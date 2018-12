RETROSPECTIVĂ 2018. NAȚIONAL. O țară, două direcții Centenarul ne-a gasit prinși cu mintea colectiva in alta parte. Așa s-a nimerit! Ca momentul sa fie marcat de preocupari la zi care nu numai ca ne-au impiedicat sa traim cu serenitate bucuria de a fi impreuna timp de un secol, ci, mai rau decat atat, ne-au invrajbit, ne-au imparțit in doua galerii rivale puse pe chibițat lupta oarba dintre instituțiile statului. In tandem cu evoluțiile internaționale, anul 2018 va ramane și in istoria romaneasca cu marca unor mari tulburari politice și sociale, un an la finalul caruia tensiunea din societatea romaneasca atinge cote aproape de isterie.… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

