Stiri pe aceeasi tema

- Angela Merkel va fi inlocuita la conducerea Uniunii Crestin-Democrate (CDU) de o femeie – Annegret Kramp-Karrenbauer, care l-a invins pe Friedrich Merz in turul al doilea al scrutinului intern din cadrul celui mai mare partid german. Angela Merkel a fost liderul formatiunii CDU din anul 2000 si detine…

- Germania intra intr-o noua era, dar tot cu o femeie la conducere. Succesoarea cancelarului Angela Merkel a fost aleasa. Annegret Kramp-Karrenbau va fi liderul partidului Uniunea Crestin-Democrata, aflat la putere.

- Annegret Kramp-Karrenbau l-a invins pe Friedrich Merz in turul al doilea al scrutinului intern din cadrul Uniunii Crestin-Democrate germane (CDU) pentru desemnarea liderului care-i succede cancelarului Angela Merkel la conducerea...

- Angela Merkel a confirmat ca nu va mai candida la conducerea Uniunii Crestin-Democrate (CDU), la alegerile care vor avea loc in luna decembrie De asemenea, cancelarul german a ținut sa precizeze ca actualul ei mandat la sefia guvernului de la Berlin este ultimul, transmite agentia Reuters. „In primul…

- Cancelarul german Angela Merkel a confirmat luni ca in decembrie nu va mai candida la conducerea Uniunii Crestin-Democrate (CDU) si ca actualul mandat al ei la sefia guvernului de la Berlin este ultimul, transmite agentia Reuters. 'In primul rand, la urmatorul congres al partidului, in decembrie,…

- Angela Merkel i-a anuntat luni pe colegii sai din conducerea Uniunii Crestin-Democrate (CDU) ca doreste sa isi duca la capat, pana in 2021, mandatul de cancelar al Germaniei, informeaza dpa si Reuters. Merkel, 64 de ani, a precizat ca nu va mai candida pentru un loc in Bundestag (camera…

- Cancelarul german Angela Merkel renunța la conducerea partidului sau, Uniunea Creștin-Democrata. Angela Merkel, cancelarul Germaniei, se afla la conducerea Uniunii Creștin-Democrate, partidul sau, din anul 2000. Potrivit unor surse din cadrul partidului CDU, Angela Merkel va renunța la președinția…

- Cancelarul german Angela Merkel va renunta in luna decembrie la presedintia partidului sau, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), relateaza AFP si dpa, citand surse din CDU. ''Ea nu va mai reprezenta presedintia partidului'', a indicat un responsabil al CDU, sub acoperirea anonimatului, confirmand…