Stiri pe aceeasi tema

- Exprimandu-se la baza RAF (Royal Air Force) din Akrotiri, in sudul Ciprului, dna May a afirmat ca facilitatile din insula au reprezentat ''epicentrul'' operatiunilor impotriva Statului Islamic.''Astazi, datorita in mare parte eforturilor voastre, asa-numitul califat a fost zdrobit si nu…

- Un cuplu de bistriteni a pus bazele uneia dintre putinele linii de produse cosmetice si dermatologice organice din Romania, care si-au facut loc pe rafturile unor magazine din Malta, Australia, Marea Britanie si Spania. Horatiu si Andrada Horoba spun ca au fost terorizati ani de zile de probleme dermatolgice,…

- Consiliul Global al Politicilor de Business din cadrul A.T. Kearney a lansat dupa o analiza minutioasa principalele zece predictii pentru anul 2018, cu ramificatii in tehnologie, sanatate, politici globale si mediu de business. Printre predictii, se numara atingerea suprematiei cuantice.…

- Unde ni sunt islamiștii? In martie 2015, surse care citau serviciile speciale americane anunțau ca in Siria cel puțin un cetațean roman era inrolat și lupta in randul milițiilor grupului sunnit terorist Stat Islamic (Daesh, ISIS). In 2016, un raport european confirma prezența unor voluntari romani,…

- ISIS a avertizat, intr-un mesaj postat pe un cont al sau de pe serviciul de mesagerie criptata Telegram, ca va realiza operațiuni pe teritoriul american. Au aratat imagini in care apar Times Square din New York, o centura cu explozibil și un detonator. ”Vom realiza mai multe operațiuni pe…

- Intr-un mesaj postat pe un cont al sau de pe serviciul de mesagerie criptata Telegram, gruparea SI a anuntat ca va realiza operatiuni pe teritoriul american si a aratat imagini in care apar Times Square din New York, o centura cu explozibil si un detonator. ''Vom realiza mai multe operatiuni pe teritoriul…

- Intr-un mesaj postat pe un cont al sau de pe serviciul de mesagerie criptata Telegram, gruparea SI a anuntat ca va realiza operatiuni pe teritoriul american si a aratat imagini in care apar Times Square din New York, o centura cu explozibil si un detonator. ''Vom realiza mai multe operatiuni pe teritoriul…

- Ministrul iranian al informatiilor, Mahmud Alawi, a avertizat marti ca gruparea terorista Statul Islamic (SI) ar putea incerca sa-si creeze un nou califat in Afganistan, Pakistan sau in alte state din Asia Centrala, informeaza agentia EFE.'Dupa infrangerile suferite in Siria si Irak si pierderea…

- Ministrul iranian al informatiilor, Mahmud Alawi, a avertizat marti ca gruparea terorista Statul Islamic (SI) ar putea incerca sa-si creeze un nou califat in Afganistan, Pakistan sau in alte...

- El a sustinut totodata ca, desi jihadistii au suferit infrangeri importante, 'este necesar sa ramanem vigilenti pentru a evita renasterea lor'. La randul sau, un responsabil al guvernului afgan, Feiz Mohamad Ozmani, a afirmat la aceeasi conferinta ca aproximativ 6.000 de membri ai SI ar putea ajunge…

- Ministrul iranian al informațiilor, Mahmud Alawi, a avertizat marți ca gruparea terorista Statul Islamic (SI) ar putea incerca sa-și creeze un nou califat in Afganistan, Pakistan sau in alte state din Asia Centrala, informeaza agenția EFE. 'Dupa înfrângerile suferite în…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au depistat sase persoane din Siria si Afganistan, care au incercat sa iasa ilegal din tara, ascunse intr-un mirobuz – inmatriculat in Bulgaria -, printre bagaje. Mijlocul de transport – marca Opel Movano –…

- S-au facut ”progrese suficiente” in prima faza a negocierii Brexitului, a anuntat vineri, la Bruxelles, presedintele Comisiei Europene, Jean Claude-Juncker. Reactia acestuia a venit in urma intalnirii cu premierul britanic, Theresa May, tansmite BBC News, preluat de News.ro.

- Cetațenii britanici care lupta pentru gruparea Statul Islamic (SI) ar trebui localizați și uciși, nu sa li se permita revenirea in țara, a declarat joi noul ministru britanic al apararii, Gavin Williamson, pentru Daily Mail, potrivit Agerpres. "Pur și simplu, punctul meu de vedere este ca…

- Coalitia internationala condusa de SUA care lupta impotriva Statului Islamic estimeaza ca in Irak si Siria au ramas mai putin de 3.000 de membri ai gruparii militante extremiste sunnite, a anuntat luni purtatorul de cuvant al coalitiei, colonelul Ryan Dillon, relateaza Reuters.Autoproclamatul…

- Salman Abedi, nascut in 1994 la Manchester din parinți libieni care au fugit de regimul de la Tripoli condus de Muammar Gaddafi, s-a aruncat in aer in seara de 22 mai la finalul unui concert al solistei americane Ariana Grande gazduit de Manchester Arena. Printre victime s-au aflat și șapte copii.Rudd…

- Patru barbați suspectați de recrutare pe internet in favoarea organizației jihadiste Statul Islamic (SI) au fost arestați, marți, in Maroc și Spania intr-o operațiune antiterorista comuna, au indicat surse oficiale de la Madrid, citate de AFP. Poliția marocana a efectuat o arestare…

- Familiile care se intorc acasa pot solicita bunuri și servicii in valoare de pana la 3 mii de euro, in timp ce persoanele singure pot primi bunuri și servicii in valoare de o mie de euro, in țara lor. Ministerul german de Interne a mai precizat ca, informeaza TVR, noile ajutoare reprezinta…

- In cursul saptamanii trecute, 65 de straini, care au fost depistați la bordul unei ambarcațiuni pe Marea Neagra, au cerut azil in Romania, conform Inspectoratului General pentru Imigrari (IGI). Polițiștii de imigrari au preluat, la sfarșitul saptamanii trecute, de la Poliția de Frontiera, 65 de persoane…

- Un prim cadru al producatorului de ciment Lafarge, suspectat ca a finantat in mod indirect organizatii jihadiste, inclusiv Statul Islamic (SI), cu scopul de a ramane in Siria in pofida razboiului, a fost inculpat vineri, a declarat avocatul sau pentru AFP. Dupa 48 de ore de retinere, Bruno Pescheux,…

- Gruparea terorista Statul Islamic a dat publicitații o inregistrare șocant, in care un prizonier este mutilat de mai mulți copii. Acesta este acuzat de spionaj și torturat pana la moarte de mai mulți tineri. In inregistrarea șocanta, un barbat este legat cu lanțuri, iar apoi apoi mutilat. Doi adolescenți…

- Laptopurile pot deveni bombe in miinile “Statului Islamic” (“SI”). O operațiune a forțelor speciale israeliene din Siria a descoperit ca “SI” fabrica bombe din laptopuri, iar in urma acestei informații au fost interzise laptopurile pe zboruri din SUA sau Marea Britanie. Donald Trump a dezvaluit aceste…

- Turcia a ordonat retragerea militarilor sai de la un exercitiu NATO in Norvegia, a anuntat vineri presedintele turc Recep Erdogan, afirmand ca a fost prezentat drept "inamic" in cadrul acestui exercitiu. "Ieri, a avut loc un incident in Norvegia. A fost prezentat un fel de stand cu dusmani.…

- Ministerul rus al Apararii a acuzat Pentagonul ca ii acopera in Siria pe jihadistii din Statul Islamic (SI) si a difuzat o serie de imagini pentru a demonstra acest lucru, insa dovezile „absolut convingatoare“ prezentate sunt de fapt capturi dintr-un joc video.

- Guvernul din Kosovo considera posibilitatea unor atacuri comise de combatanti ai Statului Islamic care se intorc din Irak si Siria ca una dintre principalele amenintari la adresa securitatii nationale, conform unui document citat luni de Reuters. Aproximativ 300 de kosovari au plecat in Siria si…

- Producatorul de materiale de constructii AdePlast anunta o crestere de 97% la exporturi, la 9 luni si a inregistrat o crestere a cifrei de afaceri de 17%, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. 0 0 0 0 0 0 AdePlast a inregistrat un avans de 17% la 9 luni, din aceasta crestere…

- Ilie Nastase nu mai e capitanul nejucator al nationalei de Fed Cup a Romaniei, dupa ce a fost suspendat din tenis pana in 2020. Desi Nastase a contestat decizia, FR de tenis nu a mai asteptat rejudecarea cazului din luna decembrie, asa ca l-a numit pe Florin Segarceanu in locul lui Ilie, care a…

- Starea de urgența, care inițial era prevazuta sa dureze trei luni, a fost prelungita in șase randuri, ultima data in luna iulie cand Parlamentul a votat pentru extinderea acestui regim de excepție.Ea urmeaza sa fie inlocuita cu o noua lege antiterorista, promulgata luni de președintele…

- Confruntate cu intoarcerea sau cu dorinta de intoarcere a propriilor cetateni plecati sa se alature gruparii jihadiste Statul Islamic (SI), Franta, Germania si Marea Britanie privilegiaza o abordare politieneasca sau judiciara, recunoscand totodata ca uneori actioneaza de la caz la caz, se arata…

- Confruntate cu intoarcerea sau cu dorința de intoarcere a propriilor cetațeni plecați sa se alature gruparii jihadiste Statul Islamic (SI), Franța, Germania și Marea Britanie privilegiaza o abordare polițieneasca sau judiciara, recunoscand totodata ca uneori acționeaza de la caz la caz, se arata…

- Islanda și Norvegia sunt țarile care ofera femeilor cele mai bune condiții de trai, in timp ce in Siria și Afganistan, femeile o duc cel mai rau, potrivit unui index care urmeaza sa fie dat publicitații joi și care face bilanțul realizarilor și deficiențelor din perspectiva condiției femeii la nivel…

- Sunt luptatorii straini care, in ultimii ani, s-au inrolat in ISIS si care acum au revenit acasa: in Franta, Marea Britanie, Germania, Suedia si in alte state europene. Serviciile de securitate sunt in alerta. Acesti oameni ar putea pune la cale atacuri pe continent. 5.600 de teroristi, din 33 de state,…

- CIA isi extinde operatiunile sub acoperire din Afganistan pentru a ucide mai multi militanti talibani in aceasta tara, a relatat duminica New York Times, citat de DPA, scrie agerpres.ro. Tactica va presupune trimiterea unor echipe mici de ofiteri experimentati si contractori alaturi de fortele…

- In cea mai mare parte, hotelurile de pe litoralul romanesc au anuntat ca vor mentine anul viitor tarifele la nivelul celor de anul acesta sau, cel mult, vor exista cresteri de peste 10% in cazul acelora care nu le-au modificat in ultimii doi-trei ani, a declarat, pentru News.ro, directorul general al…

- Orasul Raqqa, fosta capitala a gruparii jihadiste Statul Islamic in Siria, a fost recucerit marti de fortele sustinute de Statele Unite, dupa mai multe luni de confruntari armate devastatoare.

- Orasul Raqqa, fosta capitala a gruparii jihadiste Statul Islamic in Siria, a fost recucerit marti de fortele sustinute de Statele Unite, dupa mai multe luni de confruntari armate devastatoare, scrie Digi24.ro.

- Orasul Rakka, fosta capitala a gruparii jihadiste Statul Islamic in Siria, a fost recucerita marti de fortele sustinute de Statele Unite, dupa mai multe luni de confruntari armate devastatoare, relateaza AFP.Caderea orasului Rakka, anuntata de catre un purtator de cuvant al Fortelor Democratice…

- Forțele antijihadiste susținute de Washington desfașoara luni la Raqqa "cele mai dure lupte" impotriva ultimilor combatanți ai gruparii jihadiste Statul Islamic (SI), a anunțat un purtator de cuvant al Forțelor Democrate Siriene (FDS), in timp ce ofensiva a intrat in faza sa finala, informeaza…

- Britanica Sally Jones, o jihadista care recruta online pentru organizatia Statul Islamic (SI), a fost ucisa în Siria de o drona americana, împreuna cu fiul ei în vârsta de 12 ani, scrie cotidianul The Sun de joi, preluat de Reuters. Sally Jones, originara…

- Comisia Europeana a inclus alte cinci state, printre care si Romania, pe lista celor care pot creste suma platita in avans fermierilor afectati de conditiile climatice dificile din prima jumatate a acestui an, se arata intr-un comunicat transmis joi de Executivul european. Acordul acopera…

- Aproape de a fi invinsa pe teren, in Irak si in Siria, gruparea Statul Islamic (SI) va constitui in spatiul cibernetic un 'califat virtual' de unde va continua lupta si ii va stimula pe sustinatorii sai, atrag atentia experti si oficiali, relateaza AFP.Si risca sa fie mai dificil de a indeparta gruparea…

- Generalii din coaliția anti Statul Islamic, condusa de Statele Unite, au anunțat ca „batalia finala” impotriva jihadiștilor se va da la frontiera comuna dintre Siria și Irak, dupa recenta infrangere a jihadiștilor la Hawija. „Urmatoarea batalie, ultima mare batalie va avea loc in valea Eufratului”,…

- Cel putin 14 civili, intre care trei copii, au fost ucisi in atacuri ruse in apropiere de un oras controlat de gruparea jihadista Statul Islamic (SI) in estul Siriei, a transmis vineri Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza AFP, conform agerpres.ro. Civilii, care fugeau…

- In debutul unui discurs televizat, Puigdemont l-a acuzat pe Regele Spaniei, Felipe al VI-lea, ca a adoptat pozitia guvernului central de la Madrid, ignorand vointa catalanilor. "Regele Spaniei a ignorat faptul ca populatia catalana a fost victima brutalitatii din partea politiei. A avut…

- Un purtator de cuvant al Ministerului rus al Apararii a declarat miercuri ca o serie de atacuri lansate de Statul Islamic in Siria asupra fortelor guvernamentale au fost efectuate dintr-o zona de langa granita cu Iordania, unde s-a stabilit o misiune militara americana, informeaza Reuters. Purtatorul…

- Un tribunal britanic a decis marti sa permita extradarea unui imam nascut in Maroc si urmarit de Spania pentru incurajarea terorismului si tentativa de recrutare de combatanti pentru gruparea Statul Islamic, transmite dpa. Avocatii lui Tarik Chadlioui (43 de ani) au respins acuzatiile si au sustinut…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a admis luni seara ca exista riscul ca el sa fie demis, dar a avertizat ca "furia poporului va fi pe masura", intr-o emisiune difuzata de filiala din Chisinau a postul rusesc NTV, emisiune moderata de controversatul ex-politician Iurie Rosca,…

- Kamran Hussain (40 de ani), din localitatea Tunstall, situata in apropierea orașului Stoke-on-Trent din comitatul englez Staffordshire, a fost gasit vinovat pentru incurajarea sprijinirii unei organizații interzise și 'predicarea incurajarii indivizilor sa comita acte de terorism'.''In…

- Un tribunal britanic l-a condamnat joi pe un imam la șase ani și jumatate de inchisoare pentru ca a incurajat terorismul, inclusiv pentru sprijin acordat gruparii Statul Islamic (SI) și pentru ca le-a transmis unor copii ca martiriul islamic este 'succesul suprem' in viața, transmite dpa. …

- Twitter crește numarului de caractere de la 140 la 280 pentru fiecare postare, scrie Reuters . Masura vine dupa ce rețeaua de microblogging a ramas mult in urma Facebook, care a trecut recent de doua miliarde de utilizatori, in vreme ce Twitter are doar 328 de milioane. Inițial, fondatorul Jack Dorsey…