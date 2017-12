Stiri pe aceeasi tema

- Mai 2017 – Formatia maghiara Ismeros Arcok a sustinut un concert extraordinar la Timisoara, evenimentul fiind inclus in cea de-a 22-a editie a Zilelor Maghiare Banatene. – Proiectul muzical BluesCore a poposit la Timisoara, La Capite, unde melomanii au avut parte de o seara de vis alaturi de Liviu Pop,…

- Ianuarie 2017 – Primul concert al anului i-a adus in orasul nostru pe legendarii muzicieni care au pus bazele trupei Abra in 1984, evenimentul desfasurandu-se in Club 30. – Formatia timisoreana The Weekend Band a lansat un videoclip, la piesa „Strop de cafea”, o melodie care a fost inregistrata intr-un…

- Lugojenii sunt așteptați sa petreaca Revelionul in strada. Primaria Lugoj a alocat și in acest an o suma importanta de la bugetul local pentru organizarea unui concert in aer liber și a unui foc de artificii, in noaptea dintre ani. Petrecerea publica va avea loc pe platoul Casei de Cultura…

- Deputatul roman Constantin Codreanu a criticat-o pe cea de-a saptea castigatoare a concursului „Vocea Romaniei”, Ana Munteanu, pentru faptul ca a acceptat Diploma de onoare a presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon.

- Abra s-a nascut in 1984, cand Adrian Schwartz-Dinu și Tucu Bleich au convenit sa transforme duo-ul „Adrian Dinu-Raul Dudnic“ in trupa. Dupa cateva schimbari de componența apare trio-ul Abra, in formula in care aceasta trupa avea sa devina consacrata: Adrian Schwartz-Dinu – chitara,…

- Primaria Sectorului 6, prin Centrul Cultural European Sector 6, organizeaza in acest sfarșit de saptamana ultimele ediții ale evenimentului “Povești de iarna”. Astfel, prichindeii sunt asteptati la Plaza Romania (Rotonda), Bd. Timisoara nr. 26Z, in zilele de 22, 23 decembrie 2017, intre orele 17:00…

- Muzica fascinanta creata de trupa de jazz Canarro este un mix intre manouche swing și jazzul maghiar care invoca sentimentul cafenelor de pe vremuri din Budapesta. Elementul special al orchestrei reprezinta combinația intre stilul lui Django Reinhardt și jazzul clasic condimentat cu influențe maghiare.…

- Campanie inedita derulata in caminele unei instituții de invațamant superior de stat din capitala Banatului. Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara, impreuna cu UVT, au lansat o inițiativa de reducere a consumului de energie electrica in caminele instituției. “Astfel, se va…

- Primaria Sectorului 6, prin Centrul Cultural European Sector 6, organizeaza si in acest an, in perioada sarbatorilor, evenimentul 'Povesti de iarna' la Plaza Romania (Rotonda), Bd. Timisoara nr. 26Z. Astfel, prichindeii sunt asteptati in perioada 17 - 24 decembrie 2017, sa participe la ateliere de creatie,…

- Ana Munteanu a castigat marele trofeu Vocea Romaniei si premiul in valoare de 100.000 de euro! Finala a fost un spectacol plin de emotie si trairi intense, iar cele patru concurente au demonstrat inca o data ca sunt adevarate artiste si ca au voci incredibile.

- Trupa timisoreana Phaser a lansat o melodie dedicata sarbatorilor de iarna, „Home for Christmas” beneficiind si de un videoclip. Phaser a inceput in acest an colaborarea cu label-ul MediaPro Music si a lansat single-ul si videoclipul “Alerg”, „piesa care iti va rasuna in minte chiar dupa prima ascultare“,…

- Intr-o școala din Timișoara, elevii sunt incurajați sa invețe mai multe despre Ziua Naționala a Romaniei intr-un mod interactiv. Astfel, toți cei 160 de copii inscriși in clasa a VIII-a participa, in fiecare an, la un concurs interdisciplinar care a devenit tradiție. Este vorba de competiția intitulata…

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj (CCAJS) și Inspectoratul Școlar Județean Salaj au organizat, in sala „Dialoguri europene” a CCAJS, in perioada 24 - 26 noiembrie, a șaptea ediție a Festivalului-concurs județean de teatru pentru elevi. La aceasta ediție, la cele trei secțiuni ale festivalului,…

- Casa de Cultura a Studentilor din Pitesti a particpat in data de 16-18 noiembrie la concursul național de dans „Everybody Dance With Us“, proiect organizat de Casa de Cultura a Studentilor din Ploiesti, in parteneriat ...

- Macaraua era amplasata in curtea Spitalului de Copii din Timișoara, langa corpul aflat in construcție al instituției medicale. La un moment dat brațul macaralei s-a prabușit și a cazut pe cladirea in construcție. Reprezentanții ISU Banat au intrat in alerta și au trimis la fața locului…

- Oferta este valabila pentru rezervari efectuate marti si calatorii in luna ianuarie, spre destinatii precum Milano, Bruxelles, Berlin, Londra, Frankfurt si plecari din Timisoara si Oradea. "Temperaturile au scazut, la fel si tarifele noastre. Astazi avem 100,000 de locuri, de la doar 4.99E pentru calatorii…

- Pentru extinderea bulevardului și peste strada Lidia exista un proiect mai vechi in primarie, s-au facut și evaluari ale terenurilor, dar Robu susține ca nu este de acord cu vechea ințelegere facuta cu proprietarii. „Bd. Sudului se va largi la patru benzi, proiectul este in curs de…

- Dinamo e in groapa la propriu, iar Giani Kirița a invartit cuțitul in rana: ”Sunt cațiva jucatori care parca sunt veniți in probe”. Dinamo e la un pas de un „faliment” pe linie sportiva de proporții. Echipa are șanse mici de a mai ajunge in play-off, iar acest lucru va afecta grav și bugetul clubului,…

- Protestul din Piața Victoriei, fața de modificarea Legilor justiției, la care au participat aproximativ 500 de persoane, s-a incheiat duminica seara in jurul orei 21,20, nefiind inregistrate incidente. *Circa 500 de persoane la începutul protestului antiguvernamental de la Timișoara…

- Timisorenii de la Persona s-au format ca trupa in anul 2003, numele formației fiind inspirat de filmul omonim al regizorului suedez Ingmar Bergman. Primul recital al tanarului grup s-a desfașurat la mijlocul acelui an, in luna iunie, in incinta acum defunctului club Lemon. Primele „demo”-uri („Home…

- Emoții pentru aproape o mie de absolvenți de Medicina, Medicina Dentara sau Farmacie. Maine, 908 candidați sunt așteptați sa susțina examenul de Rezidențiat la centrul deschis la Universitatea de Medicina din Timișoara. Potrivit reprezentanților universitații timișorene, cei mai mulți candidați, 726,…

- Ieri, la sediul Federatiei Romane de Handbal a avut loc tragerea la sorti pentru optimile Cupei Romaniei pentru sezonul 2017-2018. In aceasta prima faza a competitiei vor participat cele 14 echipe din Liga Nationala, plus alte doua echipe din Divizia A, mai exact ocupantele locului I din cele ...

- Colecție de infracțiuni pentru un tanar de numai 19 ani, la Timișoara. El a fost reținut, dupa ce a fost prins fara permis de conducere, la volanul unei mașini neinmatriculate pe care a montat numere false. Șoferul este acum in arestul IPJ Timiș.

- Campania Black Friday 2017 se desfasoara si in turism. "Paradis Vacante de Vis”, cel mai important touroperator dedicat Litoralului romanesc, lanseaza in perioada 17-24 noiembrie 2017, o campanie cu reduceri de pana la 66% pentru mai multe hoteluri de pe Riviera romaneasca. 0 …

- Statia a fost inaugurata de Enel Energie si aeroportul Traian Vuia din Timisoara. Statia poate alimenta 3 vehicule electrice simultan. In functie de vehicul, statia poate incarca 80% din baterie in 30 de minute folosind alimentarea prin curent continuu, iar pentru cele doua linii de curent alternativ…

- Clubul de carte se numește „O carte pe luna”, iar intalnirile lunare au loc in cafeneaua Maison D’Art de pe Strada Mihai Eminescu nr. 8, incepand cu ora 18:30. De ce doar o data pe luna? Pentru ca in ultima joi a fiecarei luni exista o noua tema, un autor nou și o extra-motivație de a rasfoi pagini…

- Sapte din cei mai mari zece jucatori din industria prelucratoare vin din sectorul auto - Dacia, Ford, Continental (doua companii), Autoliv, Takata si Hella. Cele mai mari 20 de companii din industria prelucratoare au avut anul trecut o cifra de afaceri cumulata de 75,8 mld. lei, in crestere…

- Formarea de viitori specialisti este o prioritate pentru Adient. Pentru al treilea an consecutiv, compania a lansat programul Start Your Career, prin care studentii si masteranzii pot efectua stagii de practica platite in cadrul companiei iar, la final, pot fi angajati. Realizat in parteneriat cu Universitatea…

- „Deși este prevazuta o creștere de 30 de milioane pentru Ministerul Educației Naționale, aceasta suma nu va acoperi decat plata restanțelor datorate hotararilor judecatorești avand ca obiect drepturi salariale pentru personalul din instituțiile de invațamant, nefiind alocate noi bugete pentru…

- Primaria din Timișoara a inaugurat sambata pasajul Jiul modernizat, o intersecție care cu siguranța ii va uimi pe șoferi, și nu numai. Potrivit unui anunț al Primariei, pasajul Jiul este situat la intersecția spailului Nicolae Titulescu cu strada...

- Clasament 1.ACS Sirineasa 11 10 1 0 30-4 31 2.CSU 2 Craiova 12 8 2 2 18-8 26 3.CSM Lugoj 11 6 4 1 23-12 22 4.Cetate Deva 11 6 3 2 25-12 21 5.Scolar Resita 11 6 2 3 23-11 20 6.Lunca Teuz Cermei 11 6 1 4 26-17 19 7.ACSO Filiasi 11 5 4 2 15-7…

- Bastionul Maria Theresia gazduieste, pana in februarie 2018, una dintre cele mai importante expozitii prezentate in Timisoara ultimilor ani. Veți putea descoperi intr-o prezentare-eveniment viata descoperitorului Troiei, arheologul german Heinrich Schliemann.

- Principalul centru comercial din Timisoara ofera la finalul acestei saptamani un program bogat pentru cumparatori. Este programat un targ de delicatese, un teatru de papusi, sesiuni antrenante de kangoo jumps si un targ de accesorii fashion.

- Primarul Nicolae Robu apeleaza din nou, pe ultima suta de metri, la „solicitudinea” oamenilor de afaceri din Timișoara, pentru a strange banii necesari pentru plata pe o luna a salariilor de la Poli. Saptamana trecuta, el le cerea acestora cate 500 de euro pe luna pentru club.

- Se numara printre cele mai bine platite vedete de la noi, insa nu sunt și printre cele mai zgarcite. Loredana, Inna sau Delia știu ca banii sunt facuți pentru a fi cheltuiți, așa ca ii folosesc pentru a-i face fericiți și pe cei din jurul lor. Vedetele sunt darnice cu angajații lor și, pe langa salarii…

- Adrian Barar, Adrian Igrișan „Baciu”, Octavian Pilan „Tavi”, Ionuț Carja, Florin Barbu, Richard Pulpa „Rici” și Cosmin Nicoara au fost numiți in urma cu doi ani cetațeni de onoare ai Timișoarei, dar pe lista nu se afla și colegul lor Alin Achim. Titlul a fost oferit cu ocazia aniversarii…

- Teatrul pentru copii și tineret Colibri Craiova a participat cu spectacolul Furtuna, scenariul și regia Cristian Pepino, la cea de-a II-a ediție a Festivalului Internațional de Animație „Sub bagheta lui Merlin“ Timișoara, la invitația Teatrului pentru copii și tineret Merlin ...

- Timp de 10 zile (3-12 octombrie 2017), cu totii au participat la Festivalul National de Teatru pentru elevi de la Timisoara, „Copil in Europa". Editia aniversara de anul acesta a imbinat mai multe componente: work-shop-uri de improvizatie teatrala si muzicala, dictie si mimica, sesiuni de discutii reunite…

- Cherry Merry este un trio renumit in Ucraina pentru energia debordata. Sunetul trupei imbina melodia tipica indie-ului britanic cu forța garage rock-ului american, un amestec ce nu poate lasa ascultatorii indiferenți. Printre reușitele trupei de pana acum se numara participarea la…

- Trupa de Marionete s-a intors de la Cluj, de la Festivalul Internațional al Teatrelor de Papuși și Marionete „Puck”, cu trei premii! Toate pentru spectacolul „Craiasa Zapezilor”. Spectacolul trupei aradene...

- Trupa olandeza de rock psihedelic Birth of Joy a fost fondata in 2005 și ii are in componența pe Kevin Stunnenberg (chitara și voce), Bob Hogenelst (tobe și backing vocal) și Gertjan Gutman (bass). Muzica trupei este influențata de scena blues, rock & roll și rock psihedelic de…

- Formatia An Theos lanseaza cel de-al treilea material discografic intitulat „Spre cer" in Targu Jiu, pe data de 3 noiembrie 2017. Lansarea are loc in clubul Piano, incepand cu orele 21.00. Trupa a luat fiinta...

- Minaur Baia Mare si-a propus sa promoveze la sfarsitul acestui sezon in Liga Nationala de handbal feminin, iar pentru a fi sigura ca va castiga batalia cu SCM Timisoara in Seria B a Diviziei A a transferat la inceputul acestei saptamani inca doua jucatoare. Una dintre acestea, Elena Avdekova, are…

- Casa de Cultura a Studenților din Timișoara sarbatorește anul acesta 60 de ani de istorie culturala studențeasca. Chiar și in cele mai delicate timpuri ale istoriei sale, aceasta instituție a ramas devotata spiritului ludic specific artei tinere, culturii studențești bazate pe fantezie creatoare.…

- Comedia “Amanta”, o adaptare dupa celebra lucrare “Incurca lume”, de A.D Hertz, in regia lui Armand Calinovici, programata pentru data de 16 octombrie, la ora 19.00, in sala Teatrului “Victor Ion Popa” se amana. “Trupa nu mai efectueaza turneul planificat in zona, turneu care viza și Barladul, din motive…