții Secției Drumuri Naționale Targu-Jiu, au desfașurat, joi, o acțiune intitulata…

- O clipa de neatentie in trafic, indisciplina soferilor, dar si a celorlalti participanti la trafic precum si nerespectarea regulilor de circulatie sunt principalele cauze generatoare de evenimente rutiere atat in municipiul Targoviste, cat si la nivelul intregului judet Dambovita. Nu o spunem noi ci…

- Una dintre preocuparile permanente ale Politiei Romane, prin Directia Rutiera, reprezinta imbunatatirea continua a nivelului de constientizare a participantilor la traficul rutier, cu privire la expunerea acestora la pericolul incalcarii regulilor de circulatie, care pot duce la inregistrarea unor evenimente…

- Primul dintre accidente a avut loc pe 30 septembrie, intre Galati Braila, pe DN22B, victima fiind un barbat de 62 de ani. Al doilea s-a petrecut luni, 1 octombrie, la Priponesti (pe E581), unde un biciclist a fost strivit de remorca unui autoturism. In fine, a treia tragedie a avut loc in seara zilei…