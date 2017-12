Stiri pe aceeasi tema

- "Trebuie sa fiu la nivelul responsabilitatilor mele. Sunt obligat sa port cravata, nu pot sa ies oricum, trebuie sa am o camasa", a declarat saptamana trecuta Ramush Haradinaj intr-un interviu, justificand majorarea salariului sau.Haradinaj, care a prezentat recent in fata parlamentului…

- Uneori, politicienii ne fac sa si zambim. La acest capitol, omul anului este, de departe, ministrul Agriculturii, Petre Daea, care a reusit sa faca din oaie un personaj anecdotic. Cu fiecare aparitie publica a ministrului, am mai aflat cate un detaliu pentru care oaia ii e atat de simpatica. Am ras…

- Politicienii au reușit de-a lungul anului 2017 nu numai sa ne prezinte fapte concrete și serioase, ci și sa ne faca sa radem zgomotos. De departe, politicianul anului cu cele mai hazlii replici este ministrul Agriculturii, Petre Daea, care a facut din oaie un personaj anecdotic. Cu fiecare apariție…

- Pentru a întelege mai bine cursul evenimentelor si al modificarilor din sistemul judiciar trebuie sa ne întoarcem în timp, la finalul lunii ianuarie. Acesta este momentul în care presedintele României, Klaus Iohannis, prevedea o perioada tulbure pentru justitie, spunând,…

- Saptamana aceasta a fost marcata de un sir de evenimente sociale si politice. Coalitia de guvernare a decis sa faca ample remanieri guvernamentale. Executivul va avea doi vicepremieri si cinci ministri noi.

- Anul 2017 a fost unul guvernat de tensiuni si de contradictii privind reforma justitiei, acest lucru fiind subliniat cu vehementa si de catre expertii europeni, ingrijorati de evenimentele din sistemul judiciar din Romania.

- Cand un terorist sinucigas a detonat explozibili pe Manchester Arena in Marea Britanie, la 22 mai 2017, ucigand spectatori care ieseau de la show-ul cantaretei pop Ariana Grande, el s-a alaturat unei traditii insidioase, aceea a atacurilor comise in spatii in care se desfasoara evenimente distractive.…

- Vineri, 15 decembrie 2017, incepand cu ora 11,00, la Muzeul Județean Teleorman au avut loc doua evenimente care au marcat incheierea activitaților culturale organizate de aceasta instituție de cultura, anul acesta. Astfel, a avut loc deschiderea expoziției „Comori documentare și fotografice-din patrimoniul…

- Un proiect de lege aflat in dezbateri la Senat prevede ca primarii sa poata folosi cel mult 5% din veniturile bugetelor locale pentru sarbatori, evenimente, festivaluri și alte asemenea cheltuieli. Inițiativa legislativa este justificata de faptul ca multe primarii au alocat sume mari de bani pentru…

- Anul 2017 a fost marcat, in județul Caraș-Severin, de vizita mai multor oficiali straini, printre care președintele Republicii Croația, Kolinda Grabar-Kitarovic, dar și de evenimente sportive și artistice de anvergura, precum finala Campionatului Național Individual de lupte greco-romane, libere…

- Bratara dacica descoperita in judetul Olt este autentica, acest lucru urmand sa fie anuntat, saptamana viitoare, de Muzeul National de Istorie a Romaniei, intr-o conferinta de presa, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Inspectoratul Scolar a trimis o recomandare catre scoli si gradinite sa nu desfasoare serbari sau alte manifestari culturare pe perioada celor trei zile de doliu national. Tinand cont ca exista o hotarare de guvern care a stabilit trei zile de la doliu national in memoria Regelui Mihai, Inspectoratul…

- Comunicat. „Sala Centenar” a Bibliotecii Județene „Alexandru D. Xenopol” Arad va fi miercuri, 13 decembrie 2017, gazda a lansarii volumelor „Christos Metskas – Odiseea unui invingator” și „Congresul iubirii”, la...

- PROTESTE - comemorare Regele Mihai, duminica, 10 decembrie. In memoria Regelui Mihai se vor depune coroane si se vor aprinde candele. Evenimente de comemorare vor avea loc si in Pitesti si Oradea. PROTESTE - comemorare Regele Mihai, duminica, 10 decembrie. Pe Facebook a fost creata pagina…

- Un tanar in varsta de 27 de ani, din comuna Optasi, este cercetat penal dupa ce a gasit bratara dacica si nu a anuntat politistii, conform prevederilor legale. In urma examinarii bratarii, politistii au stabilit ca aceasta este confectionata din aur de 24 de karate, cantareste 108 grame, iar la unul…

- Manifestantii din Bucuresti ar urma sa se adune in Piata Victoriei in jurul orei 18.00, cu drapele marcate cu doliu, apoi sa plece intr-un mars comemorativ pana la Piata Regelui, unde sa depuna coroane si sa aprinda candele. Evenimente de comemorare vor avea loc si in Pitesti si Oradea (Parcul 1 Decembrie).…

- Un mars de comemorare a Regelui Mihai I este anuntat pentru duminica, in Capitala, urmat de un protest fata de actuala guvernare in Piata Victoriei. Manifestatii antiguvernamentale sunt anuntate si in mai multe orase din tara, dar si in diaspora, la Londra, Milano si Paris.Manifestantii din…

- Pe anumite rețele de socializare sunt anunțate mai multe proteste de Ziua Nationala. Și anume la Arcul de Triumf, unde va avea loc parada militara, in Piata Victoriei, precum si la Alba Iulia....

- Cu cateva zile inainte de decernarea Premiilor Nobel, Ziua Naționala a Romaniei este celebrata in Regatul Suediei printr-un concert de muzica clasica și o recepție oficiala, ambele desfașurate in cladirea Filarmonicii din Stockholm, locație prestigioasa unde se desfașoara anual ceremonia de decernare…

- O brațara din aur de 24 K, ce cantarește 108 grame și prezinta insemne specifice dacice, a fost ridicata de polițiști de la un barbat din comuna Optași și inaintata spre examinare specialiștilor de la Muzeul Național de Istorie, anunța Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Olt.

- „Nu doar la nivelul Capitalei, ci pe intreg teritoriul tarii, se poate observa o translatare a centrului de greutate al iernii undeva pe parcursul lunii ianuarie. Daca va aduceti aminte, in 2012, cand a fost acea iarna grea, care a inceput in jurul datei de 20 ianuarie, luna de dinainte, adica decembrie,…

- Fostul premier Adrian Nastase a afirmat, vineri, ca nu are interdicție de a participa la evenimente politice, sociale, culturale și nimeni nu-i poate interzice acest lucru, ca urmare a condamnarilor pe care le-a avut. Nastase a fost abordat, vineri, la Târgul Gaudeamus, la finalul…

- Pe parcursul a doua zile,23-24 noiembrie, Biblioteca Judeteana „I.H. Radulescu” marcheaza Zilele Bibliotecii. Toate evenimentele culturale programate pentru aceasta sarbatoare se desfașoara la sediul bibliotecii din strada Stelea nr. 2, dar și la filiala pentru Copii „Ioan Alexandru Bratescu-Voinesti”…

- 39 de grupuri civice si organizatii neguvernamentale, precum si confederatiile sindicale Blocul National Sindical (alcatuit din 34 de federatii profesionale) si Cartel Alfa (alcatuit din 41 de federatii profesionale) cheama fiecare roman sa ceara in strada, duminica, 26 noiembrie 2017, ora 18.00, retragerea…

- Funcționarii din cadrul APIA Olt au protestat din nou, luni, 20 noiembrie, in intervalul 9.00-12.00, ieșind in fața instituției și purtand mesaje imprimate pe coli de hartie prin care solicita salarizare nediscriminatorie, nemulțumiți de faptul ca funcționarii din structura centrala ...

- Sambata, 18 noiembrie, polițiștii rutieri au continuat sa fie prezenți pe drumurile din județul Olt, pentru a preveni și combate indisciplina manifestata de conducatorii auto in trafic, anunta Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Olt. Astfel, in urma testarii cu ...

- La sfarșitul acestei saptamani, polițiștii din cadrul Poliției orașului Corabia – Biroul de Ordine Publica au acționat pentru prevenirea victimizarii minorilor și combaterii absenteismului școlar, se precizeaza intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Olt. Astfel, in cadrul…

- Cateva zeci de angajați APIA Olt au protestat vineri, la Slatina, intrerupand lucru pentru aproximativ doua ore și coborand in fața instituției purtand afișe cu mesajele: "Salarii de baza egale pentru munca cu valoare egala"; "Munca similara, salarii similare"; "Domnule ministru, acum știți de nemulțumirile…

- Saptamana aceasta a fost marcata de un sir de evenimente politice si economice.Expertii FMI, aflati intr-o vizita de evaluare in Moldova, au anuntat ca cea de-a doua transa in suma de 20 de milioane de dolari, ar putea ajunge in tara noastra pana la sfarșitul anului.

- Autostrada "muzeu" de langa Cluj. Lucrari finalizate, gata de receptie FOTO/VIDEO Lucrarile la tronsonul Gilau - Nadaselu au fost demarate in august 2014, fiind realizate de asocierea UMB Spedition - Tehnostrade. Costul se ridica la 59 de milioane de euro, iar finantarea este asigurata doar de la bugetul…

- Timișorenii sunt așteptați din nou in strada, la un protest fața de proiectul de modificare a legilor justiției. Mitingul se numește „Nu vrem sa fim o nație de hoți” și este anunțat pe platoul din fața Operei, duminica, 5 noiembrie, de la ora 19. Evenimente similare au loc in mai multe orașe din țara.

- Consilierii judeteni au aprobat, joi, 26 octombrie 2017, acordarea de diplome si premii elevilor care in anul scolar trecut au obtinut cele mai bune rezultate, fondul total de premiere ajungand la aproape 90.000 lei.

- Pentru tronsonul 3 al drumului expres Craiova – Pitesti au fost depuse opt oferte, dupa cum urmeaza: Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.S., Asocierea Astaldi SpA - Tancrad S.R.L., Asocierea Constructii Erbasu S.A. - Vahostav SK, as - Trameco S.A., Asocierea Impresa Pizzarotti & C SpA…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție organizeaza maine, 25 octombrie 2017, la sediul instituției, o…

- Avertizare meteo COD GALBEN valabil in intervalul 23 octombrie, ora 10:00 – 24 octombrie, ora 23:00;Din dimineața zilei de luni, 23 octombrie, aria ploilor se va extinde dinspre vest cuprinzand treptat cea mai mare parte a țarii.

- In perioada 20 – 22 octombrie, jandarmii din Alba vor acționa zilnic pe raza județului, pentru asigurarea climatului de ordine și liniște publica, fiind intensificate misiunile specifice pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale. Peste 80 de jandarmi vor fi prezenti la manifestarile cultural-artistice,…

- In vederea prevenirii și gestionarii situațiilor de urgența specifice sezonului rece 2017-2018, prefectul județului Olt a solicitat administratorilor drumurilor naționale, județene și comunale de pe raza județului luarea tuturor masurilor in vederea asigurarii circulației rutiere in condiții de siguranța.…

- Incepand cu data de 17 octombrie Biblioteca Județeana ,,Lucian Blaga” Alba vine in intampinarea publicului cititor cu un nou proiect – Bibliobuzul in județul Alba. Proiectul are ca obiectiv derularea unor activitați culturale ce definesc biblioteca drept centru multicultural și urmarește sa satisfaca…

- Ilie Nastase și Brigitte Sfat, impreuna la inaugurarea unui salon de evenimente. Chef Catalin Scarlatescu a cucerit invitații joi seara, la inaugurarea unui nou salon de evenimente situat in Pipera-Voluntari. A preparat delicioasa lui rețeta de scoici care i-a incantat la prima degustare si pe celebrul…

- In primele noua luni ale acestui an, angajatii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna au avut peste 3.000 de evenimente, dintre care nu mai puțin de 2.231 de intervenții la diverse situații de urgența. Numarul intervențiilor a crescut considerabil fața de anul trecut, cand, pentru…

- In accidentul rutier produs la Optași au fost implicate doua autoturisme și au fost ranite trei persoane, unul dintre raniți ramanand blocat in mașina dupa impact.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Olt, persoana incarcerata, șofer al unuia dintre autoturisme implicate in accidentul…

- Municipiul Sebes a acordat, joi, 5 octombrie 2017, o atentie speciala Zilei Internationale a Educatiei, sustinand organizarea a doua evenimente dedicate principalilor protagonisti ai zilei: elevii si cadrele didactice. Incepand cu ora 12.00, la Centrul Cultural „Lucian Blaga”, in sala de spectacole,…

- Initiativa de completare a numelui judetului Olt cu denumirea istorica Romanati este prima de acest fel determinata de considerente istorice si culturale, si nu de interese politice si economice, iar referendumul ce va fi organizat de administratia judeteana nu are o miza politica, partizana, sustine…