- Evenimentul Ziua Portilor Deschise 2017 a avut loc ieri, la Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura CCINA Constanta, fiind organizat de Centrul Enterprise Europe Network. Manifestarea, aflata la cea de a doua editie, a fost marcata prin seminarul "Noi reglementari referitoare la protectia…

- Centrul Enterprise Europe Network din cadrul Camerei de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta organizeaza, in data de 12 decembrie, Ziua Portilor Deschise 2017. In cadrul acestui eveniment, va avea loc si seminarul "Noi reglementari referitoare la protectia datelor personale pentru mediul…

- Consilierul prezidențial Simina Tanasescu, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei, Mihai Daraban, directorul general al AGERPRES, Alexandru Giboi, și revista 'Sinteza' s-au numarat printre laureații Galei "Integritate, buna guvernanța și responsabilitate sociala", care s-a…

- Administratia Judeteana a Finantelor Publice Salaj face cunoscut ca joi, 7 decembrie, de la ora 10, la sediul Camerei de Comert si Industrie a Judetului Salaj, din municipiul Zalau, str. Corneliu Coposu nr.3, va avea loc o noua intalnire cu contribuabilii. Cu aceasta ocazie, reprezentantii AJFP Salaj…

- Consiliul Județean Cluj a primit un aviz de forța majora eliberat de Camera de Comerț și Industrie (CCI) Cluj privind alunecarile de la depozitul neconform de la Pata Rât. CJ Cluj precieaza ca prin acest document se arata fara ”echivoc faptul ca solicitarile…

- “Consiliul Judetean a solicitat Prefecturii si Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta o stare de alerta pe fondul unei situatii de urgenta determinata de acel caz care a aparut în opinia noastra fiind un caz de forta majora, alunecarea de gunoi care a determinat o scurgere de…

- Astazi, au inceput lucrarile Academiei Europene pentru Relatii Economice si Culturale, la Palatul Parlamentului din Roma, ajunsa la cea de-a 55-a sesiune, la care au luat parte reprezentanti ai celor doua state, academicieni si conducerea Camerei de Comert si Industrie a Romaniei in Italia. In cadrul…

- Consiliul Județean (CJ) Alba continua modernizarea și dotarea Spitalului Județean de Urgența din Alba Iulia, a spus, marți, președintele Ion Dumitrel, care a precizat ca a lucrat foarte bine cu Direcția de Sanatate Publica (DSP) și Casa de Asigurari de Sanatate (CAS) pe strategia județeana de sanatate.…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura a județului Arad a dat startul inscrierilor la targul devenit deja tradiție, Petreceri de Vis. In premiera la ediția de anul acesta a „Petreceri de...

- Masurile fiscale ale guvernului, dezbatute la Senat Senatul României foto: arhiva Efectele noilor masuri fiscale adoptate de guvern asupra mediului de afaceri au fost dezbatute astazi la Senat, în Comisiile de Buget si Economica. Au fost invitati sa participe reprezentanti…

- Efectele modificarii Codului Fiscal, o masura adoptata de Cabinetul Tudose prin ordonanța de urgența, sunt dezbatute luni, la Senat, in Comisiile de buget si economica. La discuții au fost invitați sa participe reprezentantii patronatelor, investitorilor straini si autohtoni, Asociatiei Oraselor si…

- Turismul ar putea atinge o pondere importanta din PIB cand locurile de cazare certificate vor corespunde cu statisticile politiei romane, a afirmat, joi, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, Mihai Daraban, la deschiderea celei de-a 38-a editii a Targului de Turism al Romaniei (TTR).

- Turismul va ajunge la o pondere insemnata in produsul intern brut al țarii cand locurile de cazare certificate vor corespunde cu statisticile poliției romane, a afirmat, joi, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei, Mihai Daraban, la deschiderea celei de-a 38-a ediții a Targului de…

- Sarbatoritii zilei de marti, 14 noiembrie, sunt George Caval – presedintele Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Arges, Corina Ciobanu – sefa Compartimentului de Relatii Publice al Apa Canal, Filip Georgescu – fost deputat de Arges si Gheorghe Manole – fost director general al Arpechim. Din partea…

- Din cauza unei lucrari prost facute, calea ferata din municipiul Galati este cu cativa centimetri mai inalta decat carosabilul, ceea ce pune in pericol siguranta circulatiei rutiere, lucru semnalat de Asociatia Romania fara Gropi. Strada pe care a fost descoperita problema se afla la iesirea…

- Adunarea Generala a membrilor Comerț și Industrie a Romaniei a ales vineri, 10 noiembrie 2017, organele de conducere ale CCIR pentru urmatorul mandat de 5 ani, potrivit unui comunicat al Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei.

- Mediul de afaceri romanesc este bazat pe microintreprinderi, iar daca multinationalele se retrag inchidem lumina tarii, a afirmat, joi, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, Mihai Daraban, la cea de-a XXIV-a editie a Topului National al Firmelor.

- Guvernul a aprobat, miercuri, prin modificarea Codului Fiscal, o serie de masuri privind impozitul pentru IMM-uri, impozitul pe venit și contribuțiile sociale. „De un an de zile ne luptam cu tot felul de scenarii fiscale. Oamenii de afaceri vasluieni fac intruna simulari in legatura cu toate experimentele…

- ”Din nefericire, prea puțin se explica prin argumente economice aceasta explozie a prețurilor produselor agroalimentare. Este adevarat, s-a scumpit furajul pentru animale pentru ca producția de porumb a fost scazuta, insa aceste elemente de cost nu justifica scumpirile. Apare complet anormala creșterea…

- Cea de-a 17-a editie a expozitiei-targ „Fabricat in Moldova” se va desfasura intre 31 ianuarie si 4 februarie la Moldexpo, cu genericul: „Fabricat in Moldova, fabricat pentru tine”. Sergiu Harea, presedintele Camerei de Comert si Industrie, a mentionat intr-o conferinta de presa ca este un eveniment…

- Au muncit pe branci vreme de un an, au produs, au investit, au incheiat contracte, au vandut, s-au luptat cu concurența, au facut profit, au platit salarii, taxe și impozite. Acum, eforturile le-au fost rasplatite prin diplome și premii. In cadrul Galei Topul Județean al Firmelor, care a avut loc vineri,…

- Printre laureatele Topului Județean al Firmelor s-a numarat și Viacons Rutier Huși, care a ocupat locul I la secțiunea lucrari de construcții – intreprinderi mijlocii. Una dintre societațile foarte evidențiate la Topul Județean al Firmelor a fost Viacons Rutier Huși. Societatea condusa de Ioan Ciomaga…

- stiripesurse.ro va prezinta principlale știri ale zilei, printre care și un articol din cotidianul Național in care este prezentat un plan de inlocuire a conducerii Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei și de impunere ca președinte a unui politician cu greutate din Romania.National:…

- Un deținut al Penitenciarului Vaslui protesteaza, vineri dupa-amiaza, pe acoperișul instituției, nemulțumit ca a fost amanat pana acum de doua ori pentru liberarea condiționata. Condamnat pentru tentativa de omor la trei ani și patru luni de inchisoare, tanarul se afla, la aceasta ora, pe varful acoperișului…

- Magistrații Tribunalului Vaslui au decis, vineri, eliberarea condiționata din inchisoare a fostului președinte al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura (CCIA), Mihail Vlasov, decizia fiind definitiva. ...

- Magistrații Tribunalului Vaslui au decis, vineri, eliberarea condiționata din inchisoare a fostului președinte al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura (CCIA), Mihail Vlasov, decizia fiind definitiva. Judecatorii au respins contestațiile depuse de catre procurori la decizia eliberarii…

- NOROCOS… Magistrații de la Tribunalului Vaslui au respins contestatia procurorilor, depusa fata de eliberarea condiționata a fostului președinte al Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei, Mihail Vlasov, condamnat la inchisoare cu executare pentru fapte de corupție. In urmatoarele ore, acesta va iesi,…

- Tribunalul Vaslui a dispus vineri, 3 noiembrie, eliberarea conditionata a fostului presedinte al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, Mihail Vlasov, aflat in puscarie pentru doua condamnari in dosare de coruptie.

- Judecatorii vasluieni au decis vineri, 3 noiembrie, sa il elibereze conditionat pe Mihail Vlasov, fostul presedinte al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei. Cel supranumit „Imparatul" se afla in spatele gratiile din iunie 2015, cand a fost condamnat definitiv la cinci ani de inchisoare cu executare.…

- PREMIERE…Trei olimpici din judetul Vaslui, cu rezultate foarte bune la olimpiadele nationale si internationale, vor primi plachete, astazi, la Topul judetean al firmelor, organizat de Camera de Comert, Industrie si Agricultura a judetului. In cadrul evenimentului, a anuntat presedintele CCIA Vaslui,…

- Pentru al doilea an consecutiv, Societatea Drumuri și Poduri Maramureș S.A. a fost premiata in cadrul Topului Firmelor Maramureșene, acțiune aflata la cea de-a XXIV-a ediție in organizarea Camerei de Comerț și Industrie (CCI). Evenimentul economic de tradiție a avut loc vineri, 27 octombrie 2017, iar…

- In organizarea Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman, joi, 26 octombrie a.c., la Alexandria, in cadrul competitiei anuale “ Topul firmelor”, comunitatea de afaceri teleormaneana si-a desemnat și premiat antrepenorii cu cele mai bune rezultate obținute in anul 2016. La festivitatea de…

- Președintele CCIA Arad transmite felicitari societaților aradene incluse in Topul Național al Firmelor. Companiile aradene au fost deja premiate de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura a județului Arad, dar...

- Președintele Klaus Iohannis a deschis, joi, Târgul Indagra alaturi de ministrul Agriculturii, Petre Daea, și de președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban.

- Joi a avut loc deschiderea oficiala a Targului internațional de produse și echipamente din domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii și zootehniei - Indagra 2017. Evenimentul este organizat de catre Romexpo in parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Romaniei, sub Inaltul…

- Președintele Klaus Iohannis a deschis joi, oficial, Targul Internațional INDAGRA. Dupa momentul discursurilor, Iohannis a vizitat targul alaturi de ministrul Agriculturii, Petre Daea, și de președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei, Mihai Daraban. Președintele Klaus Iohannis, a susținut…

- Presedintele Klaus Iohannis la deschiderea oficiala a Indagra 2017 Klaus Iohannis. Foto. presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis participa astazi la deshiderea oficiala a Târgului International de produse si echipamente din domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii si…

- Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura CCINA Constanta organizeaza, in perioada 20 22 octombrie, Targul de Produse si servicii eco, bio, naturale, wellness si spa, denumit "Exponatura Traieste Sanatosldquo;, ajuns la cea de a V a editie. Targul va avea loc la centrul comercial VIVO Constanta…

- Azi, la Alexandria incepe cea de-a VIII-a ediție a Targului de toamna, eveniment expozițional organizat pe platoul din fața Casei de Cultura municipale. Targul este organizat de catre Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Teleorman, cu sprijinul Primariei Alexandria, acesta fiind deschis in intervalul…

- "Am un principiu: nu vreau sa fac politica in tranșee. Vreau ca acolo unde sunt niște punți, chestiuni care se pot negocia cu PSD, in interesul oamenilor de afaceri, sa o facem. La Comisia economica am ajuns la un rezultat privind SPLIT TVA impreuna cu social-democrații. Și nu am avut vreo negociere…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Argeș va organiza, impreuna cu Inspectoratul Teritorial de Munca Argeș, o informare și dezbatere pe marginea OUG 53/2017 – pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii. Dezbaterea va avea loc marți, 17 octombrie 2017, cu incepere de la…

- “Ziua Recoltei” la Șuletea a adunat zeci de fermieri din comunele din jur, fiecare dorind sa-l vada, dar mai ales sa discute cu ministrul Agriculturii, Petre Daea. Alaturi de conducerea Consiliului Județean Vaslui, la Șuletea au fost prezenți prefectul județului, directorii de la APIA Vaslui, Camera…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura a județului Arad, prin Centrul de Formare Profesionala, organizeaza cursuri acreditate, recunoscute de Autoritatea Naționala de Calificari, de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și...

- Vineri, incepand cu ora 11.00, la sala Dobrogea a Consiliului Judetean Tulcea a avut loc o intalnite oficiala intre Excelenta Sa, Andrei Grinkevich, Ambasador Extraordinar si Plenipotentiar al Republicii Belarus in Romania si conducerea Consiliului Judetean Tulcea, reprezentata de presedintele Horia…

- Mihai Daraban: „Cresterea economica este o bula bazata pe o rostogolire a unor taxe si a unor marfuri consumate din import“. Mihai Daraban, presedintele Camerei de Comert si In­dustrie a Romaniei, se declara ingrozit de avansul de 4,5 mld. euro al impor­turilor Romaniei in 2016, mentionand…

- Mihai Daraban, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, s-a declarat ingrijorat de faptul ca importurile totale de marfa ale Romania au crescut cu peste 4 mld. de euro in ultimul an, explicand ca a constatat ca expozantii de la targurile agricole, organizate de institutia pe care o reprezinta,…

- „Observam cu o oarecare neplacere faptul ca marea majoritate a expozantilor de targuri precum Indagra, Agralim si alte targuri organizate de noi, expun produse din import. Acest lucru ar trebui sa ne preocupe foarte mult. In spatiul public se vorbeste de crestere economica, de o crestere a exporturilor,…

- In agricultura romaneasca atragerea de fonduri europene a fost cea mai eficienta. Celebrele subvenții la hectar sunt ușor de accesat. Prin așezarea suprafețelor prin cadastrare, prin constituirea marilor asociații vom paria foarte ușor pe agricultra in viitorul apropiat, a declarat Mihai Daraban, președintele…

- Obligatia angajatorului de a tine la locul de munca o evidenta a orelor de inceput si de sfarsit ale programului zilnic al fiecarui angajat si pastrarea unei copii a con­tractului de munca la sediu sunt doua dintre modifi­carile Codului muncii care au dat batai de cap directorilor de reusurse umane…