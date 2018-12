Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat cum comenteaza apropierea dintre sefa PSD Caras-Severin, Luminita Jivan si primarul orasului Moldova Noua, Adrian Torma, seful PNL Caras-Severin a declarat in conferinta de presa sustinuta la Resita ca „cei doi oameni nu sunt apropiati neaparat politic, ci doar se inteleg bine ca…

- Play Ventures lanseaza un fond de investiții de 30 de milioane de dolari pentru startup-uri din industria jocurilor. Firma va investi atat in startup-uri care dezvolta jocuri, dar și in cele care ofera servicii pentru creatorii din industria de gaming din intreaga lume.

- Alimentarea cu apa a oneștenilor se va imbunatați radical in urmatorii ani, in mare parte cu fonduri europene. Dupa ce a redus din pierderile masive, RAJA SA anunța investiții de 49 de milioane de euro in Onești. Conducerea companiei de apa... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Directia de drumuri judetene Caras-Severin a cumparat servicii de deszapezire de la patru firme, in valoare de 10,367 milioane de lei (2,25 milioane de euro), fara TVA, potrivit unui anunt publicat sambata pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), informeaza News.ro.Firmele care…

- Primaria Pucioasa asteapta degeaba finalizarea lucrarilor Companiei Nationale de Investitii, pe proiectul UAT Fieni care prevede captarea unei surse de apa din Muntii Bucegi de cea mai buna calitate. Dupa o vizita amanuntita in teren, edilul Constantin Ana si-a dat seama ca o conducta care sa aduca…

- In interpelare, senatorul de Caraș-Severin a explicat importanța Dunarii, care ar putea deveni „autostrada albastra”, in lipsa unei rețele de autostrazi și drumuri express care sa interconecteze Romania cu rețelele de drumuri de mare viteza din vestul Europei. Asta daca s-ar rezolva problemele…

- Ziua nationala a comemorarii victimelor Holocaustului din Romania a fost marcata de resitenii care au trecut, marti, pragul Sinagogii din municipiul de pe Barzava, pentru a afla mai multe despre istoria poporului evreu si de cea a cultului mozaic. "Ziua Nationala a Comemorarii victimelor…

- Administratia Nationala ‘Apele Romane’ (ANAR) a demarat, prin Administratia Bazinala de Apa Siret (ABA), lucrarile de refacere a infrastructurii hidrotehnice afectata de inundatiile care au avut loc in aceasta vara in cinci localitati din judetul Neamt, pe cursurile de apa Cracau, Tarcau, Borca, Sabasa…