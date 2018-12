RETROSPECTIVĂ 2018 În aşteptarea alegerilor, guvernul polonez temperează tensiunile cu Bruxelles-ul Guvernul polonez, aflat in conflict cu Bruxelles-ul din cauza controversatelor sale reforme, mai ales cele din justitie, a facut in cele din urma un pas inapoi in fata presiunii institutiilor europene in privinta reformei Curtii Supreme, pentru a evita un razboi deschis cu UE care pe plan intern ar putea costa voturi la alegerile din 2019, celelalte reforme in justitie de asemenea criticate de Bruxelles ramanand insa valabile, consemneaza intr-o analiza agentia EFE.



Parlamentul de la Varsovia, controlat de formatiunea nationalista Lege si Justitie (PiS), a aprobat la sfarsitul lunii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis luni ca Polonia trebuie sa suspende imediat aplicarea noii legi privind reducerea varstei de pensionare a judecatorilor Curtii Supreme, transand o disputa in acest sens intre Varsovia si Bruxelles, transmite Reuters. Decizia anuntata luni este…

- In octombrie, Curtea Europeana de Justitie (CEJ) a precizat intr-o decizie ca Polonia trebuie sa suspende masurile de revizuire a Curtii Supreme, care pur si simplu permiteau PiS sa selecteze dupa bunul plac judecatorii de top.O justificare a proiectului de amendament la reforma privind…

- Partidul Lege si Justitie (PiS) aflat la guvernare in Polonia a anuntat miercuri un amendament legislativ prin care da inapoi in reforma privind Curtea Suprema, care s-a aflat in centrul disputei sale cu Uniunea Europeana, ce acuza Varsovia de nerespectarea standardelor democratice, relateaza Reuters.…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a cerut vineri guvernului de la Varsovia sa suspende imediat aplicarea prevederilor legii prin care este diminuata varsta de pensionare a judecatorilor Curtii Supreme poloneze, ca masura provizorie pana cand CJUE va da verdictul definitiv in acest caz in…

- Florin Iordache a reacționat dupa ce Klaus Iohannis a criticat, astazi, Guvernul de la Bruxelles. Mai mult, președintele Comisiei speciale pentru legile din domeniul justitiei a explicat și problema ridicata de președinte cu privire la pensionarea magistraților. Vine și regleaza o parte dintre…

- Oficialul polonez a facut acest comentariu in contextul desfasurarii joi si vineri, in Slovacia, a unui nou summit al V4. ''Unul dintre aceste lipsuri, pe care liderii celor patru tari l-au evidentiat, este interferenta excesiva a institutiilor europene in politica interna a statelor membre. De asemenea,…

- Victor Negrescu, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, a avut o intalnire cu Vera Jourova, comisarul european pe Justitie, pe 26 septembrie. Alaturi de Negrescu s-a aflat si Costin-Radu Canțar, agent guvernamental Romaniei pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, iar tema discutiilor a…

- Polonia nu este o tara eurosceptica, ci dimpotriva, ea este foarte proeuropeana, insa putin 'Bruxelles-sceptica' din cauza reactiilor institutiilor europene si ale unor oficiali europeni precum Juncker si Timmermans fata de unele politici nationale in privinta carora tarile din vestul Europei…