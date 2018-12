​Retrospectiva bancară 2018. Un an complicat, care anunță unul și mai complicat. O perspectivă din unghiul clientilor Din punct de vedere al unui client imprumutat in euro, 2018 nu a adus mari schimbari. Cursul de la finele anului e aproape identic cu cel din primele zile. Daca luaseși insa un credit in lei cu dobanda ancorata la ROBOR, ratele au crescut consistent. Piața bancara a fost una din piețele aflate sub cea mai mare presiune in acest an. Oameni influenți - premieri, șefi de partide, Guvernator, simpli parlamentari sau clienți fara vreo funcție- toți s-au rațoit in acest an la adresa bancilor. Prin urmare, daca 2018 a fost un an complicat pentru bancheri, 2019 se anunța unul și mai complicat. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Piața suplimentelor alimentare este o piața mondiala de miliarde de euro anual. Exista și la noi in țara magazine cu aspect identic cu cel al farmaciilor care vand exclusiv suplimente alimentare, așa cum exista farmacii care și-au adaugat pe rafturi aceste produse. Ceea ce nu știe consumatorul obișnuit…

- PC Garage desfașoara în perioada de dinainte de Craciun o campanie dedicata utilizatorilor de PC care doresc configurații noi. În cadrul acesteia, compania ofera în mod gratuit carcasa și unitate SSD clienților care achiziționeaza componentele de baza pentru un sistem desktop.…

- Meteorologii au emis, sambata dupa-amiaza, o noua prognoza speciala pentru București, valabila pana duminica la ora 20:00, interval in care cerul va fi noros, vor fi ploi temporare, iar temperatura va crește cu cateva grade, cele maxime fiind situate intre 5 și 6 grade, potrivit mediafax.citește…

- Salariile medicilor s-au dublat. Trei miliarde de lei este majorarea salariala acordata pentru a sustine cresterile salariale ale medicilor si ale asistentelor de anul acesta, in plus fata de 8 miliarde de lei care au fost bugetati in total in 2017 pentru salariile angajatilor din sanatate.

- Un sondaj realizat de Avangarde analizeaza piața de televiziune din Romania și ne arata care sunt vedetele preferate de romani, atat din zona posturilor generaliste, cat și din zona posturilor de știri. Citește și: PSD, lovitura pentru Victor Ponta: milioane de pensionari sunt afectați…

- Directorul Institutului pentru Economie de Piata, Roman Chirca, a spus ce crede despre graba cu care a fost numit noul guvernator al Bancii Naționale, Octavian Armașu, și care va fi politica promovata de el in noua sa funcție.

- „O oportunitate pe care o intalnesti o data in viata“ sunt cuvintele care definesc probabil cel mai bine decizia Bancii Transilvania, in prezent numarul doi din piata bancara locala, de a prelua Volksbank la final de 2014, in ceea ce avea sa fie cea mai mare tranzactie din piata bancara romaneasca din…

- UNTRR solicita intervenția urgenta a Guvernului și Parlamentului pentru ca legislația RCA sa nu fie modificata, dar și pentru desecretizarea scrisorii primite de la Comisia Europeana in data de 19 iulie, de punere in intarziere cu privire la normele referitoare la asigurarea RCA.„Este surprinzator…