RETROSPECTIVĂ 2018 Filmele premiate la marile festivaluri din 2018 reflectă mobilizarea pentru cauzele femeilor Editiile din 2018 ale marilor festivaluri de film au stat sub semnul unei mobilizari generale pentru o mai buna promovare a femeilor si a cauzelor lor. Indiferent daca a fost vorba de acordarea celui mai ravnit premiu la Berlin filmului unei tinere regizoare din Romania aflata la debut (Berlinala), de alegerea unui juriu majoritar feminin (juriile sectiilor Un Certain Regard si Camera d'Or la Cannes), de initiative de protest fata de inegalitatea salariala (venirea pe covorul rosu a 82 de femei din cea de a saptea arta la Cannes) sau de premierea unor pelicule dedicate unor portrete de femei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

