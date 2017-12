Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 29 decembrie, la Consiliul Judetean Vaslui a fost semnat proiectul privind finantarea uneia dintre cele mai mari investitii de infrastructura rutiera realizata in zona,t, drumul ce va strabate judetul de la Barlad pana la Codaesti.

- Veștile bune continua sa vina in Maramureș, iar unitațile administrativ-teritoriale semneaza, in continuare, contracte finanțate de Guvernul Romaniei, prin Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) pe Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL) etapa…

- Prin intermediul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, peste 4 milioane de lei vin in Salsig pentru doua proiecte importante și așteptate de ani de zile de administrația locala și de locuitori. In cadrul ședinței Consiliului Local din Salsig, in prezența…

- In ultima ședința a Consiliului Local Cicirlau a fost invitat și președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, pentru a fi prezent la semnarea a doua contracte extrem de importante pentru locuitorii comunei. La invitația primarului comunei Cicirlau, Sorin Lupșe, șeful administrației județene…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, a semnat ieri, impreuna cu președintele Consiliului Județean Valcea, Constantin Radulescu, contractele de finanțare pentru trei proiecte de modernizare a infrastructurii rutiere din județul Valcea, a caror valoare totala eligibila ajunge la circa 69,8 milioane…

- Comisia Europeana (CE) a notificat oficial Romania in ceea ce priveste ridicarea conditionalitatii tematice ex-ante privind transporturile (7.1 - Drumuri, 7.2 - Cai ferate si 7.3 - Alte tipuri de transport). Investitiile in infrastructura constituie o piatra de temelie pentru dezvoltarea sociala a tarii.…

- Infrastructura rutiera din doua cartiere marginașe ale municipiului Drobeta Turnu Severin va fi modernizata prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Locala (PNDL), gestionat de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. Contractele de finanțare au fost…

- PNDL reprezinta sursa principala de finantare pentru infrastructura locala si are la baza principiul conform caruia in fiecare localitate din țara trebuie sa fie asigurat un set minim de servicii publice (10S), in domeniile: sanatate, educație, apa – canalizare, energie termica și electrica, inclusiv…

- Infrastructura rutiera, un capitol important la care Romania ramane repetenta an de an. Celebra declarație ca „Romania nu are nevoie de autostrazi“ sau intrarea in reparații a unui tronson dupa doar 9 luni de la inaugurare, sunt doar cateva din „performanțele“ aleșilor din ultimul sfert de secol. Constructia…

- Ministerul Educatiei a anuntat, marti, ca vor fi alocate 258 de milioane de euro pentru imbunatatirea infrastructurii educationale, autoritatile locale putand sa depuna proiecte, in perioada 4 ianuarie - 4 mai 2018, pentru a accesa aceste fonduri de reablitare a unitatilor scolare si prescolare.…

- O alta suma importanta de bani vine in județul Maramureș, de aceasta data in comuna Baița de sub Codru, respectiv 4.964.604,00 lei pentru realizarea obiectivului de investiții modernizare și reabilitare strazi in comuna. La ședința Consiliului Local din Baița de sub Codru, desfașurata zilele trecute,…

- Problema infrastructurii din Romania nu este finanțarea, ci lipsa proiectelor publice viabile bine planificate, incapacitatea de a le implementa și de a controla frauda și corupția, in opinia lui Andrew McDowell (foto), vicepreședintele Bancii Europene de Investiții (BEI). “Nu exista o problema de finanțare…

- Ministerul Transporturilor, prin compania CFR SA, a finalizat primele exproprieri și a predat amplasamente pentru lucrarile de modernizare a circa 78 km de cale ferata, intre Simeria și Arad, proiect in valoare de circa 770 milioane euro, fara TVA. Finanțarea lucrarilor este asigurata din bani europeni,…

- Axa rutiera Neamț-Bacau va fi reabilitata și modernizata cu fonduri europene prin Programul Operațional Regional, se arata intr-un comunicat al Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fonduri Europene (MDRAPFE) remis, joi, AGERPRES. Marius Nica, ministrul delegat pentru…

- Peste 380 de milioane de lei noi atrase in județul Neamț numai in acest an. Zilele trecute s-au semnat contractele de finanțare pentru proiectele depuse la Ministerul Dezvoltarii, in etapa a II-a a Programului Național de Dezvoltare Locala. Vorbim de 57 de proiecte facute numai de Consiliul Județean…

- Un proiect de peste 3,5 milioane a fost semnat, zilele trecute, in comuna Dragomirești, in cadrul ședinței de Consiliu Local. La acest moment extrem de important pentru comunitate a fost prezent și președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea. Obiectul contractului il constituie alocarea…

- In ședința ordinara de marți, 31 octombrie, a Consiliului Județean Maramureș, aleșii județeni au votat, in unanimitate, pentru acordarea titlului de ”Cetațean de onoare – post mortem, al județului Maramureș” antrenorului Lascar Pana. In sala de ședințe ”Bogdan Voda” a Palatului Administrativ au fost…

- Marți, 31 octombrie, aleșii județeni s-au intalnit in ședința ordinara, borderoul avand 26 de proiecte pe ordinea de zi și patru puncte suplimentare. La proiectul trei, cel privind la alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean au existat doua propuneri: Anișoara Mihali, din partea PNL, și…

- In vara anului 2016, dupa ce alegerile locale au fost castigate la nivelul judetului Maramures de catre PSD, cea mai mare formatiune politica reprezentata de liderul partidului, Gabriel Zetea, a incheiat o serie de protocoale de colaborare administrativa si politica cu formatiunile care fac parte din…

- In cursul lunii octombrie 2017 a fost semnat de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) actul adițional pentru reabilitarea drumului Șomcuta Mare – Mireșu Mare – Remeți pe Someș. Finanțarea pentru reabilitarea drumului județean DJ 182B, tronson cuprins…

- Prezent in Baia Mare vineri, 27 octombrie, pentru a semna contractul de finantare al proiectului de reabilitare a Drumului Nordului, ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, a facut cateva precizari si cu privire la Aeroportul International Maramures. Acesta a afirmat ca se depun toate eforturile…

- Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea a declarat ca, in cursul lunii octombrie 2017 a fost semnat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), actul adițional pentru reabilitarea drumului Șomcuta Mare – Mireșu Mare – Remeți…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica a fost prezent vineri, 27 octombrie 2017, la Palatul Administrativ din Baia Mare, pentru a semna cea mai importanta finanțare accesata pana in prezent de județul Maramureș, respectiv proiectul de reabilitare a Drumului Nordului. Alaturi de președintele Consiliului…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, a semnat, vineri, contractul de finantare in valoare de aproximativ 50 de milioane de euro pentru reabilitarea Drumului Nordului, in prezenta presedintelui Consiliului Judetean (CJ) Maramures, Gabriel Zetea, a consilierilor judeteni si a parlamentari maramureseni. …

- Joi, 26 octombrie 2017, de la ora 11.30, in biroul președintelui Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a avut loc o intalnire la care au participat reprezentanți ai Biroului de Informare Turistica și Salvamont din cadrul instituției județene, dar și din partea Asociației Salvatorilor Montani…

- Cum se arunca molozul din construcții la margine de drum, in Sebeș, sau o noua tehnologie in domeniul lucrarilor de infrastructura rutiera? Sunt intrebarile pe care și le pun mai mulți cetațeni din Sebeș. Aceștia sunt nemulțumiți de faptul ca pamant și resturi provenite de la construcția unei case,…

- Municipiul Craiova este inca deficitar la capitolele infrastructura rutiera și transport public in comun. Cel puțin așa rezulta din Planul de Mobilitate Urbana Durabila pentru Polul de Creștere Craiova, reactualizat in iulie 2017, un document de peste 400 de pagini ...

- Guvernul pastreaza ca prioritați Sanatatea, Educația și Infrastructura, a declarat premierul Mihai Tudose, ieri, la Palatul Victoria, la semnarea contractului de finanțare pentru modernizarea și reabilitarea Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii ”Sfanta Maria” Iași, potrivit Agerpres. Contractul…

- Contractul - reprezentand o investitie de aproximativ 121 milioane lei, din care 88 milioane lei fonduri nerambursabile - a fost semnat de ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, si de presedintele Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa, la eveniment fiind prezent si ministrul Sanatatii,…

- Implementarea conceptului de Smart City in Romania poate suplini, cel puțin in domeniului traficului, lipsa de infrastructura rutiera cu care se confrunta majoritatea comunitaților urbane și nu numai, considera ministrul Comunicațiilor și Societații Informaționale, Lucian Șova. "Este…

- Ministrul delegat pentru Fonduri Europene a facut in aceasta dimineata un anunt de proportii. Marius Nica a declarat in cadrul unei interventii la Romania TV ca a reusit sa deblocheze proiecte care finanteaza investitii de aproape 1 miliard de euro pentru infrastructura."Am gasit un mecanism…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, este asteptat miercuri sau vineri in Maramures. Acesta urmeaza sa semneze un contract de 50 de milioane de euro pentru finantarea a 80 km de drumuri judetene. Nu va ramane pe dinafara nici legatura dintre Somcuta Mare – Miresu Mare si Remeti pe Somes. Au fost…

- Vineri, 20 octombrie 2017, de la ora 14.00, aleșii județeni s-au intalnit in ședința extraordinara pentru a dezbate și a vota doua proiecte aflate pe ordinea de zi. Cu o prezența de 28 de consilieri județeni din totalul de 35, ședința a fost statutara, proiectele de hotarare fiind votate de 27 dintre…

- Noul ministru al Fondurilor Europene, Marius Nica, a fost intrebat, intr-un interviu la Antena 3 , daca a inteles cum va fi aplicata noua taxa de solidaritate, el raspunzand: "Nu, nu! E adevarat ca in aceste doua zile am fost zi si noapte aici la minister cu colegii. Anumite deadline-uri pe care le-am…

- Vineri, 20 octombrie, Ministrul Consultarii Publice si Dialogului Social, Gabriel Petrea a efectuat o vizita de lucru in Maramures, avand intrevederi atat cu oficialitatile locale, sindicatele si patronatele, dar si cu reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale din judet. Ambele sedinte au avut…

- "Nu beneficiem de aceleași tipuri de tratamente, de aceleași scheme terapeutice — sa spunem — ca și pacienții din țarile UE care spunem noi ca sunt mai dezvoltate. Nu beneficiem pentru ca, pe de o parte, nu sunt inregistrate in Romania, nefiind atractive in Romania ca țara pentru anumite produse;…

- In 18 octombrie, la initiativa Presedintelui Consiliului Judetean Maramures, Gabriel Zetea, a avut loc o intalnire de lucru cu delegatia Uniunii Sindicale Teritoriale “Cartel Alfa” filiala Maramures, condusa de presedintele Florin Hossu. In cursul intrevederii s-a realizat un schimb deschis de pareri…

- Guvernul și-a fixat ca obiectiv in domeniul infrastructurii rutiere, pana la finele anului, inchiderea tuturor lucrarilor de pe șantierele care strabat coridorul prioritar Trans European Network and Transport (TENT), potrivit unui document obținut de AGERPRES. "Împreuna cu experții…

- Marius Nica, noul ministrul delegat pentru Fondurile Europene, a declarat, la inceputul sedintei de Guvern de miercuri, ca Banca Mondiala a fost de acord sa gestioneze impreuna cu autoritatile romane construirea autostrazii Ploiesti-Brasov. ”In urma discutiilor purtate in ultimele sase luni, am reusit…

- "Analizand asa zisa remaniere facuta de coalitia aflata la guvernare, PNL considera ca aceasta remaniere este o frectie la un picior de lemn, in care a fost schimbat Tanda cu Manda sau, mai plastic, dracu' cu tac'su. In ceea ce priveste Ministerul Dezvoltarii, este o gluma proasta nominalizarea lui…

- La ședința ordinara a Consiliului Județean Maramureș, desfașurata in luna august 2017, aleșii județeni au aprobat, prin vot unanim, utilizarea sumei de 36,35 mii lei din fondul de rezerva bugetara la dispoziția Consiliului Județean Maramureș, pentru premierea elevilor care au obținut media 10,00 la…

- Incearca sa promoveze produsele traditionale din Maramures la toate targurile de turism la care participa. Conducerea Consiliului Judetean sustine ca acesta este unul dintre elementele cheie care pot atrage sute de turisti in judet. Maramuresul trebuie sa se faca cunoscut la nivel national si international…

- Conducerea executiva a Consiliului Judetean Maramures a luat act de dificultatile existente in organizarea ”Festivalului Castanelor” – editia 2017, o sarbatoare de traditie a Municipiului Baia Mare, se arata intr-un comunicat de presa. ”Ca promotor activ in pastrarea si dezvoltarea tuturor traditiilor…

- Ședința extraordinara a Consiliului Județean Maramureș a avut loc miercuri, 4 octombrie pe ordinea de zi fiind cinci proiecte de hotarare. Cvorumul de ședința a fost asigurat prin prezența a 22 de consilieri dintr-un total de 35 de aleși județeni. Intalnirea a fost prezidata de președintele Consiliului…