- Propunerile de schimbare a legilor Justitiei au adus, in 2017, liderilor politici romani mesaje de la inaltii oficiali europeni, dar si de la Departamentul de Stat American, o invitatie din partea presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, ca Romania sa participe la constructia unei noi Uniuni Europene,…

- Ministrul palestinian de externe, Riad Malki, a anuntat joi ca Autoritatea Nationala Palestiniana (ANP) va cere la apropiatul summit al Ligii Arabe boicotarea tarilor care isi muta ambasadele de la Tel Aviv la Ierusalim, relateaza agentia Xinhua, potrivit agerpres.ro. Malki a precizat ca palestinienii…

- Cea mai controversata mutare a Romaniei pare sa prinda contur. Presa straina anunta ca tara noastra va fi printre primele state care isi vor muta ambasadele din Israel chiar la Ierusalim. "Romania ar putea deveni prima țara care se va alatura președintelui Donald Trump in procesul de mutare a ambasadelor…

- Igor Dodon considera ca cea mai eficienta metoda de inlaturare a riscului ca Republica Moldova s-ar putea vreodata uni cu Romania este reintegrarea tarii cu Transnistria. Potrivit presedintelui, Bucurestiul intelege acest lucru, motiv pentru care „incepe o isterie peste Prut”, atunci cand cele doua…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, a generat stupoare in mediul economic si rasete pe retelele de socializare sustinand ca Guvernul Romaniei poarta negocieri avansate privind relocarea bursei de la Londra la... Bucuresti si, mai mult, ar avea sanse mari sa reuseasca. Declaratia…

- 'Din pacate, Romania are o cazuistica si exista condamnari pe acest tip de probleme pe care incercam sa le rezolvam, o cazuistica bogata si foarte grava. (...) Lucrurile acestea ne obliga pe noi ca stat, dupa o condamnare la Curtea Europeana in procedura de executare a hotararii, sa adoptam masuri…

- 'Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) anunta reluarea protestelor anuntate in Bucuresti, maine (n.r. azi), de la ora 9:00, pentru a cere modificarile legislative promise de ministrul Transporturilor, Felix Stroe. La protest vor participa pana in 5.000 de transportatori,…

- Cateva mii de persoane marsuluiesc in mai multe orase din tara, protestand fata de modificarea legilor justitiei. La Cluj-Napoca sunt peste cinci mii de oameni in strada care scandeaza ”Justitie, nu coruptie” si ”Dragostea de tara, in strada se masoara”.Numarul celor care protesteaza la Cluj-Napoca…

- Consiliul de administratie al Nuclearelectrica (SNN), singurul producator de energie nucleara din Romania si cea mai performanta actiune din componenta indicelui bursier BET, i-a mandatat pe Dan Laurentiu Tudor si Toni Viorel Lary in functiile de director general adjunct in cadrul SNN pentru o perioada…

- Polițiștii satmareni au reținut șapte cetațeni irakieni, socilitanți de azil, care au incercat sa treaca frontiera țarii cu Ungaria, cu ajutorul taxiurilor. Ei au fost opriți la granița de frontieriști. Polițiștii satmareni au observat un grup de șase cetațeni de origine afro-asiatica care s-au urcat…

- Curtea Constitutionala de la Chisinau a avizat pozitiv proiectul de lege de modificare a Constitutiei, prin care se doreste includerea in Legea Suprema a sintagmei „Orientarea strategica a Republicii Moldova este integrarea europeana”.

- Agenția Naționala de Presa AGERPRES va transmite, incepand de luni, ''Retrospectiva 2017'', o serie de sinteze privind cele mai importante evenimente politice, economice, sociale, culturale și sportive desfașurate in Romania și in lume. AGERPRES

- Minister of Foreign Affairs Teodor Melescanu said on Friday that Romania steadily preserves its position as to the creation of two states - Israel and Palestine - pointing out that the two sides need to seek avenues of direct dialogue, and not resort to unilateral measures that could have a negative…

- Ministrul Delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, in contextul recomandarii facute vineri de Comisia Europeana privind trecerea la faza a doua a negocierilor cu Marea Britanie, ca, alaturi de celelalte state membre, Romania lucreaza pentru o concluzie a procesului de negociere…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat vineri ca ar trebui demarate negocierile privind perioada de tranzitie post-Brexit, iar Blocul comunitar are nevoie de mai multa claritate cu privire la modul in care Marea Britanie considera relatiile viitoare, relateaza BBC News.

- Rolul femeilor in societatea romaneasca incepe sa fie apreciat la adevarata lui valoare. Iar dovezile sunt la tot pasul. Lucru demonstrat si de „Topul femeilor de succes”, anuar cu o bogata traditie pus in „scena” de revista Capital. Pentru prima data, „Topul femeilor de succes” si-a schimbat structura,…

- Graham, membru al Comisiei pentru Servicii Armate din Senatul american, a precizat ca va cere Pentagonului sa nu trimita noi trupe in Coreea de Sud. ”Este o nebunie sa trimiti femei si copii in Coreea de Sud, tinand cont de provocarile Coreei de Nord. Vreau ca Pentagonul sa nu mai trimita…

- Relațiile dintre Romania și Franța "se desfașoara sub semnul unui Parteneriat strategic solid in toate domeniile, pe care dorim sa-l aprofundam atat pe plan bilateral - politic, economic, cultural - cat și in dialogul nostru la nivelul Uniunii Europene", a declarat, intr-un discurs cu prilejul…

- Un sondaj realizat de Avangarde, in preajma Zilei Naționale, arata ca relația dintre romani și maghiari nu mai este una foarte tensionata, așa cum era in trecut. Citește și: RUPTURA in PSD de 1 Decembrie: Liderii partidului, 'imprastiati'. Dragnea absenteaza. Cine este alaturi de Iohannis…

- Ambasadorul Republicii Armenia in Romania, Hamlet Gasparian, aflat la incheierea misiunii sale diplomatice, a apreciat politica Romaniei in domeniul protectiei drepturilor minoritatilor in cadrul unei vizite de ramas-bun, fiind primit de ministrul Teodor Melescanu.Potrivit unui comunicat al…

- Banca Nationala a României (BNR) îsi îndeplineste mandatul cu toata responsabilitatea, iar Consiliul de Administratie al institutiei l-ar putea invita pe prim-ministrul Mihai Tudose la o discutie, a declarat vineri, purtatorul de cuvânt al Bancii Nationale a României,…

- Hyundai vrea sa lanseze patru modele 100% electrice si sase hibrizi in Europa, pana in anul 2020, potrivit lui Thomas Schmid, directorul de operatiuni al companiei. 0 0 0 0 0 0 Hyundai are planuri mari privind dezvoltarea activitatii sale pe piata europeana. Asiaticii pregatesc lansarea…

- Comisia Europeana a stabilit ca Romania nu a luat masuri eficiente in urma recomandarii facute de Consiliul European in luna iunie si propune Consiliului sa adopte o versiune revizuita a recomandarii adresate tarii noastre pentru a corecta abaterea semnificativa de la traiectoria de ajustare in vederea…

- Romania nu a luat masuri eficiente in urma recomandarii facute de Consiliul European in luna iunie, potrivit Comisiei Europene, care propune Consiliului sa adopte o versiune revizuita a recomandarii adresate tarii noastre pentru a corecta abaterea semnificativa de la traiectoria de ajustare in vederea…

- Europarlamentarul Mircea Diaconu nu se aștepta ca Romania sa gazduiasca sediul Agentiei Europene a Medicamentului (EMA). Motivul? Țara noastra a fost reprezentata in Consiliu de catre ”oameni slabi”, ne-a declarat acesta. ”Eram foarte sigur ca așa va fi. Nu aveam nicio speranța, din pacate.…

- Romania a pierdut cursa pentru gazduirea unei agentii europene dupa Brexit. Era vorba despre Agentia Europeana a Medicamentului, pentru care se lupta Bucuresti. A devenit insa clar ca aceasta institutie va fi mutata in alt oras...

- Relocarea Agentiei Europene a Medicamentului (AEM) va fi aleasa, luni, in urma unui vot secret exprimat pe baza criteriilor politice, oportunitatea ca Romania sa gazduiasca aceasta institutie fiind benefica mai ales in ce priveste dinamizarea sistemului sanitar din tara noastra, informeaza Mediafax.Agentia…

- Petre Gigea a fost ministru de finanțe și consilier personal al lui Nicolae Ceaușescu. In prezent scriitor, Petre Gigea (87 de ani) a fost un reputat economist și diplomat inainte de 1989, indeplinind urmatoarele funcții in regimul comunist: primar al Craiovei, prim-vicepreședinte al Consiliului Popular…

- Fostul director al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania (CNADNR), Dorin Gavril Debucean, a fost trimis in judecata de catre procurorii DNA pentru abuz in serviciu in forma continuata, cu consecinte deosebit de grave. Acesta este acuzat de incheierea abuziva a unor contracte…

- Orasele Bratislava si Milano sunt favorite sa gazduiasca Agentia Europeana a Medicamentului (AEM) dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, au precizat joi mai multi oficiali europeni citati de publicatia The Financial Times, arata Mediafax.Slovacia si Italia au prezentat ofertele…

- "Acest pachet de legi al justiției inglobeaza trei acte normative. Toate sunt emise in anul 2004. Pana in 2017 nu a avut loc nici o modificare asupra acestor acte normative. Nevoie de reformare a legilor justiției provine din sanul justiției. Este o nevoie reala. Un pachet de propuneri a pornit chiar…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega a organizat astazi, la Bruxelles, o conferința intitulata „Evitarea unor noi crize in Balcani”. Invitatul sau principal a fost dr. Theodore Roosevelt Malloch, profesor, autor și realizator de emisiuni tv din Statele Unite, despre care presa din SUA și din Occident…

- Turneul Campionilor in Dezbateri 2017, organizat de catre Asociatia Romana de Dezbateri, Oratorica si Retorica, a avut finala aseara, 7 noiembrie. Patru echipe, formate din cate doi membri, s-au luptat pentru adjudecarea trofeului intr-o dezbatere ce a avut ca tema “taxarea progresiva versus…

- Președintele Consiliului Național pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii Private din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu, atentioneaza ca multi patron spun ca vor face concedieri, pentru ca nu vor putea suporta financiar cresterea salariului minim de la 1.450 de lei la 1.900 de lei de anul viitor. Aproape…

- Potrivit unui comunicat al MAE, cei doi oficiali au salutat nivelul excelent al relatiei dintre Romania si Italia si au exprimat dorinta de consolidare a cooperarii in plan european si de coordonare a pozitiilor, in special pe temele in privinta carora cele doua tari impartasesc viziuni similare. "Ministrul…

- Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti organizeaza cea de-a 24-a editie a Topului firmelor din Bucuresti. Astfel, cele mai performante companii din Capitala vor fi premiate în aceasta seara în cadrul evenimentului organizat de Camera de Comerț și Industrie.…

- Cei mai bine cotati jucatori de tenis din Romania nu fac parte din echipa de Cupa Davis a Romaniei pentru meciul cu Israel, din barajul de mentinere in Grupei I a Zonei Europa/Africa. Este vorba de Marius Copil, Horia Tecau sau Flor...

- Consiliul a analizat tema referitoare la cooperarea structurata permanenta (PESCO) in domeniul apararii la nivelul Uniunii Europene și a aprobat participarea Romaniei la aceasta inițiativa. PESCO va reprezenta o forma intensificata de cooperare pe dimensiunea Politicii de Securitate și Aparare…

- Romania va merge in Israel pentru intalnirea decisiva pentru ramanerea in Grupa I a Zonei Europa/Africa a Cupei Davis fara Marius Copil, locul 75 ATP la simplu, Horia Tecau, locul 11 ATP la dublu si Florin Mergea, locul 47 ATP la...

- Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) se reunește marți, la ora 14.00, la Palatul Cotroceni, sub conducerea președintelui Klaus Iohannis, pe ordinea de zi figurand Cooperarea structurata permanenta - PESCO și implicațiile pentru Romania.

- Intrebat in privinta unei informatii aparute in presa britanica, potrivit careia Romania ar dori blocarea negocierilor pentru Brexit, primul om in stat a dat un raspuns categoric. “Este o prostie, Romania nu a blocat niciodata vreo negociere si nici n-are de gand s-o faca (…), dar toti cei 27 care ramanem…

- Campania, care se deruleaza sub sloganul “Anul acesta imi protejez casa!”, va avea loc in aproape 20 de primarii din tara, principalele orase vizate fiind Focșani, Bacau, Alba Iulia, Cluj Napoca și Sibiu. „Unul dintre obiectivele strategice ale Autoritatii de Supraveghere Financiara se refera la implementarea…

- Pungile de transport din plastic subțire (sub 50 de microni) și foarte subțire (sub 15 microni) cu maner vor fi interzise atat la introducerea pe piața naționala, cat și la comercializare. Guvernul Romaniei a aprobat, joi, printr-un proiect de lege, modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind…

- Pungile de transport din plastic subtire (sub 50 de microni) si foarte subtire (sub 15 microni) cu maner vor fi interzise atat la introducerea pe piata nationala, cat si la comercializare. Executivul a aprobat joi, printr-un proiect de lege, modificarea si completarea Legii 249/2015 privind modalitatea…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii (ANCOM) a organizat o noua editie a conferintei sale internationale intitulata "Reglementare 360⁰ - de la cuvânt la terabyte, în 15 ani", pentru a marca aniversarea a 15 ani de la înființarea…

- Maria Ghiorghiu sustine ca in perioada urmatoare va veni un val de cutremure si catastrofe asupra tarii noastre, scrie antena3.ro. Se pare ca acestea provin din zona estica a tarii. Citeste si Clarvazatoarea Maria Ghiorghiu anunta mare prapad: "...o explozie portocalie sub forma unei ciuperi…

- Prefectul Brașovului, Marian Rasaliu, ii invita pe parlamentarii de Brașov și pe primarii implicați in realizarea aeroportului de la Ghimbav la o intalnire pe aceasta tema. In cadrul ședinței Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Centru, al ADR Centru, s-a votat in unanimitate, ca aeroportul Brașov…