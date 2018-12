Partidul Miscarea Populara (PMP) a continuat si in 2018 sa-si desfasoare activitatea ca partid parlamentar prin promovarea unor initiative legislative, sustinerea, alaturi de celelalte formatiuni din Opozitie, a motiunilor simple sau de cenzura, precum si prin sesizarea Curtii Constitutionale in legatura cu unele legi adoptate de majoritatea parlamentara PSD-ALDE. In planul politicii de partid, PMP a fost condus de doi presedinti in 2018. Senatorul Traian Basescu a detinut functia de presedinte al formatiunii pana in 16 iunie 2018, cand a fost inlocuit din functie de deputatul Eugen Tomac in cadrul…