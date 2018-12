Stiri pe aceeasi tema

- Transparenta perceputa in elaborarea politicilor guvernamentale in cele 38 de tari in care activeaza Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare nu s-a imbunatatit de la inceputul deceniului, cu unele exceptii, cum ar fi Kazahstan, Romania si Ucraina, se arata in raportul anual de tranzitie…

- Companii Sibiu, al saselea oras in care transportul public poate fi platit pe telefon, printr-o aplicatie dezvoltata de Banca Transilvania si PTP Online Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Roxana Rosu astazi, 14:07 1 Calatoriile cu transportul public din Sibiu pot fi platite de…

- Un senator PNL îi cere public ministrului Eugen Teodorovici sa spuna daca e adevarat ca împrumuturile de la Banca Europeana de Investiții (BEI) și Banca Europeana poentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) au fost platite cu fonduri UE.

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si-a revizuit in jos estimarile privind avansul economiei romanesti in 2018 si 2019, prognozand o crestere de 4,2% in acest an, pentru ca anul viitor avansul economiei sa se reduca la 3,6%.

- Comparativ cu precedentele prognoze din luna mai, BERD si-a revizuit, in jos, estimarile privind evolutia economiei romanesti cu 0,4 puncte procentuale pentru acest an, de la 4,6% pana la 4,2%, si cu 0,6 puncte procentuale pentru anul viitor, de la 4,2% pana la 3,6%.BERD sustine ca relansarea…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si Comisia Europeana au semnat vineri, la Bruxelles, doua acorduri pentru a furniza 20 de milioane de euro IMM-urilor inovatoare si companiilor cu capitalizare medie din Romania, Bulgaria si Letonia, informeaza un comunicat de presa al BERD.…