- Secretarul adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, sugereaza ca partidul nu ar fi afectat de decizia premierului Mihai Tudose de a se intalni miercuri cu 43 de asociații civice. „Prin urmare, nu exista un cutremur in PSD din cauza acestei intalniri de la Palatul Victoria. Din contra, atat eu, cat si colegii…

- Liviu Dragnea, șeful Camerei Deputaților, a facut declarații dupa ce Parlamentul a aprobat bugetul pe 2018. ”Este un buget care confirma continuarea programului nostru de guvernare în ceea ce privește masurile din domeniul social. A fost un vot destul de consistent, care arata…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a prezidat luni, 18 decembrie 2017, cea de-a cincea intrunire a Consiliului Interministerial pentru Pregatirea si Exercitarea Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, reunit la Palatul Victoria. In cadrul sedintei au fost evidentiate…

- Firea s-a impacat cu Tudose. ”Poate ca s-a razgandit cu preluarea partidului, poate și-a dat seama ca și eu am multa treaba la Primarie și nu sunt interesata de acest lucru”, a spus Primarul Capitalei, miercuri, dupa intalnirea pe care a avut-o la biroul președintelui Liviu Dragnea, de la Parlament.…

- Cabinetul Tudose va aproba, in sedinta de azi, o hotarare prin care vor fi stabilite trei zile de doliu national pentru decesul Regelui Mihai I, potrivit unor surse guvernamentale. Conform surselor citate de Agerpres, cele trei zile de doliu national urmeaza sa fie stabilite marti seara in urma unei…

- Proiectul de buget pe anul 2018 este analizat, luni și marți, la Palatul Victoria, a declarat pentru AGERPRES vicepremierul Marcel Ciolacu. El a precizat ca o prima discuție a avut loc luni, iar la aceasta a participat și Daniela Pescaru, secretar de stat la Ministerul Finanțelor…

- "Sambata, la doar o zi dupa celebrarea Zilei Naționale a Rominiei, am asistat cu toții la o incercare flagranta din partea Primarului General al Capitalei, de blocare abuziva a protestelor din Piața Victoriei. Ca orice cetațean normal am inteles acesta inițiativa de organizare a unui Targ…

- Premierul Tudose o contrazice Gabriela Firea. ”Nu cred ca este cea mai inspirata decizie organzarea unui targ in Piața Victoriei”, a spus șeful Executivului, joi, la Palatul Victoria, despre intenția municipalitații de a bloca zona din fața Guvernului, unde de obicei aveau loc protestele Rezist, cu…

- Ministerul de Interne propune ca valoarea punctului de amenda sa fie plafonata la 145 de lei și anul viitor, cu toate ca salariul minim pe economie va crește de la 1 ianuarie 2018. Reprezentanții MAI susțin ca aceasta masura este luata pentru ca amenzile sa nu creasca excesiv raportat la veniturile…

- Acest Summit va reprezenta un moment relevant in conturarea perspectivelor de evoluție a relațiilor Uniunii Europene cu partenerii din vecinatatea estica. Totodata, Summitul va urmari sa confirme progresele din cadrul celor patru domenii prioritare de cooperare stabilite la Summitul precedent,…

- Dupa cititea motiunii de cenzura a vorbit prim ministrul Mihai Tudose. Dupa acest moment, parlamentarii coalitiei de guvernare au parasit sedinta. Ei au mai facut acest lucru in deschiderea sedintei. Insa, cand si-au dat seama ca urma sa vorbeasca premierul in fata unei sali goale s-au intors.…

- In democrația romanesca de dupa 1990, numai trei moțiuni de cenzura au avut succes - cea din octombrie 2009 impotriva Guvernului Boc, cea din 2012 impotriva Guvernului Ungureanu și cea, fara precedent, de anul acesta, cand coaliția și-a demis propriul guvern, care era condus de Sorin Grindeanu.

- Guvernul are deschidere pentru reducerea birocrației in activitatea medicilor de familie și pentru majorarea fondurilor cabinetelor medicale, a afirmat, luni, premierul Mihai Tudose. Potrivit unui comunicat al Executivului, remis AGERPRES, prim-ministrul Mihai Tudose a avut la Palatul Victoria…

- "Cred ca, pe langa faptul ca este un instrument legitim al opozitiei, este si o oportunitate de a prezenta romanilor ceea ce am facut la guvernare in ultimul an", a declarat premierul Mihai Tudose, la finalul sedintei Consiliului Executiv National de la Baile Herculane, citat de news.ro. PNL…

- PNL si USR au depus vineri, la Parlament, motiunea de cenzura împotriva Guvernului Tudose intitulata „PSDragnea, în campanie muma, la putere ciuma”. Motiunea a fost semnata de 148 de parlamentari. „Aceasta motiune de cenzura vine în sprijinul…

- Liderii grupurilor parlamentare PNL vor depune vineri, la Parlament, motiunea de cenzura impotriva guvernului condus de Mihai Tudose, avand titlul "PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma".Vezi in text aritmetica parlamentara

- Bușoi, despre moțiunea de cenzura PNL impotriva Guvernului Tudose. „Moțiunea de cenzura trebuie sa stranga opoziția in jurul PNL și sa amplifice sciziunile din PSD”, considera vicepreședintele PNL, Cristian Bușoi, potrivit unui comunicat transmis, duminica, Agerpres . „In primul rand, obiectivul strategic…

- PNL va depune o motiune de cenzura împotriva guvernului Tudose, prima motiune cu care se va confrunta actualul executiv. Pentru ca motiunea sa treaca si guvernul sa fie demis, liberalii ar trebui sa se bazeze pe voturile opozitiei si pe cele ale UDMR. Chiar si asa, ar fi nevoie de ajutorul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, miercuri la amiaza, ca formatiunea sa pregateste o motiune de cenzura din cauza deciziilor economice ale Guvernului. Orban a transmis intr-o conferinta de presa ca PNL va propune luni o motiune de cenzura impotriva Guvernului condus de Mihai Tudose.…

- Faptul ca Guvernul va adopta modificarile Codului Fiscal a starnit furia rivalilor politici. Astfel, Ludovic Orban, liderul PNL a anuntat ca partidul sau va depune o motiune de cenzura impotriva Guvernului condus de catre Mihai Tudose. Ultima actualizare: Miercuri, 08 Noiembrie 2017 15:13

- "Am plecat de la o concluzie realista ca, datorita scaderii de la 16 la 10%, ne afecteaza bugetele locale. In mod evident, cu acest aspect sunt de acord și reprezentanții Guvernului, domnul prim-ministru, viceprim-miniștrii și președintele Camerei Deputaților, persoanele cu care am discutat. Am convenit…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, participa marți, la Palatul Victoria, la discuțiile pe care premierul Mihai Tudose le are cu reprezentanții Asociației Municipiilor din Romania pe tema modificarilor Codului fiscal, potrivit unor surse politice. Din delegația AMR fac parte, printre…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a ajuns in urma cu puțin timp la Palatul Victoria, unde premierul Mihai Tudose are o intalnire cu primarii de municipii, informeaza Romania Tv. O parte dintre acestia s-au declarat nemultumiti de reducerea impozitului pe venit de la 16 la 10%. Reprezentantii Asociatiei…

- Actuala coaliția de guvernare bate orice record in materie de razgandeli. In ciuda faptului ca anunța cu surle și trambițe anumite masuri in spațiul public, faptul ca acestea sunt foarte greu de pus in aplicare ii forțeaza pe liderii din coaliție sa le amane sau sa le uite definitiv in sertare. Aceste…

- Jurnalista Andreea Pora puncteaza intr-un editorial ca PSD a gasit alternativa pentru corupții aflați in pușcarii, adaugand ca partidul ar urma sa fie falimentat chiar prin modul in care guverneaza. „Trebuie sa admitem ca for­mu­la gasita de PSD este intr-un fel mai eficienta pentru corupții aflați…

- Salariile și pensiile vor crește anul viitor iar proiecția bugetara pe anul 2018 va ține cont și de partea de dezvoltare a Romaniei, a declarat miercuri, 25 octombrie, premierul Mihai Tudose. Acesta a adaugat ca „programul de guvernare va fi respectat litera cu litera și cifra cu cifra”. „Plecam de…

- Guvernul pastreaza ca prioritati Sanatatea, Educatia si Infrastructura, a declarat premierul Mihai Tudose, marti, la Palatul Victoria, la semnarea contractului de finantare pentru modernizarea si reabilitarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii 'Sfanta Maria' Iasi.

- Se implinesc 100 de zile de cand Partidul Social Democrat și Partidul Alianța Liberalilor și Democraților guverneaza Romania cu Mihai Tudose premier. Este o responsabilitate enorma și ne-o asumam pana la capat. Am facut și unele greșeli și pentru acestea ne cerem iertare in fața cetațenilor Romaniei.…

- Prim ministrul Mihai Tudose a discutat astazi cu reprezentantii Bancii Europene de Investitii BEI , in cadrul unei intrevederi la Palatul Victoria, domeniile prioritare din perspectiva expertizei si a finantarilor pe care institutia financiara a Uniunii Europene le poate acorda in continuare Romaniei.Din…

- Aerostar S.A. si compania americana Raytheon International Defence System au semnat miercuri, la Palatul Victoria, Memorandumului de intelegere privind colaborarea in domeniul echipamentelor si componentelor aferente sistemului integrat multilevel de aparare aeriana. La ceremonie a participat si premierul…

- Razboiul dintre premierul Mihai Tudose si presedintele PSD Liviu Dragnea, ajuns la etapa de armistițiu, este departe de finalizare. Incurajați de victoria parțiala obținuta de Tudose și de știrbirea autoritații lui Dragnea la Palatul Victoria și, in special in partid, apropiații și susținatorii…

- Daniel Zamfir, deputat PNL, a spus la interviurile DC News Live ca este obligația opoziției sa intervina in tot acest scandal care, de fapt, are consecințe asupra romanilor. "PNL a declarat ca depune moțiune de cenzura. Este un lucru firesc pe care orice partid de opoziție, in momentul in…

- Cu cateva ore inainte ca membrii Comitetului Executiv al PSD sa se adune pentru a lua o decizie in privinta problemelor ridicate de premierul Mihai Tudose, inclusiv remanierea ministrilor cu probleme penale, presei care il sustine pe Liviu Dragnea i a fost livrat un raport de evaluare a activitatii…

- " Vreau sa va spun ceva si recunosc. Dupa pledoaria dlui Bichineț, nu am fost atent si am votat pentru. Imi cer scuze", a declarat Liviu Dragnea in fata jurnalistilor. Motiunea intitulata "PSD dauneaza grav sanatatii" a fost respinsa de Camera Deputatilor. S-au inregistrat 94 de voturi favorabile…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a afirmat ca premierul Mihai Tudose nu va raspunde la comenzile venite de la presedintele PSD Liviu Dragnea "in mod lipsit de ratiune", considerand ca Tudose nu este "la fel de maleabil" cum era Sorin Grindeanu. El considera ca Tudose nu va demisiona.

- "Evident, miza pentru Romania este gasirea unei variante de guvernare care intr-adevar sa guverneze pentru cetațeni, și nu pentru interesele personale ale unei clici penale. Din pacate, suntem aici, iar o moțiune de cenzura este un astfel de instrument. (...) Foarte probabil, da", a spus Barna, la…

- "Cred ca domnul Liviu Dragnea a fost nevoit sa accepte remanierea guvernului, și nu cred ca domnul Dragnea și-a dorit acest lucru. Domnul Tudose a atacat fulgerator și a obținut deplasarea centrului de greutate de la partid direct in Palatul Victoria", a declarat Bogdan Chirieac. Intrebat…

- Parlamentarii si liderii PSD din teritoriu evita sa faca declaratii publice despre meciul Dragnea -Tudose, dar la adapostul anonimatului au acceptat sa vorbeasca. Cei mai multi parlamentari si lideri locali din Constanta par incolonati in spatele sefului PSD, Liviu Dragnea si il someaza pe Mihai Tudose…

- "Evident, miza pentru Romania este gasirea unei variante de guvernare care intr-adevar sa guverneze pentru cetateni, si nu pentru interesele personale ale unei clici penale. Din pacate, suntem aici, iar o motiune de cenzura este un astfel de instrument. (...) Foarte probabil, da", a spus Barna, la…

- O decizie privind raporturile PSD-Guvern, dar și referitoare la lista remanierilor va fi luata in forul statutar, respectiv in Comitetul Executiv Național al PSD, au anunțat marți premierul Mihai Tudose și liderul PSD Liviu Dragnea. "Am avut o discuție destul de lamuritoare domnul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat marti ca liberalii iau in calcul initierea unei motiuni de cenzura in cazul in care premierul Mihai Tudose nu ii va demite din Guvern pe ministrii "cu probleme".

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat marti ca liberalii iau in calcul initierea unei motiuni de cenzura in cazul in care premierul Mihai Tudose nu ii va demite din Guvern pe ministrii cu probleme, scrie Agerpres.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat marți ca liberalii iau in calcul inițierea unei moțiuni de cenzura in cazul in care premierul Mihai Tudose nu ii va demite din Guvern pe miniștrii cu probleme. "Îl somam pe Tudose sa nu mai faca pe viteazul la televizor, sa nu mai voteze…

- Iin condițiile in care alianța de guvernare trece printr-o criza fara precedent, PNL se pregatește pentru o eventuala preluare a puteri și a accelerat negocierile din Parlament. Una dintre...

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marți, ca dorește sa puna in practica programul de guvernare, sa continue cu acest guvern și cu actualul premier. Întrebat referitor la întâlnirea pe care premierul Mihai Tudose a avut-o cu președintele Klaus Iohannis,…

- Victor Ponta a declarat, vineri, ca nu exclude depunerea unei moțiuni de cenzura împotriva Guvernului Tudose, pentru a bloca noile masuri fiscale de Executiv, în cazul în care ele vor trece de Parlament. "Daca nu reusim, o sa facem noi ceea ce ar trebui sa faca…

- Romania a fost și va ramane in continuare un partener de incredere al SUA și in NATO, a reiterat premierul Mihai Tudose in cadrul intrevederii pe care avut-o, sambata, la Palatul Victoria, cu o delegație condusa de congresmanul Mike Turner, președinte, in Congresul SUA, al Grupului de Prietenie pentru…

- Prim-ministrul Mihai Tudose si vicepremierul Ion - Marcel Ciolacu au discutat astazi, la Palatul Victoria, cu reprezentantii Coaliției pentru Dezvoltarea Romaniei, despre aplicarea masurilor de plata defalcata a TVA și trecere a contributiilor sociale din sarcina angajatorului in sarcina angajatului…

- Ministerul Sanatatii (MS) anunta ca va demara cinci programe nationale de screening, cu finantare europeana nerambursabila, fondurile urmand sa fie alocate si in directia formarii personalului medical din domeniile prioritare de sanatate. „Programele performante de screening salveaza vieti.…

- Doua zile mai sunt pana premierul Mihai Tudose face 100 de zile de cand este in fruntea Executivului, insa nu are motive de bucurie din moment ce peste 5.000 de persaone protesteaza in Piața Victoriei și il acuza ca au fost mințiți și furați. La aceasta ora, in Palatul Victoria se afla o delegația…