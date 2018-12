Democratia liberala are tot mai putin vant in pupa. ''Cetatenii o deturneaza in numar din ce in ce mai important'', scrie in ultimul sau best-seller, 'Poporul contra democratiei', tanarul politolog american Yascha Mounk. In 2016 au fost referendumul privind Brexitul si alegerea lui Donald Trump in functia de presedinte al SUA, apoi, in 2018, victoria populistilor si nationalistilor in Italia, cea a lui Jair Bolsonaro in Brazilia, iar peste mai putin de jumatate de an vor fi alegerile europene, noteaza AFP. Acest sistem, care combina suveranitatea populara si contra-puterile…