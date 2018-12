Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2018, Timisoara a devenit primul oras cu transport public pe apa, iar orasul Cluj-Napoca a dat tonul prin introducerea, in premiera, a transportului electric in comun, cumparand 11 autobuze din fonduri elvetiene. Dupa 2018 ramane si Podul Centenarului peste raul Crisul Repede, din Oradea.

- Jucatoarea romana Cristina Neagu a declarat ca nu s-a gandit la performanta pe care a stabilit-o in meciul cu Germania, de a deveni cea mai buna marcatoare din istoria campionatelor europene de handbal feminin, ci la obtinerea victoriei. ''Bineinteles, sunt mandra ca am ajuns la…

- Producția de cereale a Romaniei a inregistrat anul trecut o creștere de 17,9% comparativ cu anul precedent, peste a doua clasata, respectiv Estonia care a inregistrat 16,1%, și mult peste media Uniunii Europene de 3,6%, potrivit Eurostat. Performanțele globale care iau in considerare și producția animaliera…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 6,62 miliarde euro in primele opt luni ale acestui an, cu 38,5% mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, ritm accelerat fata de cel raportat luna trecuta. În primele nouă luni ale anului trecut, deficitul contului curent…

- Romanii incep sa prinda gustul masinilor electrice: Romania a inregistrat un record istoric de inmatriculari de masini electrice, cu 382,5% continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / News )

- Romania a importat, in primele sase luni din 2018, carne si preparate din carne in valoare de 416 milioane de euro, in crestere cu 11,6% fata de perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). In schimb, valoarea exporturilor de carne si…

- Cutremure succesve in Romania. Conform INFP, seismul a avut loc la ora 19:57, in județul Vrancea, la o adancime de 88 de kilometri și a avut magnitudinea de 2,9. Primul seism a fost inregistrat la ora 6.23, in județul Galați, la o adancime de 5 kilometri. Cutremurul a avut magnitudinea de…

- In primele 8 luni din acest an, contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 5,83 miliarde de euro, mai mare cu 1.6 miliarde de euro decat in perioada ianuarie - august 2017, arata datele BNR pubicate luni. Cauzele sunt importurile uriașe (deficitul balantei bunurilor a consemnat un…