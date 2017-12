Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Salvati Romania (USR) s-a confruntat in 2017 cu o criza in interiorul partidului generata de demisia din functie a presedintelui si fondatorului acestei formatiuni politice, Nicusor Dan, dupa sedinta Biroului National, cand a anuntat ca renunta si la calitatea de membru de partid dupa ce…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a vorbit vineri despre referendumul modificarii Constituției in sensul redefinirii familiei, o inițiativa cetațeneasca a Coaliției pentru Familiei care a fost adoptata de Camera Deputaților și urmeaza sa fie votata de Senat, in calitate de for decizional.

- Nicușor Dan continua sa se razboiasca cu partidul pe care l-a creat și l-a adus in Parlament. Dupa ce a parasit formațiunea nemulțumind de direcția in care merge, in special ca a decis sa se poziționeze impotriva referendumului pentru schimbarea Constituției in așa fel incat familia sa fie definita…

- USR face tot posibilul sa le puna bete in roate guvernantilor, atunci cand vine vorba de a vota legi care incalca normele Europene, dar si duc la riscul subminarii economiei nationale. Astfel, Uniunea Salvati Romania a pregatit nu mai putin de 5.000 de amendamente impotriva TVA Split, pentru a tergiversa…

- USR Maramures respecta opinia jurnalistilor locali si in acelasi timp isi propune un dialog deschis si cinstit cu acestia. In raspuns la articolul aparut in ZiarMM in data de 17.11.2017, afirmam ca USR nu a pariat niciodata cu natiunea, ci a oferit o alternativa reala la actuala clasa politica. Dorim…

- USR a anuntat, luni, ca incepe stangerea de semnaturi pentru o initiativa cetateneasca pentru introducerea in Constitutie a unei prevederi potrivit careia persoanele care au probleme penale sa nu poata detine functii publice. Liderul USR, Dan Barna, a precizat ca aceasta initiativa cetateneasca de…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a oferit aviz favorabil sesizarii initiate la inceputul lunii trecute de catre parlamentarii USR privind proiectul de modificare a Legii finantarii partidelor politice si campaniilor electorale. Modificarile propuse de Partidul Social Democrat, in frunte cu Florin Iordache…

- Ca pe Titanic, așa sunt membrii USR, partidul nou intrat în parlament și în care mulți dinte români își pusesera speranța ca va fi altfel - într-o continua deriva ideologica și în cautarea unui președinte care sa-i salveze. Și tot ca pe Titanic, în…

- USR vrea sa schimbe Constitutia si sa adauge un articol care sa prevada ca niciun condamnat penal pentru fapte savarsite cu intentie sa mai poata accede la o functie publica. Textul propus de USR sa apara in Constitutie este: "nu pot fi alesi in organele administratiei publice locale, in Camera…

- USR a anunțat faptul ca demareaza strangerea de semnaturi in vederea revizuirii Constituției. Partidul vrea introducerea unui nou articol care sa interzica persoanelor care au o condamnare penala sa ocupe funcții publice. Uniunea Salvați Romania inițiaza strangerea de semnaturi pentru o inițiativa cetațeneasca…

- Uniunea Salvați Romania (USR) demareaza o campanie de strangere de semnaturi prin care sa fie interzisa accederea in funcții de demnitari a persoanelor condamnate. Inițiativa trebuie sa adune 500.000 de semnaturi in șase luni de la publicarea in Monitorul Oficial.

- Uniunea Salvați România a demarat strângerea de semnaturi pentru o inițiativa cetațeneasca de modificare a Constituției prin care persoanele cu probleme penale sa nu poata ocupa funcții publice, noteaza Agerpres.

- Uniunea Salvați Romania a demarat strangerea de semnaturi pentru o inițiativa cetațeneasca de modificare a Constituției prin care persoanele cu probleme penale sa nu poata ocupa funcții publice. "La nici un an de la alegerile din decembrie anul trecut, când România urma…

- Nicusor Dan vorbeste despre viitorul sau politic, dupa ce a parasit Uniunea Salvati Romania (USR), partid pe care l-a fondat. „Exista spatiu pentru o alta formatiune, un partid de oameni care vin din afara fostei clase politice si care sa...

- A parasit Uniunea Salvati Romania (USR), partid pe care l-a fondat, dupa ce majoritatea membrilor au decis o pozitionare clar progresista. Acum, Nicusor Dan vorbeste despre viitorul sau politic, unul care nu exclude infiintarea unui nou partid, pentru ca, spune deputatul, "exista spatiu pentru o…

- Romica Parpalea, cunoscut drept ”mortul lui Dragnea” sau denuntatorul de la Referendum, s-a prezentat miercuri la DIICOT pentru a depune o plangere impotriva ministrului de Interne, Carmen Dan. El a sustinut ca in jurul acesteia a existat, in perioada in care era prefect de Teleorman, o grupare infractionala…

- Urmariți discuția live dintre Nicușor Dan și Claudiu Saftoiu, incepand cu orele 12.00 A creat, in 2011, o mișcare civica pentru respectarea legii in dezvoltarea urbana a Bucureștiului, ”Asociația Salvați Bucureștiul”. In 2015, a fondat ”Uniunea Salvați Bucureștiul”, cu care a candidat la Primaria Capitalei.…

- Liderul comunistilor, Vladimir Voronin, solicita ministrului de Interne, Alexandru Jizdan, sa ofere explicatii in scris privind motivul autoritatilor moldovene de a-i interzice jurnalistului rus Mihail Deleaghin sa intre pe teritoriul Republicii Moldova. Fostul sef de stat este revoltat pe faptul ca,…

- Veștile de la meteorologi nu sunt optimiste! Mai exact, dacaa sperați, chiar și in luna octombrie și inceput de noiembrie, la puțin soare și puțina caldura, deocamdata nu este posibil. Mai mult, vremea se va raci in urmatoarele zile, cu temperaturi de maximum 16 grade. Ploile isi vor face aparitia,…

- Dan Barna, ales sambata presedinte al Uniunii Salvati Romania la un congres contestat de catre Nicusor Dan si de sustinatorii acestuia, are 42 de ani, este la primul mandat de deputat si a fost secretar de stat in Guvernul Ciolos. El este unul dintre principalii militanti pentru pozitionarea partidului…

- Premierul Australiei, Malcolm Turnbull, intenționeaza sa intreprinda vizita sa programata pentru saptamana viitoare in Israel, in pofida crizei de pe plan intern cauzate de destituirea vicepremierului australian Barnaby Joyce, informeaza sambata dpa. Turnbull a anunțat ca, în…

- USR se afla intr-o criza de succesiune a conducerii, dupa retragerea lui Nicusor Dan din fruntea partidului. Astazi are loc un congres unde lucrurile ar trebui sa se rezolve. Este al doilea eveniment de acest gen in mai putin de șase luni.

- "Am fost invitat la congresul de azi al USR. Inteleg ca a fost o dezbatere si un vot in Biroul National la care unii au fost pentru si altii au fost contra invitarii mele. Am ales sa nu particip. Nu pot gira prin prezenta mea un congres viciat prin practici demne de PSD si PNL. Alegerile delegatilor…

- ”Noi toti ii datoram extrem de mult lui Nicusor Dan. Dincolo de simpatii, de antipatii, de opinii, este o realitate pe care istoria Romaniei o va retine. Nicusor Dan timp de zece ani a luptat pentru o idee care a facut sa se nasca USR si care a facut ca toti sa fim aici, datorita acelui elan pe care…

- „Am fost invitat la congresul de azi al USR. Inteleg ca a fost o dezbatere si un vot in Biroul National la care unii au fost pentru si altii au fost contra invitarii mele. Am ales sa nu particip. Nu pot gira prin prezenta mea un congres viciat prin practici demne de PSD si PNL”, a scris Nicusor…

- Dupa ce Nicusor Dan a parasit formatiunea la mai putin de doua saptamani de la alegerea sa in functia de presedinte, USR e nevoit sa isi aleaga din nou un presedinte. Competitia se desfasoara intre vicepresedintii Dan Barna (aripa liberala) si Vlad Alexandrescu (aripa progresista), dupa ce…

- Alegeri in USR. Elek Levente: Romania se afla intr-un moment de cotitura, poate cel mai dificil dupa caderea comunismului Președintele interimar al formațiunii, clujeanul Elek Levente, a declarat, sambata, in deschiderea congresului in cadrul caruia va fi ales noul lider al formațiunii, ca Uniunea…

- Dan Barna si Vlad Alexandrescu candideaza sambata pentru functia de presedinte al USR. Favorit pleaca Dan Barna, care se bazeaza pe voturile din Transilvania, in timp ce Vlad Alexandrescu are sprijinul progresistilor din Bucuresti si din Ilfov, dupa ce Cristian Seidler, candidatul sustinut de Nicusor…

- Uniunea Salvati Romania isi va alege un nou presedinte in cadrul Congresului extraordinar ce va avea loc sambata, la Poiana Brasov, informeaza Agerpres. Vlad Alexandrescu si Dan Barna, parlamentari si vicepresedinti ai USR, candideaza pentru functia de presedinte, dupa ce fostul lider Nicusor…

- Congresul USR pentru alegerea unui nou presedinte va avea loc sâmbata, la Poiana Brasov. Alegerile se desfasoara dupa ce partidul a ramas fara presedinte, mai exact dupa demisia din vara a lui Nicusor Dan. De la Cluj nu va candida însa nimeni. Nici macar actualul lider interimar al formatiunii,…

- Persoanele care nu si-au ridicat permisele auto vor fi reprogramate sambata Carmen Dan, ministru de Interne foto: Arhiva Persoanele din Bucuresti si din tara care, astazi, nu si-au putut ridica permisele auto, din cauza defectiunilor tehnice aparute în sistemul integrat de înregistrare…

- Uniunea Salvati Romania isi va alege un nou presedinte in cadrul Congresului extraordinar ce va avea loc sambata, la Poiana Brasov. Potrivit unui comunicat al USR, Vlad Alexandrescu si Dan Barna, parlamentari si vicepresedinti ai Uniunii Salvati Romania, candideaza pentru functia de presedinte, dupa…

- "Sunt niste chestiuni care tin de pregatirea Congresului si aplicarea neunitara a unor reguli, iar eu sunt adeptul unor reguli unitare. Acesta e motivul pentru care m-am retras. Este vorba de aplicarea neunitara a sistemului de vot care pregateste Congresul in filiale”, a spus deputatul Cristian…

- „Sunt niste chestiuni care tin de pregatirea Congresului si aplicarea neunitara a unor reguli, iar eu sunt adeptul unor reguli unitare. Acesta e motivul pentru care m-am retras. Este vorba de aplicarea neunitara a sistemului de vot care pregateste Congresul in filiale”, a spus deputatul Cristian…

- ”Regret retragerea lui Cristian Seidler din competitia pentru presedintia USR. Cristian ar fi putut fi un presedinte valoros pentru partid, daca ar fi castigat alegerile interne. Referitor la motivul invocat de Cristian Seidler, precizez ca procesul de desemnare a delegatilor se desfasoara potrivit…

- Theresa May a aratat „deprimata”, abatuta, cu cearcane adanci sub ochi, le-ar fi spus Jean-Claude Juncker subalternilor sai dupa cina cu prim-ministrul Marii Britanii de saptamana trecuta, conform cotidianului german Frankfurter Allgemeine Zeitung.

- Dan Barna, Cristian Seidler si Vlad Alexandrescu participa in aceasta seara, incepand cu ora 19.00, la o dezbatere organizata de USR despre viitorul partidului, in contextul in care sambata viitoare este programat Congresul care va stabili succesorul lui Nicusor Dan in fruntea partidului. Dezbaterea…

- CCR arata in motivarea deciziei luata pe 20 octombrie ca, deși Constituția nu definește noțiunea de "viața familiala'", Curtea Europeana a Drepturilor Omului a reținut, in jurisprudența sa, ca noțiunea de "viața de familie" nu este restransa doar la familiile bazate pe casatorie, putand include alte…

- DNA face verificari in doua dosare penale in care apare numele ministrului PSD de Interne, Carmen Dan. „Mortul lui Dragnea”, teleormaneanul Romica Parpalea, a depus joi la DNA o plangere penala impotriva lui Carmen Dan, pe care o acuza de faptul ca, in calitate de fost Prefect de Teleorman ar fi oferit…

- Cinci curse aeriene interne si internationale operate, miercuri, pe Aeroportul International „Avram Iancu” Cluj, inregistreaza intarzieri din cauza cetii, transmite corespondentul MEDIAFAX. Directorul operational al Aeroportului International „Avram Iancu” Cluj, Iuliu Pop, a declarat,…

- Vineri, 13 octombrie, la sediul USR Baia Mare au fost prezenti doi dintre cei trei candidati la alegerile interne pentru presedintia partidului Uniunea Salvati Romania. Este vorba despre Dan Barna si Cristian Seidler, in timp ce Vlad Alexandrescu, celalalt candidat, a luat parte la dezbateri prin intermediul…

- In total, sunt disponibile 2.880 de locuri la toate școlile de agenți și subofițeri din țara, anunța un comunicat M.A.I. Cele mai multe locuri sunt de agenți de poliție, 1600, subofițeri de jadarmi, 700 de locuri, 300 pentru subofițeri pompieri și 280 pentru politiști de frontiera. In…

- Dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Buzau, Cristi Bagiu este judecat alaturi de fostul ministru de Interne, Cristian David, pentru fapte de coruptie, se apropie de final. La doi ani de la inceperea procesului, judecatorii Curtii Supreme ar putea da o solutie la finele lunii. La…

- Carmen Gigina, mama politistului care a murit in timp ce se afla in coloana oficiala care il insotea pe Gabriel Oprea, a scris pe Facebook ca fiul ei „se afla acolo la ordin, nu era la plimbare”. Fostul ministru de Interne s-a declarat nevinovat la ieșirea de la DNA. ...

- Atacatorul care a ucis doua tinere duminica in gara din Marsilia, in sud-estul Franței, a fost identificat in mod oficial de autoritațile tunisiene ca fiind Ahmed Hanachi, un tunisian in varsta de 29 de ani, a anunțat marți ministrul francez de interne, Gerard Collomb, citat de AFP. 'În…

- Unsprezece membri ai fortelor de ordine au fost raniti duminica in Catalonia in cursul operatiunilor vizand impiedicarea desfasurarii referendumului de autodeterminare, interzis de autoritatile de la Madrid, a comunicat Ministerul de Interne al Spaniei, transmite AFP.

- Un obuz, intr-un tir nerevendicat, a cazut miercuri in apropiere de aeroportul international de la Kabul, la putin timp dupa sosirea in capitala afgana a sefului Pentagonului Jim Mattis, a anuntat Ministerul afgan de Interne, relateaza AFP.