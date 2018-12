Presedintele francez, Emmanuel Macron, care se lauda ca isi va mentine cursul politicii in pofida oricarui obstacol, s-a vazut nevoit catre sfarsitul anului sa faca un pas inapoi in fata presiunii protestelor ''vestelor galbene'', manifestatii pe alocuri de o violenta neobisnuita, scrie agentia EFE intr-o retrospectiva.



Neinfluentat inainte de presiunea strazii impotriva reformelor sale ce privesc piata muncii si sectorul feroviar, Macron a fost obligat sa cedeze in fata unui protest eterogen, fara lideri si fara revendicari clare si care a pus capat lunii de miere…