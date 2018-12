Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de pe Wall Street a deschis sedinta de joi in crestere, pe fondul semnalelor privind existenta unor progrese in discutiile dintre SUA si China pentru rezolvarea disputei lor comerciale. Indicele Dow Jones Industrial Average s-a apreciat cu 0,20%, ajungand la valoarea de 24.575,86 puncte, in…

- Bursa de valori de la bucuresti, catalogata inca drept piata de frontiera de agentiile de evaluare financiara, era in toamna anului 1998 la minimul istoric de circa 300 de puncte, prin prisma indicelui principal bet, scadere determinata de criza rublei din rusia, care i-a speriat pe investitorii din…

- Bursa de pe Wall Street a deschis sedinta de vineri in scadere, indicele Dow Jones Industrial Average s-a depreciat cu 0,58%, ajungand la valoarea de 26.040,02 puncte, in scadere cu 151,20 puncte fata de valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente, informeaza Agerpres.Indicele…

- BET (Bucharest Exchange Trading), indicele principal al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), care reflecta evolutia celor mai tranzactionate companii de pe piata reglementata a BVB, exclusiv societatile de investitii financiare (SIF-uri), a scazut cu 1,01%, joi fata de miercuri, pana la 8.401,96.

- Bursa de pe Wall Street a inchis sedinta de miercuri in scadere puternica, inregistrand cel mai semnificativ declin din ultimele opt luni, investitorii fiind ingrijorati de majorarea ratelor dobanzilor bondurilor americane si de incetinirea economiei mondiale, transmit Reuters si Kyodo. Indicele…

- Doar anul acesta, 30 de elevi care provin din sate și comune din județul Iași au reușit sa vina sa studieze la cele mai bune licee din municipiul Iași mulțumita Asociației ProRuralis. Vorbim despre copii care au rezultate foarte bune la invațatura dar care au o situație materiala precara, care nu le-ar…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Giurgiu va organiza in data de 19 octombrie 2018 (Vineri), ora 9:00, ”Bursa locurilor de munca pentru absolventi”. Evenimentul va avea loc la Restaurant Dana V in Giurgiu si la sediul Bibliotecii Orasenesti in Bolintin Vale. Absolvenții unei forme de…

- Romania a fost mentinuta pe lista de monitorizare a tarilor pentru o eventuala reclasificare de la statutul de Piata de Frontiera la cel de Piata Emergenta Secundara de FTSE Russell, lista pe care se afla din 2016. Conform raportului FTSE Russell, in septembrie 2018, Comitetul Consultativ…