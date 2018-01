Retrospectiva anului 2017 (2). Cu Robu la… Nu la psihiatru, doar la DNA

Stiri pe aceeasi tema

- In 2016, Spitalul Colentina din București era unul a premierelor medicale, cea mai rasunatoare fiind o operație pe creier in timp ce pacienta picta. La 9 ianuarie 2017, insa, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, il demitea brusc pe managerul Bogdan Andreescu. Motivul invocat: ca doctorul ținuse…

- Propunerile de schimbare a legilor Justitiei au adus, in 2017, liderilor politici romani mesaje de la inaltii oficiali europeni, dar si de la Departamentul de Stat American, o invitatie din partea presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, ca Romania sa participe la constructia unei noi Uniuni Europene,…

- Primarul Nicolae Robu va cere maine Consiliului Local Timișoara sa aprobe un nou termen de finalizare pentru proiectul deja inaugurat cu mare fast inca de anul trecut, coincident cu ziua lui de naștere. ( vezi aici știrile epocii din 28.05.2016 ).Robu incearca acum sa-și atraga suportul CLT in acțiunea…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Campionatul Mondial de handbal feminin 2017, din Germania. Romania debuteaza cu Paraguay, pe 2 decembrie! Rezultatele Campionatului Mondial de handbal feminin 2017: Sferturi de finala 12 decembrie 18.30 Sfert 1 Franța – Muntenegru 18.30 Sfert 2 Suedia – Danemarca 13 decembrie Sfert 3 Romania/ Cehia…

- Alexandru Arsinel a fost supus, luni, unei interventii, dupa ce a suferit infarct, iar, potrivit declaratiilor medicilor Spitalului Universitar din Bucuresti, actorul va putea fi externat in cateva zile....

- "In acest moment este stabil, urmeaza sa fie reevaluat", precizeaza sursa citata. Alexandru Arsinel a fost internat de urgenta la Spitalul Universitar din Bucuresti. El a acuzat dureri toracice. Artistul a declarat, la Romania TV, ca le multumeste tuturor celor care i-au fost alaturi in aceste…

- Liga 1, etapa 21. Dinamo – FC Voluntari (ora 20:00, Digi, Telekom, Look), stadion Dinamo. Dinamo – FC Voluntari VIDEO AICI, AICI Echipele probabile Dinamo: Penedo, Romera, Nedelcearu, Katsikas, Filip, Anton, Hanca, Rivaldinho, Salomao, Nemec FC Voluntari: Balauru, Achim, Balaur, Leasa, Acsinte, Lazar,…

- PREGATIRI… Sase rugbysti barladeni au participat, zilele trecute, la ultimul cantonament din acest an al echipei nationale de rugby – Under 20. CSS Barlad a dat la lot nu mai putin de cinci sportivi, in vreme ce barladeanul Codrin Bercu este legitimat la CSM Bucuresti. Obiectivul acestui stagiu a fost…

- Actorul Alexandru Arsinel a fost transportat de urgenta la Spitalul Municipal unde este supus unor investigatii la camera de garda, informeaza Observator.tv. Alexandru Arsinel a fost profund afectat de pierderea colegei si prietenei sale, Stela Popescu, care a murit, pe 23 noiembrie, in urma unui atac…

- In ultima ședința de guvern, executivul a aprobat peste 120 de milioane de lei pentru companiile de termoficare cu probleme din țara, dar pe lista nu s-a aflat și Timișoara, deși Colterm se confrunta cu mari probleme financiare. Acest subiect a fost discutat de conducerea Consiliului Județean Timiș…

- Primaria Timișoara și Colterm au trimis, inca de asta-primavara, mai multe documente la București, pentru ca societatea de termoficare sa primeasca bani de la guvern, dar demersurile au fost ignorate. Primarul Nicolae Robu il contrazice astfel pe șeful CJ Timiș, Calin Dobra.

- Primarul Nicolae Robu nu renunța și pace la vechea sa obsesie, o fantana care sa știe sa cante, eventual sa și danseze. fiind Acoperita și cu mult sclipici, un fel de chinezarie la o scara mult mai mare, fantana cu pricina a primit din partea multor timișoreni verdictul: kitsch grosolan. Și e vorba…

- Fundatia Pentru Comunitate si MOL Romania au anuntat rezultatele concursului de proiecte din cadrul celei de-a 9-a editii a programului pe care l-au derulat pentru sanatatea copiilor prin intermediul caruia va fi alocata suma de 400.000 de lei pentru un numar de 22 ONG-uri, care vor derula proiecte…

- Jucatorul de linia a doua a naționalei de rugby a Romaniei, sud-africanul Johan Van Heerden (CSM Știința Baia Mare), spune, intr-un interviu acordat site-ului FRR, ca ''stejarii'' vor sa-și ia revanșa sambata seara, in meciul test contra Tonga, dupa ce au pierdut in urma cu doi ani tot la București.…

- G. Firea: Factura la apa calda si caldura nu se majoreaza Primarul Capitalei, Gabriela Firea Foto: Arhiva Primaria Capitalei anunta ca a platit în avans factura la gazele naturale necesare pentru obtinerea agentului termic în aceasta iarna, asftel ca bucurestenii nu vor avea probleme…

- Coordonatorul WAZE in Romania, Paul Dorneanu a prezentat pentru Libertatea.ro o analiza a vitezei de deplasare in Bucuresti, la ore de varf si a stabilit cati bani pierde din cauza traficului un sofer care merge cu masina la munca in fiecare zi. Conform datelor statistice stocate cu ajutorul aplicatiei…

- Recital al Orchestrei „Antonin Ciolan" Academia de Muzica „Gheorghe Dima" ii invita pe clujeni la Concertul susținut de Orchestra „Antonin Ciolan" vineri, 24 noiembrie, ora 19, la sala Auditorium Maximum. Dirijorul orchestrei este Gabriel Bebeșelea, solista – Aurelia Vișovan, iar pregatirea muzicala…

- "1878 iulie 23, Bucuresti. Raportul consulului general al Austro Ungariei la Bucuresti, Iulius Zwedinek, catre ministrul austro ungar de Externe, contele Gyula Andraacute;ssy, referitor la opinia domnitorului Carol I asupra hotararilor Congresului de la Berlin, insotit de un fragment din editorialul…

- Comisia comuna pentru Integrare Europeana dintre Parlamentul Romaniei si cel al Republicii Moldova saluta rezultatele pozitive pe care Chisinaul le inregistreaza in directia consolidarii institutiilor si a bunei guvernante, in conditiile unui context geopolitic complex, si asteapta ca aceste eforturi…

- Primarul Nicolae Robu pare sa fi renunțat la ideea construirii, cu bani de la bugetul central, a unei sali polivalente de 16.000 de locuri in zona stadionului „Dan Paltinișanu”. Edilul a trimis la București o propunere de amplasament alternativ in Calea Torontalului. CNI tace insa strategic.

- Romania a ocupat locul 1 in probele de dublu si triplu masculin seniori, dublu, triplu si simplu feminin senioare si la juniori, dublu si triplu tineret mixt si dublu si triplu seniori mixt si o medalie de bronz in proba de simplu seniori masculin. De asemenea, Anemaria Gherghel a cucerit…

- Ediția de toamna a Targului de Turism al Romaniei are loc in perioada 16-19 noiembrie, iar municipalitatea vrea sa fie cat mai vizibila in București. Astfel ca inchiriaza un stand de 20 de metri patrați, cu inalțimea de patru metri și doua laturi libere. Standul despre care vorbim…

- In urma cu cateva zile, timișorenii se plangeau de haosul de pe strada Surorile Martir Caceu, de langa stadion. Șoseaua fusese decopertata atunci de aproape doua saptamani, iar in tot acest timp n-au fost vazuți muncitori in zona. Primarul Nicolae Robu a ținut sa lamureasca situația.…

- Prin ordin al Inspectorului General al Jandarmeriei Romane, incepand cu data de 1 noiembrie 2017, locotenent colonel Bitere Ion Ionuț este imputernicit, pe o perioada de șase luni, sa indeplineasca atribuțiile funcției de prim adjunct al inspectorului șef la Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba.…

- Presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu a declarat, dupa dezvaluirile f ostului ministru de Externe, Titus Corlațean , privind presiuni facute de ambasadorii SUA și al Olandei, pentru numirea Laurei Codruța Kovesi intr-un funcție, ca ”ambasadorul Olandei a incercat sa il lamureasca referitor…

- „Avaria inregistrata miercuri dupa-amiaza in Statia electrica de transformare 220/110/10 kV Fundeni a fost cauzata de defectarea unor elemente din dispozitivul de actionare al intrerupatorului de 220 kV si din circuitele secundare aferente autotransformatorului. Defectiunea a fost remediata in jurul…

- Spaniolii de la Mantor, dezvoltatorul proiectului rezidential de lux Trastevere, a castigat, in urma unei licitatii organizate de grupul ASEMER, contractul de executare a lucrarilor de consolidare a cladirii istorice Mita Biciclista din Piata Amzei. Investitia se ridica la suma de 4,5 milioane de…

- Conexiunile puternice pe care șefa DNA se presupune ca le are la varf, inclusiv cu reprezentanții Ambasadei SUA la București, incep sa fie confirmate prin declarațiile unor foști oficiali de rang inalt.

- Peste 250 de pisici din toate colțurile lumii vor putea fi admirate la Expoziția Internaționala Felina de Toamna – SofistiCAT, care va avea loc in zilele de 4-5 noiembrie la Pavilionul C 6 din complexul Romexpo, București. Expoziția, deschisa in ambele zile intre orele 10-17, va avea ca punct culminant…

- In perioada 29 octombrie 2017 – 01 aprilie 2018, TAROM ofera 2 kg mai mult la bagajul de cala (greutatea permisa a bagajului de cala transportat gratuit va fi de 25kg/piesa) pasagerilor care fac check-in pe web, telefonul mobil si la kiosk in aeroport, pe cursele operate de TAROM cu avioane proprii.…

- Ofiterul de politie suspectat de favorizarea faptuitorului in dosarul in care procurorii DIICOT au facut perchezitii in Bucuresti, marti seara, a fost retinut. Ofiterul, care lucreaza la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate, ar fi sprijinit o grupare suspectata de furturi, talharii, contrabanda…

- Cei mai cautati si cel mai dificil de angajat sunt specialistii in inginerie electrica, mecanica, chimica, metalurgica si automatica. Producatorul american de com­po­nente auto Federal Mogul, care are doua fabrici la Ploiesti si un centru de servicii in Bucuresti, a ajuns la 900 de angajati…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, merge duminica la Londra, pentru a discuta cu ministrul de externe britanic, Boris Johnson, despre securitatea europeana si internationala. Melescanu va participa alaturi de alti ministri la o reuniune informala, la invitatia ministrului de externe…

- Corona Brașov a fost invinsa astazi, cu scorul de 33-22, de CSM București, intr-o partida contand pentru etapa a cincea a Ligii Florilor. In prima repriza, elevele lui Costica Buceschi au intrat greu in ritm și au reușit sa inscrie abia in minutul 7.25, inscriind apoi de trei ori consecutiv și reducand…

- Cahlele au fost pictate in ultima fabrica de sobe manuale din Transilvania, iar vernisajul „Teracota, mon amour!“ va avea loc la Acuarela, in București, de maine, cand are loc „Noaptea Alba a Galeriilor“. ...

- Fosta polițista din Olanda, Monique Dubbeldam, a pornit intr-o lunga calatorie pe jos, impreuna cu cele doua cațelușe ale sale, Indy și Faye, adoptate din Romania. Femeia vrea astfel sa atraga atenția asupra cainilor comunitari, care trebuie tratați cu mai multa atenție și trebuie imbunatațite condițiile…

- Dan Nicolau, trompetistul trupei Vunk, a fost retinut de procurorii DIICOT intr-un dosar de camatarie, au declarat, pentru AGERPRES , surse judiciare. Procurorii DIICOT au efectuat joi 29 de perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Ilfov si Prahova, la persoane banuite de…

- Gazoductul Ungheni-Chișinau va fi dat in exploatare pana la sfarșitul anului 2018. Anunțul a fost facut de catre ministrul roman al Economiei, Gheorghe Șimon, in cadrul unei intrevederi la București cu omologul sau moldovean, vicepremierul Octavian Calmic.

- Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Paul Brummell, va dormi sub cerul liber, in aceasta seara, pentru a marca Ziua Internationala a Persoanelor fara Adapost, informeaza un comunicat al reprezentantei diplomatice a Regatului Unit. Paul Brummell este unul dintre voluntarii care vor dormi afara, alaturi…

- ”Am luat decizia, mi-am mentinut decizia si in cadrul CExN. Multumesc tuturor colegilor pentru sustinere, dar asta e decizia pe care am luat-o”, a declarat Razvan Cuc la finele sedintei Comitetului Executiv National al PSD. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a confirmat demisia lui Cuc, pe…

- Biserica rusa confirma oficial faptul ca Patriarhul Kiril vine in Romania in preajma sarbatorii Sfantului Dimitrie. Șeful Bisericii Ortodoxe Ruse va fi in București pe 27 și 28 octombrie. Invitația a fost facuta in contextul Anului comemorativ al aparatorilor Ortodoxiei in timpul comunismului, dar și…

- Phoenix, Pro Musica, Cargo, Bega Blues Band, Implant pentru Refuz, Survolaj, JazzyBIT, Melting Dice, Within The Nova, Sonatic, Trupa Vest, Rock Abil, ALL Friends Band, Skywalkers, toate aceste trupe au urcat pe scena amplasata in Piața Libertații. In ciuda faptului ca mai mulți spectatori…

