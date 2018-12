RETROSPECTIVĂ 2018 Dezastrele naturale au făcut mii de victime şi au distrus complet unele aşezări Fenomenele naturale extreme au afectat in anul 2018 numeroase regiuni locuite de pe Pamant, unele localitati fiind distruse partial si chiar in totalitate de incendii, cutremure, valuri tsunami sau inundatii, care au lasat in urma numeroase victime si sinistrati. Prezentam in retrospectiva cele mai notabile astfel de fenomene extreme inregistrate pe parcursul anului.



Temperaturi neobisnuite, seceta si incendii



Anul 2018, pe cale sa ocupe locul al patrulea in topul celor mai caldurosi inregistrati vreodata pe Terra, a adus o serie de conditii meteorologice extreme, o caracteristica… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

