Retrospectiva 2018 in piata de fashion: Vanzari mai mici, dar tot mai multe intrari in piata, de la branduri de lux la discounteri

- ♦ Retailul farmaceutic a tinut prima pagina a evenimentelor in 2018 cu doua tranzactii de cateva sute de milioane de euro prin care doi jucatori din topul celor mai mari companii au intrat in portofoliul unor grupuri internationale ♦ Si piata de medicamente a fost marcata de o tranzactie dupa ce francezii…

- ♦ Anul 2018 a fost pentru piata locala a asigurarilor un an plin de provocari, cele mai notabile fiind schimbarile legislative - GDPR, IDD (directiva europeana pentru distributia de polite) -, initierea unor noi discutii pentru modificarea dupa numai un an a legii RCA, dar si amenda record primita de…

- Dacia avanseaza pe piata auto din Uniunea Europeana - la 11 luni a reusit un salt de 13,5% si le-a luat fata unor constructori precum Nissan, Kia si Seat. Si e o crestere extrem de importanta, pentru ca vine pe o stagnare a pietei.

- Pana la 20 de magazine noi si alte 2 branduri din portofoliul Miniso in 2019, acestea sunt planurile retailerului japonez care a intrat pe piata romaneasca in luna septembrie, cand a deschis primul magazin in Veranda Mall. Adus pe piata locala prin...

- Retail&Agrobusiness Farmacia Iris Pharm, cu 60 de locatii in judetul Buzau, ataca piata din Bucuresti Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Georgiana Mihalache astazi, 00:05 1 „Anul viitor vrem sa deschidem o unitate in Bucuresti, incercam sa depasim bariera de judet.“ Farmacia…

- Contextul economic bun, definit de cresterea rapida a PIB-ului, somajul scazut si cresterea salariilor creeaza conditii favorabile pentru retailerii de fashion in cele 14 piete din Europa Centrala si de Est (ECE), conform celui mai recent raport al...

- Banci și Asigurari Tranzactiile valutare s-au mai revigorat in octombrie, volumul operatiunilor urcand peste 1,63 mld. euro Tweet Print Mail Autor: Claudia Medrega astazi, 18:30 0 Jucatorii de pe piata valutara au derulat in luna octombrie, in medie, tranzactii zilnice de 1,63 mld. euro,…

- Business Hi-Tech ZF Live Special Microsoft Business Summit 2018. Florin Popa, Orange: Am dezvoltat o retea nationala 4G dedicata obiectelor conectate Tweet Print Mail Autor: Alexandra Cepareanu astazi, 11:30 0 Orange, liderul pietei locale de telefonie mobila, a dezvoltat o retea de comunicatii…