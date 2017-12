Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Justitiei elaboreaza Codexul penal, care reuneste toate codurile penale din UE si care va fi distribuit gratuit pentru a fi folosit in "opera de legiferare", anuntul fiind facut de catre ministrul Tudorel Toader."Ministerul Justitiei, prin coordonare interna si contributia DIPFIE,…

- Guvernul nu va adopta o ordonanta de urgenta pentru modificarea Codurilor penale in sensul transpunerii Directivei europene referitoare la prezumtia de nevinovatie, au declarat marti pentru AGERPRES surse guvernamentale. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti ca Directiva europeana…

- Luni, presedintele comisiei, Florin Iordache, declara ca a propus amanarea discutiilor pentru a fi prezent si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, dar si alti factori interesati. 'Am invitat sa participe toti cei implicati, de la Parchetul General, directii specializate. Este o discutie serioasa,…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei reia, marti, dezbaterile asupra modificarilor aduse Codurilor penale in vederea transpunerii Directivei (UE) 2016/343 a Parlamentului European referitoare la prezumtia de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces in cadrul procedurilor…

- Comisia speciala parlamentara pe domeniul Justitiei a amanat, luni, din nou dezbaterile la modificarile Codurilor Penale in vederea transpunerii Directivei europene privind prezumtia de nevinovatie, la propunerea presedintelui comisiei Florin Iordache. Florin Iordache a precizat ca dezbaterile se vor…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 18 – 24 decembrie: *** Dezbaterile in Parlament la proiectul legii bugetului de stat pe 2018 si cel al asigurarilor sociale sunt programate sa inceapa luni. Dezbaterile in comisiile de specialitate si comisiile de buget-finante, care intocmesc rapoartele…

- “Nu stiu, dom’le”, a fost raspunsul presedintelui Comisiei parlamentare speciale pentru legile justitiei, Florin Iordache, intrebat, la Realitatea TV, ce reactia a avut cu privire la criticile recente formulate de administratia americana, potrivit carora modificarea legilor justitiei afecteaza lupta…

- Toader, despre decizia in cazul conducerilor DNA si PICCJ: Poate o aflati in 31 decembrie Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca toate concluziile sale in legatura cu rapoartele Inspectiei Judiciare efectuate in urma verificarilor la DNA si la Parchetul General le va prezenta intr-o…

- Scrisoarea Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile din 2009 in care se semnaleaza refuzul sefei DNA Codruta Kovesi de a se prezenta la audieri a ajuns la ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Acesta a spus ca documentul va fi analizat, urmand sa se ia o decizie. “Da, a ajuns scrisoarea la…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat joi ca rezistența pe care unii o opun modificarii legilor justiției este cauzata de mulți factori, printre care "rutina, stagnarea, spiritul acesta 'e bine, merge și așa'", iar alții se opun pentru ca vor sa-și conserve privilegiile. …

- La Comisia speciala condusa de catre social-democratul Florin Iordache au inceput, miercuri, discutiile pe tema propunerilor de modificare a legilor Justitiei. La dezbaterile de la Parlament a fost prezent, in prima faza, si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care la un moment dat a anuntat ca se…

- Presedintele comisiei parlamentare speciale de modificare a legilor Justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, a anuntat miercuri ca saptamana viitoare va depune proiectul de lege prin care Inspectia Judiciara sa fie scoasa din subordinea Consiliului Superior al Magistraturii. ”Pentru saptamana viitoare…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut, saptamana trecuta, o intalnire cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, caruia i-a prezentat "stadiul procedurii interne si evolutiile in ceea ce priveste modificarea legilor justitiei", potrivit Ministerului Justitiei (MJ) …

- Comisia parlamentara speciala pentru legislatia in domeniul justitiei incepe miercuri dezbaterile asupra proiectelor de modificare a legilor Justitiei.Presedintele comisiei, Florin Iordache, a precizat, in sedinta precedenta, ca miercuri vor avea loc dezbaterile generale asupra acestor proiecte.…

- Subiectul cel mai probabil al convorbirii este legat de legile justitiei care se afla, in acest moment, in procedura parlamentara. Calin Popescu-Tariceanu afirma, pe 29 octombrie, ca ALDE este interesata de modificarea legilor Justitiei, pentru a destrama „statul paralel” si pentru ca cei…

- Deputatul PSD Florin Iordache, presedintele Comisie speciale care se ocupa de legislatia din domeniul justitiei, raspunde la nemultumirile exprimate de magistratii care se opun modificarii legilor justitiei.Vezi si: Parchetul General cere 'respingerea in bloc' a proiectelor de modificare a…

- Ministrul Justitiei a anuntat ca a discutat, punctual, in amanunt, cu prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, cele mai sensibile propuneri din proiectul de lege pentru modifcarea legilor justitiei. Una dintre a vizat si procedura de numire a procurorilor sefi de parchete.…

- Proiectul pentru modificarea legilor justitiei nu se adopta de catre Guvern Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat vineri ca proiectul pentru modificarea legilor justitiei nu se adopta de catre Guvern, pentru ca ar însemna ca Executivul ar fi legiferat. "Proiectul…

- Toader, replica pentru Iohannis: Ministrul Justitiei nu are initiativa legislativa Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri dimineata, in replica la afirmatiile presedintelui, ca el nu are, conform legii, initiativa legislativa si nici nu decide care este calea pe care un proiect de lege…

- Șefa DNA Laura Codruța Kovesi avertizeaza ca DNA nu va mai putea ancheta decât fapte marunte, daca modificarile la Legile Justiției trec în forma actuala. Și Forumul Magistraților critica noul pachet legislativ inițiat de mai mulți parlamentari PSD, printre care se numara și fostul ministru…

- PSD-ALDE nu renunța la un prag valoric pentru abuzul in serviciu. Prevederea este inclusa in proiectul legilor justiției, depus la Parlament de cele doua partide. Florin Iordache, președintele comisiei speciale pentru redactarea legilor, a declarat ca, in opinia sa, un prag modic nu va deranja pe nimeni,…

- "N-am vazut ordinea de zi la ședința de Guvern de maine (miercuri — n.r.), dar este foarte posibil sa se afle o hotarare de Guvern prin care transferam de la Ministerul Apararii la Ministerul Justiției trei foste unitați militare amplasate in același perimetru la Unguriu, la Buzau, pentru a le transforma…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) declara ca sustine mesajele emise de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie si de conducerea Parchetului General privind retrimiterea de la Parlament la Ministerul Justitiei a proiectului de modificare a legilor Justitiei.Potrivit unui comunicat…

- Consiliul Superior al Magistraturii cere Parlamentului retrimiterea proiectului legilor justitiei catre Ministerul Justitiei, pentru ca institutia sa "finalizeze procedura de legiferare la care s-a angajat". Mesaje similare au transmis ÎCCJ si Parchetul General, potrivit Mediafax.…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) declara ca susține mesajele emise de președintele Inaltei Curți de Casație și Justiție și de conducerea Parchetului General privind retrimiterea de la Parlament la Ministerul Justiției a proiectului de modificare a legilor Justiției. Potrivit unui…

- Presedintele ICCJ cere retrimiterea proiectului legilor Justitiei la MJ Presedintele instantei supreme, Cristina Tarcea, cere presedintilor celor doua camere ale Parlamentului retrimiterea proiectului legilor justitiei la Ministerul Justitiei, pentru clarificarea cadrului legal in baza caruia acestea…

- Presedintele Comisiei pentru stabilitatea in justitie, Florin Iordache (PSD), a declarat, miercuri, ca alesii vor lucra „in integralitate” proiectele de lege privind schimbarile din Justitie, afirmand ca vor fi si amendamente propuse de Ministerul Justitiei care nu vor fi asumate de niciun partid. …

- ”O intrebare este de ce proiectul a plecat de la Ministerul Justitiei direct in Parlament si s-a dus la Guvern? Vom vorbi despre numirea procurorilor de rang inalt, ce necesita consultarea Comisiei de la Venetia. De la Guvern proiectul nu putea sa plece fara avizul Comisiei. De la comisia din Parlament,…

- Ludovic Orban a afirmat ca prezentarea legilor justitiei in comisia speciala pentru coduri este rezultatul fricii coalitiei de guvernamant fata de reactia societatii civile si a opozitiei fata de prevederile acestui proiect. ”Astazi, la comisia speciala pentru coduri, care nu are nicio legatura…

- "Ramane sa vedem textul pe care inteleg ca l-a inmanat domnului fost ministru al Justitiei, Florin Iordache. Asadar nu facem decat sa speculam la momentul acesta pentru ca domnul ministru a venit cu o mapa la sub brat, ne-a pus cartoful fierbinte pe masa si a plecat fara sa raspunda la prea multe…

- Florin Iordache (PSD), presedintele Comisiei pentru stabilitatea in justitie, a declarat, miercuri, ca alesii vor lucra „in integralitate” proiectele de lege privind schimbarile din Justitie, afirmand ca vor fi si amendamente propuse de Ministerul Justitiei care nu vor fi asumate de niciun partid. „Calendarul…

- "Pe data de 23 august, cand se faceau sase luni de la numirea ca ministru, (...) am spus cu privire la Inspectia Judiciara ca sunt trei variante: (...) de a ramane la CSM, de a trece la Ministerul Justitiei, dar, spuneam atunci, sa nu uitam si a treia varianta ca Inspectia Judiciara sa-si sporeasca…

- „Calendarul este urmatorul, asa cum am anuntat si in plenul comisiei, avem pentru cele trei legi - 303, 304 si 317 - opinia Ministerului Justitiei, aceasta va fi publicata pe site-ul comisiei, iar incepand de saptamana viitoare vom invita la comisie intr-un format mult mai larg tot ce inseamna sistem…

- 'Cu privire la infractiunile de abuz in serviciu si neglijenta in serviciu, am mandatul din partea ministrului Justitiei sa transmit faptul ca Ministerul Justitiei intentioneaza ca aceste doua infractiuni sa faca obiectul unui act normativ separat. De aceea nu a formulat un punct de vedere', a spus…

- Legile Justiției se afla, miercuri, in dezbaterea parlamentarilor din comisia speciala pentru problemele din justiție. La dezbateri va participa și ministrul Tudorel Toader care va prezenta aleșilor proiectul de modificare a legilor Justitiei. Coalitia majoritara a decis, saptamana trecuta, ca pachetul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat ca proiectul de modificare a legilor Justiției, intocmit de ministrul de resort, Tudorel Toader, va fi trimis la comisia parlamentara speciala, condusa de Florin Iordache, care va decide "ce ramane, ce se adauga și ce nu ramane". …

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a anuntat pe Facebook ca proiectul de modificare a legilor justitiei este finalizat, precizand ca prioritar este de acum planul cerut de CEDO privind conditiile din inchisori. „Este finalizat proiectul de lege pentru modificarea legilor justitiei – vom participa…

- Proiectul de modificare a legilor justitiei starneste contradictii in Coalitie. Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, are o opinie contrara celei exprimate de Liviu Dragnea, presedintele PSD, pe tema numirii procurorilor sefi. Daca Dragnea vrea pastrarea presedintelui in aceasta procedura, Tariceanu…

- "Platforma Romania 100 reamintește ca o Inspecție Judiciara aflata in subordinea unui Consiliu coordonat de Ministerul Justiției și prezidat de ministrul Justiției nu poate fi considerata 'o entitate, autoritate distincta, autonoma'. Propunerea Ministrului Toader este o alta tentativa inacceptabila…

- Platforma Romania 100 a anuntat ca respinge "ferm" propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind trecerea Inspectiei Judiciare sub controlul Consiliului de management strategic (COMS). "Platforma Romania 100 reaminteste ca o Inspectie Judiciara aflata in subordinea unui Consiliu coordonat…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, anunța ca Inspecția Judiciara nu va mai fi subordonata CSM, urmand sa fie definitivat un proiect de lege in acest sens. „Pe 23 august am spus ca sunt trei variante. Varianta de a ramane la CSM consolidand independenta, autoritatea Inspectiei Judiciare, o varianta…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat ca este "cel mai puțin probabil" ca Inspecția Judiciara sa ramâna la Consiliul Superior al Magistraturii, potrivit Agerpres. "Pe 23 august am spus ca sunt trei variante. Varianta de a ramâne la CSM consolidând…

- "Ministerul Justitiei redacteaza Proiectul de lege pentru modificarea legilor Justitiei. Avizul CSM este unul consultativ. Proiectul de lege, pe care il avem aproape finalizat, ia in considerare multe dintre propunerile CSM. Proiectul are in continutul lui cele mai multe propuneri venite chiar de…

- Discutii invaluite de mister, ieri, la Ministerul Justitiei. Ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt, a discutat cu Tudorel Toader. Informatii cu privire la subiectele care au fost pe nasa discutiilor abia acum au iesit la iveala.Proiectul de modificare a legilor Justitiei s-a…

- Monica Macovei i-a transmis un mesaj lung ministrului Tudorel Toader. Aceasta ii cere sa retraga imediat proiectul de modificare a Legii Justiției și sa aleaga in ce tabara vrea sa fie: fie ”de partea justiției independente” fie de ”partea hoților”, susține Macovei. Totodata, aceasta i-a facut…

- UNJR i-a soliciat ministrului justitiei Tudorel Toader pe data de 3 octombrie 2017 sa retraga din proiectul de modificare a legilor justitiei orice referiri la Inspectia Judiciara, “pentru ca acestea sa faca obiectul unui proiect de lege distinct”.“Propunerea actuala, cu mutarea Inspectiei…