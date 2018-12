Stiri pe aceeasi tema

- "In ianuarie, am inteles. Pentru ca a fost acest joc cu CSAT-ul - ia avizul, na avizul. Astazi, practic, s-a incheiat sesiunea parlamentara in glorie pentru Opozitie, o mare victorie la motiunea de cenzura. O sa ne consultam in perioada urmatoare cu liderii de grupuri parlamentare din Camera si Senat,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Bruxelles, ca o posibila ordonanta de urgenta data de Guvern pentru modificarea Codurilor Penale ar fi neconstitutionala. "Asta pur si simplu nu se poate. S-a mai incercat. Exista practica Curtii Constitutionale a Romaniei, care le-a declarat…

- Modificarile aduse Codului de procedura penala ca urmare a deciziei Curtii Constitutionale au fost adoptate luni de Senat, in calitate de prima Camera sesizata, cu 74 voturi pentru, 31 impotriva si 3 abtineri. Comisia parlamentara speciala pe domeniul justitiei a adoptat, saptamana trecuta, modificarile…

- Presedintele Klaus Iohannis a lansat o serie de atacuri la Coalitia de guvernare, in discursul sustinut de la tribuna Parlamentului, in cadrul sedintei festive de Centenar."Nu ne-a fost simplu sa ajungem aici și tocmai de aceea, la fel ca acum un secol, romanii au mari speranțe pentru viitorul…

- PNL va ataca la Curtea Constitutionala mai multe acte normative si decizii ale Parlamentului, intre care si pe cea de numire a unor membri in conducerea ASF, pentru ca cel putin cinci dintre acestia "nu indeplinesc conditiile cerute de lege". "Vom ataca la CCR mai multe acte normative. Vom…

- "Vom ataca la CCR mai multe acte normative. Vom ataca la CCR legea privind executarea pedepselor, asa-numita lege 'puscaria in sufragerie', prin care coruptii din PSD si ALDE incearca sa isi stabileasca un regim de detentie foarte prietenos, adica sa poata sa isi ispaseasca pedepsele acasa. Vom ataca…

- "Decizia domnului Iulian Dumitrescu de a se retrage de la conducerea grupului parlamentar de la Senat este o decizie care ii apartine, pe care a luat-o in urma unei discutii pe care a avut-o cu mine, iar ideea retragerii domniei sale de la conducerea grupului parlamentar din Senat nu inseamna o dezangajare…