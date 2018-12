RETROSPECTIVĂ 2018 Angela Merkel şi-a stabilit datele limită Cancelarul german Angela Merkel a initiat in anul 2018 ceea ce ea doreste a fi o retragere ordonata din politica, la capatul a 13 ani in fruntea primei puteri europene si slabita - nu insa si invinsa - de tot mai numerosii sai inamici interni si externi, aminteste agentia EFE intr-o retrospectiva.



Anul a inceput cu o Angela Merkel hotarata sa obtina formarea unui guvern stabil pentru cel de-al patrulea mandat al ei si s-a terminat cu alegerea lui Annegret Kramp-Karrenbauer presedinta a partidului pe care ea l-a condus din anul 2000, Uniunea Crestin-Democrata (CDU).



Odata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Annegret Kramp-Karrenbauer a primit 517 voturi in cursul scrutinului desfasurat vineri cu ocazia congresului CDU. Friedrich Merz s-a clasat pe locul al doilea, cu 482 de voturi. Pana acum, Annegret Kramp-Karrenbauer, in varsta de 56 de ani, era secretar general al partidului Uniunea Crestin-Democrata.…

- Uniunea Crestin-Democrata din Germania (CDU) isi alege vineri un nou lider, in locul cancelarului Angela Merkel, in cadrul unui vot in care concureaza strans trei principali candidati pentru postul foarte important, relateaza agentia dpa. In timp ce intentiile de vot ale membrilor CDU arata ca Annegret…

- Uniunea Crestin-Democrata din Germania (CDU) isi alege vineri un nou lider. Pentru foliul ocpat in ultimii 18 ani de Angela Merkel concureaza strans trei principali candidati pentru postul foarte important. Intentiile de vot ale membrilor CDU arata ca Annegret Kramp-Karrenbauer, aliata a lui…

- Cancelarul german Angela Merkel a aparat miercuri pactul ONU pentru migratie, in primul discurs sustinut in parlament dupa ce a anuntat ca va renunta la conducerea partidului sau, Uniunea Crestin Democrata (CDU), relateaza dpa preluata de Agerpres "Acest pact pentru migratie, precum si pactul…

- Cancelarul german Angela Merkel urmeaza sa renunte la sefia partidului de guvernamant, Uniunea Creștin Democrata, iar jurnaliștii de la Deutsche Welle trec in revista principalele nume care a putea conduce formațiunea și țara pe viitor. Annegret Kramp-Karrenbauer, secretarul general al Uniunii, are…

- Cancelarul german Angela Merkel va renunta in luna decembrie la presedintia partidului sau, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), relateaza AFP si dpa, citand surse din CDU. ”Ea nu va mai reprezenta presedintia partidului”, a indicat un responsabil al CDU, sub acoperirea anonimatului, confirmand astfel…

- Cancelarul german Angela Merkel va renunta in luna decembrie la presedintia partidului sau, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), relateaza AFP si dpa, citand surse din CDU. ''Ea nu va mai reprezenta presedintia partidului'', a indicat un responsabil al CDU, sub acoperirea anonimatului, confirmand…

- Cancelarul german Angela Merkel va renunta in luna decembrie la presedintia partidului sau, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), relateaza AFP si dpa, citand surse din CDU. ''Ea nu va mai reprezenta presedintia partidului'', a indicat un responsabil al CDU, sub acoperirea anonimatului, confirmand…