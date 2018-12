Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de energie Hidroelectrica propune actionarilor distribuirea de dividende suplimentare in valoare de 687 de milioane de lei, desi, initial, a solicitat ca aceasta suma sa fie de 550 de milioane de lei, potrivit convocatorului Adunarii Generale a Actionarilor din data de 19 decembrie 2018…

- „Din punctul meu de vedere, nu cred ca mai suntem peste 20 de milioane de locuitori in Romania si am vazut acest lucru la referendumul pe care l-am avut pentru familie. Vreau sa va spun ca sunt unul dintre parlamentarii care a fost in judetul pe care il reprezinta in Parlament, in foarte multe localitati.…

- Contractul a mers la semnat catre o firma din Satu Mare. In 10 zile s-ar putea elibera ordinul de incepere a lucrarilor In 7 noiembrie, administrația locala a trimis la semnat contractul de lucrari pentru proiectul de restaurare a corpului principal al Palatului Principilor din Alba Iulia. Firma caștigatoare,…

- Primaria Piatra-Neamt are in lucru 33 de proiecte pentru atragerea de fonduri, in special cu finantare europeana, ce totalizeaza 65 milioane de euro, potrivit informatiilor furnizate de primarul Dragos Chitic pe pagina sa de socializare. Edilul a precizat ca bugetul anual al primariei poate asigura…

- Cristian Stan, primarul Municipiului Targoviste, a anuntat semnarea contractului de finantare pentru un proiect in valoare de sapte milioane de euro, depus de Grupul de Actiune Locala „Targovistea Egalitatii de Sanse”. in cadrul conferintei de presa la care au mai participat viceprimarii Monica Ilie…

- Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 14 octombrie 2018. Duminica, 14 octombrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 11 octombrie , Loteria Romana a acordat 15.035 de caștiguri in valoare totala de 612.315,21 lei. Rezultatele…

- LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 30 SEPTEMBRIE 2018. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 7,23 milioane lei (peste 1,5 milioane de euro) iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de aproximativ 740.000 de lei (peste 158.400 de euro).…

- Revista Forbes a publicat lista cu cei mai bogati agenti din sport. Topul este condus de Scott Boras, reprezentant al jucatorilor de baseball, cu comisioane in valoare de peste 105 milioane de dolari si contracte in valoare totala de 1.9 miliarde. Din top 10 fac parte 4 agenti din fotbal, scrie Mediafax.Cel…