RETROSPECTIVA: Cum si-a batut joc Guvernul de 6% din PIB in 2017

Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Lucan, despre acuzatiile de tentativa de omor: "Sa ma anuntati atunci cand o sa il omor si pe Papa. E jocul mai mare decat pot eu sa joc" Medicul Mihai Lucan s-a prezentat la Politie luni dimineata pentru controlul judiciar, Profesorul Mihai Lucan a ajuns luni dimineata la Sectia 17 Politie…

- Daca ordonanta de urgenta prin care a fost modificat Codul Fiscal ramane in vigoare, companiile din IT vor avea de suferit, spune Florin Talpes, fondatorul si CEO-ul Bitdefender, care nu se fereste sa avertizeze ca daca lucrurile merg in aceeasi directie, investitorii se vor gandi serios sa plece din…

- Semnal de alarma pentru Guvern, pe final de an. Fondatorul si CEO-ul Bitdefender, Florin Talpes, a vorbit intr-un interviu acordat ziarului Adevarul despre cum afecteaza revolutia fiscala afacerile intreprinzatorilor romani. Citeste si: Olguta Vasilescu: 'Lui Tudose i s-a dat o foarte mare…

- La finalul unui an zbuciumat de schimbari legislative si fiscale, l-am intrebat pe Florin Talpes (60 de ani), fondatorul si CEO-ul Bitdefender, cum afecteaza „revolutia fiscala“ afacerile intreprinzatorilor romani, ce sanse are Romania sa devina un jucator important in industria IT din Europa, dar si…

- Sumele de bani colectate în vederea achizitionarii de catre stat, prin Ministerul Culturii, a operei de arta "Cumintenia Pamântului", realizata de sculptorul Constantin Brâncusi, se restituie integral donatorilor, potrivit unei

- Ieri a fost organizata ultima ședința de guvern din acest an, fara ca proiectul care reintroduce pedeapsa cu inchisoarea sa fie aprobat. Mai mult, proiectul intrat in ședința de ieri a fost "rupt" in doua, fiind avizat doar articolul care prevede recompense pentru inspectorii Fiscului. "Discutam cu…

- Guvernul a stabilit, pentru anul 2018, un contingent de 7.000 de lucraatori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, in baza avizelor de angajare/detasare, potrivit unei Hotarari adoptate in sedinta de joi. Documentul aprobat de Executiv prevede suplimentarea cu 1.500 de locuri…

- ”Astazi vom adopta masuri pentru mentinerea veniturilor angajatilor din sectorul IT. De asemenea, in cercetare-dezvoltare, pentru persoanele cu dizabilitati si sezonieri. Iar cele mai bune vesti la sfarsit de an o sa le avem de la Ministerul Transporturilor - (...) pe zona de metrou si pe sosele…

- Marea speranța a protestatarilor - aceea de a-l convinge pe Tudose sa renunțe la modificarea legilor justiției - s-a naruit la intilnirea fața-n fața a unei delegații (din care a fost „interzis” Liiceanu!) din piața cu premierul. Acesta nu a promis nimic, iar protestele vor continua STOP DNA trage…

- Guvernul PSD – ALDE recunoaște ca nu respecta Obiectivul Bugetar pe Termen Mediu. De la campioana austeritații, Romania a ajuns la cel mai mare deficit structural din UE. Ministerul Finanțelor se așteapta sa depașeasca in continuare Obiectivul Bugetar pe Termen Mediu (MTO), in condițiile in care deficitul…

- Guvernul polonez a infiintat vineri un fond in valoare de 100 de milioane de zloti (24 de milioane de euro) ale carui dividende vor finanta un vast proiect de restaurare a marelui cimitir evreiesc din Varsovia, cel mai mare din Europa, aproape lasat in paragina in ultimele decenii, informeaza AFP.Fondul…

- Guvernul central al Spaniei a ordonat organizarea imediata a alegerilor in Catalonia pentru 21 decembrie, pentru a fi ales un nou parlament regional, dupa referendumul de independența din 1 octombrie, pe care Madridul l-a declarat ilegal și nul

- Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie anunta ca incepand cu data de 3 ianuarie 2018 cabinetele de medicina familiei nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, ca urmare a nesemnarii actelor aditionale…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, joi, ca Guvernul ar putea sa acorde Casei Regale statut de utilitate publica, dar s-a exprimat inca o data impotriva acordarii altor beneficii urmasilor Regelui Mihai I, mentionand ca urmasii celorlalti sefi de stat nu au, potrivit legii, astfel de drepturi.

- Guvernul nationalist din Polonia s-a transformat intr-una dintre bataile de cap ale Uniunii Europene, care observa cu ingrijorare felul in care reformele promovate de Varsovia se indeparteaza tot mai mult de valorile europene, in schimb discursul radical incepe sa domine scena politica nationala.…

- La Bruxelles s-a dat practic o notificare pentru toate capitalele europene sa fie extrem de pazite mai ales zonele publice de interes pentru turisti dar si localnici. In acest context si Guvernul italian a dat astfel de dispozitii celor care raspund de Siguranta Nationala. Craciunul nu va mai fi ca…

- Medicii de familie anunta ca, incepand cu data de 3 ianuarie 2018, nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, ca urmare a nesemnarii actelor aditionale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistenta medicala primara. „Societatea Nationala…

- Guvernul a aprobat, miercuri, un proiect de lege pentru aprobarea Contractului cadru de finantare dintre Romania si (BEI), in valoare de un miliard de euro, bani care vor fi utilizati pentru a acoperi contributia bugetului de stat pentru cofinantarea unor proiecte prioritare de transport.…

- Schimbarea peste noapte a legislatiei fiscale, cu un impact semnificativ asupra costurilor companiilor de software si mesajul transmis de Guvern in mai multe randuri in acest an ca poate schimba oricand, peste noapte, fara avertisment, nivelul taxelor, a determinat anularea unor investitii in Romania…

- Asociatia patronala a industriei de software si servicii (ANIS) arata ca modificarile fiscale recente afecteaza semnificativ oportunitatile de dezvoltare a industriei locale. Anul viitor cresterea industriei IT va fi franata, astfel ca 35.000 de angajatii din IT pot pierde cumulat 3 milioane…

- Industria IT din Romania va incheia 2017 cu o cifra de afaceri totala de patru miliarde euro si o crestere de 15%, dar aceste rezultate nu se pot repeta in 2018 in conditiile modificarilor fiscale anuntate de Guvern, care forteaza evaluari interne ale companiilor, indiferent de modelul de business…

- Guvernul l-a suspendat din funcție pe vicedirectorul Agenției pentru Siguranța Alimentelor, Vsevolod Stamati, la cererea Procuraturii Anticorupție, transmite IPN. Vsevolod Stamati este cercetat pentru corupere pasiva. Funcționarul este suspectat ca, în septembrie anul trecut, folosind…

- Transferul contributiilor sociale pentru pensii si sanatate este pe ultima suta de metri, iar aplicarea masurii da batai de cap mediului privat. Patronii și angajații trebuie sa decida modul in care vor fi pastrate aceleași salarii nete. Fie vor fi majorate lefurile brute, fie se vor acorda…

- IT-ul este un purtator de fanion pentru Romania, cu 6% din PIB, o suma gigantica de miliarde de euro care intra in fiecare an si asta, "efectiv pentru ca suntem destepti". Cu toate acestea, Guvernul nu a facut anul acesta decat sa puna bete in roate acestei industrii care duce renumele…

- Cei mai bogați 300 de romani dețin o avere cumulata de 23 de miliarde de euro, echivalentul a o șeptime din PIB-ul Romaniei, potrivit Top 300 Capital. Averea acestora a crescut in ultimul an cu 6,2%, fața de anul trecut, unii dintre ei reușind salturi uriașe de avere de la un an la altul, alții reintrand…

- Florin Talpes, cel care a pus bazele Bitdefender, lider mondial pe piata solutiilor de securitate, a fost premiat in cadrul Galei Capital 25 de ani pentru viziune și pentru impunerea unui brand romanesc pe plan mondial.

- Florin Talpes, cel care a pus bazele Bitdefender, lider mondial pe piata solutiilor de securitate, a fost premiat in cadrul Galei Capital 25 de ani pentru viziune și pentru impunerea unui brand romanesc pe plan mondial.

- Bitdefender, cel mai mare producator român de software a anunțat ca fondul de investiții Vitruvian Partners a devenit al doilea cel mai mare acționar al companiei, odata cu achiziția pachetului minoritar de aproximativ 30%, deținut de fondul de investiții Axxess Capital. Ca urmare…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, s-a aflat la Alba iulia,unde a participat la caravana campaniei Alege oaia – o campanie menita sa promoveze produsele din carne de oaie și alte produse tradiționale.Citeste si: Guvernul REACTIONEAZA dupa lovitura primita de Romania. Ministrul Dunca da asigurari…

- Bitdefender, compania romaneasca de tehnologie cu cea mai puternica expansiune internationala, a transferat din China la o fabrica din Satu Mare productia celei de-a doua generatii a Bitdefender BOX, un dispozitiv care odata integrat in reteaua de comunicatii dintr-o gospodarie ofera protectie impotriva…

- “Revolutia fiscala”, mult trambitata de guvernul Tudose a lovit in anumite categorii de companii, acestea fiind obligate sa isi creasca costurile pentru a pastra salariul la nivelul anterior. Florin Talpes, CEO si co-fondator BitDefender, spune ca este sigur ca Guvernul nu a facut-o din…

- Intr-o conferinta recenta, Florin Talpes, CEO si cofondator BitDefender, avea colegi de panel un reprezentant al industriei bancare, un director executiv al unui lant de spitale private si unul din industria petroliera. Cand venea vorba de tehnologie, toti intorceau, automat, privirile catre Talpes.…

- Forma actuala a schimbarilor din legislatia fiscala va determina anul viitor o crestere a costurilor inregistrate de companiile de IT cu 5-7% iar principalul impact negativ va fi resimtit in primul rand de companiile romanesti, carora le va fi luat practic o jumatate din fondul dedicat dezvoltarii,…

- In 11 luni, prin 10 acte normative, au fost modificate ori completate nu mai putin de 261 de articole din Codul fiscal, a informat CNIPMMR, precizand ca media la nivel european este de 5 ori mai mica si nicidecum nu priveste aspecte fundamentale, ca in Romania.

- Deputatul PNL, Cristina Traila a dezvaluit faptul ca o misiunea a Fondului Monetar International deruleaza in Romania, o misiune de audit pentru a vedea, la modul cel mai clar, cum sta Romania la capitolele finante si economie. Misiunea de audit are si rolul de a servi un document de la care vor pleca…

- Sindicatele ameninta cu greva generala si someaza Guvernul sa faca un pas inapoi. Confederatia Nationala Sindicala ”Cartel ALFA” saluta decizia federatiilor sindicale membre, dar si a celor din celelalte confederatii, de a incepe procedurile pentru declansarea grevei generale impotriva masurilor…

- Razboi total între Palate. Iohannis critica masurile fiscale anunțate în spațiul public de coaliția majoritara și îi sugereaza, voalat, lui Tudose sa nu cada în capcana programului de guvernare PSD -ALDE, Guvernul ignora

- Conform unui comunicat transmis de ALDE Timis, Guvernul a aprobat printr-un memorandum demararea procedurilor necesare pentru construirea a cinci spitale regionale in Timisoara, Targu-Mures, Constanta, Braila-Galati si Brasov.

- Acest grup de parlamentari a inaintat o motiune catre forul legislativ britanic prin care cer ”comunitatii internationale sa recunoasca votul din Parlamentul catalan privind independenta regiunii”. 21 dintre cei 63 de parlamentari ai Partidului National Scotian au semnat motiunea, iar ei…

- Principalele organizatii patronale si profesionale romanesti si straine care activeaza pe piata locala au pornit un atac concertat impotriva masurilor fiscale anuntate de guvern: sunt impredictibile, socante, nu au fundament economic, amintesc de nebunia fiscala ce a precedat grava criza din 2009-2010…

- Guvernul a aprobat astazi, printr-un memorandum, demararea procedurilor necesare pentru construirea a cinci spitale regionale in Timisoara, Targu-Mures, Constanta, Braila-Galati si Brasov. Astfel, vor fi inițiate demersuri pentru identificarea soluțiilor de finanțare pentru construirea celor cinci spitale…

- Pe el il cunoaste mai toata tara, dar multi s-au intrebat cine este sotia lui Ilan Laufer, misterioasa blonda care i-a furat inima politicianului. Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat este casatorit cu fosta nevasta a lui Jorge.

- Inovatia tehnologica este cea mai importanta sansa pentru Romania pentru a iesi din coada indicelui economiei si societatii digitale la nivel de Uniune Europeana. Dar avem inca foarte putine proiecte IT si startup-uri care sa vina cu solutii inovatoare in aceasta zona, iar cel mai bun motor care poate…

- Guvernul vrea sa restrictioneze, de anul viitor, deducerea dobanzilor la imprumuturile si finantarile pentru companii, potrivit unui proiect de modificare a Codului Fiscal postat pe pagina de internet a Ministerului de Finante, a explicat, pentru AGERPRES, Alexander Milcev, partener si lider al Departamentului…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni seara ca Guvernul va incerca sa proroge termenul privind renuntarea la subventia pentru energia terminca, stabilit pentru aprilie 2018.

- Președintele Comisiei pentru controlul public din cadrul Consiliului Societații Civile pe lânga președintele Republicii Moldova, Fiodor Ghelici, susține ca miliardul nu va fi întors atât timp cât nu este schimbata conducerea și structura organelor care investigheaza frauda,…

- Guvernul, prin Ministerul de Finante, a emis recent eurobonduri in valoare de un miliard de euro la Bursa din Luxemburg. Pentru asta, a facut public un document oficial in care recunoaste toate riscurile sistemice pe care le infirma propagandistic pe plan intern. ...

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a transmis duminica un mesaj drastic, afirmand ca nimeni nu va recunoaste independenta Cataloniei, adaugand totodata ca Guvernul spaniol actioneaza in mod corect pentru a restaura ordinea constitutionala in...

- Florin Talpes, fondatorul BitDefender, este cel mai admirat manager dupa ce a obtinut pentru al doilea an consecutiv cel mai mare numar de voturi din partea mediului de afaceri si este premiat, miercuri seara, in cadrul Galei CEO Awards organizata de Business Magazin.

- Liviu Dragnea i-a anuntat pe pensionari, inclusiv pe cei cu votul carora a castigat alegerile, ca si-au luat teapa. Au fost pacaliti 5 milioane de pensionari! Guvernul PSD-ALDE nu are banii pe care i-a promis, iar modalitatea in care se gandeste sa-si onoreze promisiunile este sa fure din pensia copiilor,…