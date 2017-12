Stiri pe aceeasi tema

- 2017 a stat sub semnul unui conflict marcant între Cotroceni și Palatul Victoria, dar și între Klaus Iohannis și Liviu Dragnea sau Calin Popescu Tariceanu, lideri ai Opoziției, dar și ai celor doua camere ale Parlamentului, pe care nu a ezitat sa

- 2017 a fost marcat de nenumarate contre intre presedintele Klaus Iohannis si liderii coalitiei de guvernare. Relatia dintre seful statul si seful PSD s-a deteriorat inca de la finalul lui 2016 si a continuat intr-o nota tensionata pana in prezent. Presedintele a criticat masurile fiscale, s-a opus vehement…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, intr-un interviu pentru Antena 3, ca, deși au existat „foarte multe discuții” pe subiectul plecarii sale de la conducerea PSD, nu va ceda, pentru ca „s-ar considera un mare semn de slabiciune pentru partid”.

- Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, seful statului, Klaus Iohannis, dar si liderul Senatului, Calin Popescu Tariceanu, se regasesc printre cele mai votate figuri politice la categoria „Cel mai antipatizat politician in 2017”, in sondajul EVZ. Putini s-ar fi gandit totusi ca locul…

- Premierul Mihai Tudose a ajuns, luni, la Palatul Parlamentului, la ora transmiterii stirii discutand cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si cu presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, in biroul lui Liviu Dragnea.

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca protestele organizate in Piața Victoriei s-au transformat in proteste politice datorita faptului ca partidele de opoziție s-au lipit de protestatari. Tariceanu le transmite celor de la PNL și USR ca o astfel de manifestare pentru ajungerea la…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a vizitat joi orasul Nadlac, unde s-a intalnit cu primarul (ALDE) Ioan Radu Marginean, cu viceprimarul si cu membri ai Consiliului Local, cu care a discutat despre problemele orasului, si de asemenea, a avut si o intalnire informala cu mai multi primari…

- Presedintele Aliantei Liberalilor si Democratilor (ALDE), Calin Popescu Tariceanu, infirma informatiile potrivit carora ar exista tensiuni in coalitia de guvernare.El a declarat, luni seara, intr-o emisiune la Antena 3, ca "nu e niciun fel de tensiune" in coalitie, desi exista si momente in…

- ”Atata vreme cat presedintele se va face ca nu vede abuzurile care se petrec in justitie, cat nu va intelege ca obligatia primara pe care o are ca presedinte este nu numai sa asigure buna functionare a institutiilor, dar aceste institutii au obligatia sa protejeze cetateanul si sa il apere, sa ii…

- "Poate macar de opinia rationala a lui Calin Popescu Tariceanu asculta “infierbantatii” din Conducerea actuala a PSD si opresc prostia asta isterica a mitingurilor de “solidaritate cu Sefu’” ! Nu au facut nimic un an de zile decat vorbe si scandal intern - iar acum vor mitinguri?!? Oamenii…

- La puțin timp dupa terminarea paradei de la Arcul de Triumf, in curtea sediului ALDE au fost intinse mese cu produse tradiționale: sarmale, șorici, șunca, carnați, ceapa roșie, branza și mamaliga, dar și vin și țuica fiarta. Atmosfera a fost intreținuta de Ansamblul Siretul și cantareața Laura…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri, la Deva, ca poziția avuta de liderii celor doua Camere ale Parlamentului privind comunicatul Departamentului de Stat al SUA poate fi apreciata ca una "personala" și "ca o uzurpare de calitate", el precizand ca parlamentarii…

- „Respingerea acestor proiecte de lege este singura soluție, ele nu mai pot fi retrase, conform regulamentului. Este timpul ca parlamentarii puterii sa se trezeasca și sa voteze alaturi de noi pentru respingerea acestor proiecte. Orice modificare care trebuie facuta la aceste legi trebuie facuta prin…

- Intrebat daca exista o decizie in PSD referitoare la locul unde va merge liderul formatiunii, Liviu Dragnea, de 1 Decembrie, Neacsu a raspuns: „Din cate stiu pana in momentul asta, presedintele partidului si mare parte din conducerea partidului vor participa la parada aici, la Bucuresti, inclusiv…

- Plenul Senatului a aprobat luni procedura de urgența pentru dezbaterea și adoptarea propunerii legislative referitoare la reglementarea statutului juridic al Casei Regale a României, act normativ inițiat de președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, și președintele

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca Alianța PSD-ALDE are ca scop demiterea președintelui Klaus Iohannis, iar astfel liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, sa asigure interimatul. Scopul, susține Orban, este adoptarea, cu orice preț, modificarilor la Legile Justiției. …

- O propunere legislativa privind inființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții a fost inregistrata la Biroul permanent al Senatului. Inițiatorii propunerii sunt 185 de parlamentari PSD și ALDE, printre care și președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, și președintele Camerei Deputaților,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a averitzat luni ca are semnale din ce în ce mai serioase ca majoritate PSD - ALDE pregateste suspendarea din functie a presedintelui Klaus Iohannis din dorinta de a-i salva pe Liviu Dragnea si pe Calin Popescu Tariceanu

- Mai zilele trecute, pe site-uri și pe televiziuni, a circulat, intocmita dupa metoda de lucru tipica gazetarului roman de școala noua – copy paste, adica - știrea potrivit careia, marți 7 noiembrie 2017, Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea, președintele Senatului și președintele Camerei Deputaților,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, crede ca in spatele prabusirii leului sunt, de fapt, jocuri de culise. Cotatia oficiala afisata luni, la ora 13.00, de Banca Nationala a Romaniei (BNR) este de 4,6495 lei/euro, dupa ce euro a depasit oficial pragul de 4,6 lei miercuri si apoi a urcat la 4,6390…

- Cooperarea parlamentara si subiecte specifice diplomatiei parlamentare in vederea consolidarii dialogului politic bilateral, al relatiilor economice si al cooperarii pe teme de securitate si aparare au constituit subiectele abordate de presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, la intrevederea…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a sustinut, marti seara, la finalul sedintei Biroului Politic Central al partidului, ca, in pofida disputelor si a unor informatii incorecte lansate in spatiul public, masurile fiscale care vor fi adoptate prin Ordonanta de Urgenta in sedinta de miercuri…

- Președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, afirma ca reducerea de la 16% la 10% a impozitului pe salarii conduce la o diminuare a contribuțiilor nete din impozite care se varsa la administrațiile locale, Guvernul urmand sa gaseasca o soluție "pentru a nu vaduvi bugetele locale". …

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, la inceputul acestei saptamani, dupa sedinta coalitiei desfasurata la Vila Lac, ca s-a discutat despre plafonarea cheltuielilor generale ale statului deoarece este nevoie de bani pentru investitiile de anul viitor. ”Am discutat despre necesitatea…

- Liderii coaliției de guvernare PSD - ALDE vor modifica pachetul de Legi ale Justiției, fiind nemulțumiți de propunerile facute de ministrul Tudorel Toader, potrivit Digi24. Astfel, președintele ramâne implicat în procesul de numire a procurorilor șefi, chiar daca președintele…

- Liviu Dragnea a implinit, sambatap, 28 octombrie, 55 de ani, iat presedintele Klaus Iohannis i-a trimis un aranjament de orhidee, cu mesajul "La multi ani!". Felicitarea era semnata personal de Klaus Iohannis, anunta stiripesurse.ro. Liviu Dragnea a implinit 55 de ani. Colegii s-au inghesit…

- Calin Popescu-Tariceanu spune ca ALDE este interesat de modificarea legilor Justitiei, pentru a destrama "statul paralel" si pentru ca cei care comit abuzuri sa raspunda in fata legii. Presedintele ALDE sustine ca reactiile pe marginea subiectului sunt caracteristice "republicii procurorilor".…

- Ministrul Energiei, Toma Petcu, vicepresedinte al ALDE, a declarat vineri, ca relatia dintre presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si premierul Mihai Tudose este „foarte buna”. Precizarile au venit ca urmare a declaratiei…

- Ministrul Energiei, Toma Petcu, vicepreședinte al ALDE, a declarat vineri, intr-o conferința de presa organizata la Targu-Jiu, ca relația dintre președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, și premierul Mihai Tudose este "foarte buna".…

- Dupa ce a spus ca ”pe Daniel Constantin nu-l mai știe nimeni”, Codrin Ștefanescu a subliniat: ”deși și Daniel Constantin va trebui sa dea, la un moment dat, niște explicații”. Daniel Constantin este actual partener de ”Pro Romania” cu Victor Ponta, fost copreședinte ALDE. El a plecat din…

- Vicepreședintele ALDE Varujan Vosganian a declarat sambata, la Oradea, ca Partidul Alianța Liberalilor și Democraților are rezerve in legatura cu procentul de 2% – contribuție de solidaritate sociala, lansat recent in spațiul public, și a precizat ca la inceputul saptamanii viitoare ar urma sa aiba…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține, cu referire la recenta criza politica ca el nu va accepta niciodata ca DNA sa faca un Guvern și a anunțat ca va pleca din politica, daca acest lucru se va intampla.”Eu nu accept ca DNA sa faca Guvernul, atunci cand DNA va face Guvernul eu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la Parlament, ca dezbaterea si adoptarea unei noi legi a pensiilor a fost amanata pentru anul viitor din cauza ”dimensiunii grozaviei” pe care Guvernul PSD-ALDE ar fi gasit-o in sistemul de pensii din Romania. ”Nu este vorba despre nereliasm,…

- Ionut Misa, ministrul Finantelor, confirma reducerea impozitului pe venit si a contributiilor sociale la 35%, precum si trecerea lor de la angajator la angajat, dar a spus la Antena 3 ca "va mai fi o taxa de 2% care va reveni angajatorului", fara sa precizeze la ce se va aplica aceasta…

- „Dragnea recunoaste cu nonsalanta ca a mintit. Ca si-a batut joc de parintii si bunicii nostri in campania electorala, promitandu-le cresterea pensiilor, promitandu-le adoptarea unei noi legi a pensiilor de la 1 octombrie. (...) Dragnea recunoaste ca a mintit si in privinta Legii salarizarii. S-a…

- Dupa ce ministrul Justitiei a declarat ca nu va sesiza CCR in dosarul Belina si a pasat responsabilitatea, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, le-a declarat jurnalistilor ca a primit un punct de vedere din partea expertilor si va formula o sesizare in acest sens catre CCR saptamana viitoare."In…

- Sesizarea Curtii Constitutionale in legatura cu dosarul Belina va fi discutata miercuri de coalitia PSD – ALDE, in conditiile in care, cu o zi in urma, liderii celor doua formatiuni au facut declaratii contradictorii pe acest subiect. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca este finalizat proiectul…

- Proiectul de modificare a legilor justitiei starneste contradictii in Coalitie. Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, are o opinie contrara celei exprimate de Liviu Dragnea, presedintele PSD, pe tema numirii procurorilor sefi. Daca Dragnea vrea pastrarea presedintelui in aceasta procedura, Tariceanu…

- Sevil Shhaideh, Rovana Plumb și Razvan Cuc și-au dat demisia in CExN al PSD. In locul lor la Dezvoltare Regionala, Fonduri Europene și Transporturi sunt propuși Paul Stanescu, Marius Nica și Felix Stroe. Demisiile și nominalizarile au fost trimise la Cotroceni. De ieri dimineața așteapta pe masa…

- Partidul lui Calin Popescu Tariceanu il acuza pe presedintele Klaus Iohannis de „incalcarea grava a Constitutiei" si sustine ca Parlamentul este obligat sa aiba o reactie, dupa ce...

- Dupa anunțul președintelui PSD, Liviu Dragnea ca nu vrea sa mai mearga la Cotroceni, președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu face aceeași mișcare politica. Liderul ALDE refuza sa mai participe la orice eveniment la care va fi invitat de președintele...

- Partidul condus de Calin Popescu Tariceanu lanseaza un atac impotriva președintelui Klaus Iohannis. Deputatul ALDE, Steluța Cataniciu, susține ca șeful statului a incalcat Constituția prin afirmațiile sale legate de prezumția de nevinovație pentru politicieni.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, și premierul Mihai Tudose s-au aflat pentru aproximativ o ora la sediul central al ALDE. Remanierea Guvernului, tema a discuțiilor, îl vizeaza si pe ministrul pentru relația cu Parlamentul, Viorel Ilie,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat joi ca partidul sau a luat o decizie in urma cu doua saptamani prin care sprijinul politic pentru ministrul Viorel Ilie este mentinut și ca formațiunea isi mentine aceasta pozitie, in ciuda solicitarii premierului Tudose ca miniștrii cu probleme…

- O sedinta cruciala are loc joi in PSD, dupa ce premierul Mihai Tudose a anuntat, in ciuda opozitiei clare a lui Liviu Dragnea, ca vrea sa demita din Guvern ministrii care au probleme penale, adica Sevil Shhaideh, Rovana Plumb si Viorel Ilie. Mai mult, Tudose a aratat ca si alti membri ai Cabinetului…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu s-a declarat, luni, nemultumit de faptul ca se vede prea rar cu seful Guvernului si a atras atentia ca intre PSD si ALDE, pe de o parte, si intre majoritate si Guvern, pe de alta parte, ar fi loc de ”o functionare mai buna”. Advertisement ”Acum ca eu poate…

- Presedintele ALDE Gorj, Dian Popescu, a declarat ca nu este chip ca ALDE sa faca alianta cu PNL in Consiliul Local Targu Jiu, data fiind colaborarea politica de la nivel national. Seful Aliantei Liberalilor si Democratilor gorjeni, Dian P...