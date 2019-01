Stiri pe aceeasi tema

- Anul Centenarului Marii Uniri a insemnat pentru municipiul Alba Iulia organizarea mai multor evenimente de anvergura, fie ca a fost vorba de stabilirea unui record mondial, respectiv cea mai mare harta a unei tari formate din oameni, in interiorul careia a fost evidentiat, suplimentar, si numarul 100,…

- Numarul de accidente rutiere mortale produse pe drumurile din Alba, comunicate de IPJ, a fost mai mic in anul 2018 decat in anul precedent. Și-au pierdut viața 20 de persoane, intre care doi copii cu varste de 7 și 10 ani, și un adolescent de 16 ani. Tragediile s-au produs din cauza neatenției la volan,…

- Accident rutier in aceasta dimineata, intre localitatile Mihai Viteazu si Baia. O masina s a rasturnat in urma impactului violent si alte doua au fost avariate serios.Cazul este cercetat de politistii rutieri din Tulcea. ...

- Un accident rutier grav s-a petrecut în aceasta seara între Medgidia și Tortomanu. În urma accidentului au rezultat 6 victime, drintre care 4 copii. Toate cele 6 persoane au ajuns la spital. Din primele informații, o mașina s-a rasturnat. Potrivit SAJ Constanța în…

- Polițiștii clujeni iau masuri ferme fața de șoferii in care incalca regulile de circulație și creeaza stari de pericol pe drumurile publice. Din 1 ianuarie 2018 și pana la inceputul lunii decembrie,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Detasamentul de pompieri Tulcea intervine pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o casa din localitatea Somova.Florentin Daciu, purtatorul de cuvant al ISU Delta Tulcea, a declarat pentru ZIUA de Constanta ca incendiul se manifesta in zona podului.Se intervine cu doua autospeciale…

- Potrivit ISU Constanta, un incendiu la trei sire de paie are loc in localitatea Ciocarlia, in spatele fostului C.A.P.La aceasta ora, intervin doua autospeciale de stingere de la Detasamentul Medgidia pentru lichidarea incendiului.Sunt afectati aproximativ 3000 de baloti. Sursa foto: ISU Constanta ...

- Doi oameni și-au pierdut viața in urma unui accident teribil care a avut loc luni seara, in județul Buzau. Pe DN 2, o caruța a fost spulberata de o mașina, in afara localitații Racovițeni. In urma inpactului, doua persoane și-au pierdut viața, iar una este grav ranita. Din primele informații, toate…