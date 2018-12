Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2018, Timisoara a devenit primul oras cu transport public pe apa, iar orasul Cluj-Napoca a dat tonul prin introducerea, in premiera, a transportului electric in comun, cumparand 11 autobuze din fonduri elvetiene. Dupa 2018 ramane si Podul Centenarului peste raul Crisul Repede, din Oradea.

- Opel a comercializat peste 800.000 de unitați in primele 11 luni ale anului, de aproape trei ori mai multe decat in perioada similara a anului trecut. Pe langa revitalizarea brandului ca urmare a apartenenței la Grupul PSA Peugeot-Citroen, o alta explicație este ca Opel este unul dintre puținii constructori…

- Teatrele bucurestene au avut si in 2018 un an prolific, aproape 100 de spectacole fiind prezentate in premiera publicului. * Nationalul bucurestean a deschis seria premierelor in februarie, cu spectacolul "Viforul" de Barbu Stefanescu Delavrancea, in regia lui Alexandru Dabija. Regizorul rastoarna discursul…

- Celebritatile sunt inconjurate de o aura de fericire eterna si proiecteaza o armonie care ii face pe fani sa simta bucurie. De multe ori este vorba doar de aparente. In pofida postarilor pe care le afiseaza pe conturile lor de socializare, vedetele sunt la randul lor oameni, care se confrunta cu aceleasi…

- Companii Auchan intra pe plaforma Uber Eats si livreaza mancare din laboratoarele proprii Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Roxana Rosu astazi, 15:14 0 Auchan intra de astazi in platforma Uber Eats cu o gama speciala de produse de restaurant, iar primul magazin conectat este…

- Primaria Pitesti a stabilit programul manifestarilor dedicate Zilei Nationale a Romaniei, 1 Decembrie. Astfel, la ora 9 are loc o ceremonie de depunere de coroane de flori la Monumentul Poarta Eroilor din Trivale, apoi ...

- Obsesia capetelor incoronate pentru frumusete si tinerete este cunoscuta. Ce erau dispuse sa faca imparatesele si printesele pentru a se mentine tinere si frumoase? In zilele noastre, practicile lor par cel putin neobisnuite.

- Elina Svitolina (24 de ani, 6 WTA) și-a schimbat dieta, dar și aspectul ei fizic s-a modificat dramatic. Ucraineanca vrea sa ia masuri pentru a-și recupera forța. 2017 – anul exploziei pentru Svitolina, fosta junioara promițatoare, campioana la Roland Garros 2010. Sezonul trecut a fost cel care a adus…